Jorge Bravo defende que discutir reforma da Segurança Social agora “seria timing adequado”

O professor que coordenou o grupo de trabalho que esteve a estudar, no último ano, a sustentabilidade da Segurança Social defendeu esta quarta-feira que discutir agora uma reforma estrutural do sistema seria “o timing adequado”. Em agosto, em reação à apresentação do relatório da autoria destes peritos, o Governo deixou claro que não pretende avançar com esse tipo de mudanças nesta legislatura, mas Jorge Bravo tem argumentado, incluindo em entrevista ao ECO, que se pode começar já a trabalhar em soluções.

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“O quadro macroeconómico e demográfico não é favorável. O envelhecimento não vai estancar“, começou por diagnosticar, esta manhã, o professor, numa audição parlamentar em torno do relatório apresentado no fim do verão.

“Iniciar o processo de discussão de uma reforma estrutural agora seria o timing adequado“, acrescentou Jorge Bravo, que, respondeu, assim, à pergunta colocada pela deputada liberal Joana Cordeiro, que quis saber o horizonte temporal em que devem ser feitas as mudanças que o sistema de pensões precisa.

De acordo com o professor, há reforma que podem ser implementadas de forma mais rápida, sem grande necessidade de adaptação dos sistema, como o esquema de poupança para a reforma através do consumo, que visa “canalizar pequenos montantes gerados a partir de compras quotidianas, faturas com NIF, consignação IVA, recompensas comerciais, arredondamentos, contribuições voluntária“.

Outras reformas exigiriam um período de implementação mais longo, como é o caso da criação de contas nocionais de contribuição definida, um mecanismo que permitiria que as contribuições do trabalhador e do empregador ficassem registadas numa conta individual nocional, sendo o saldo revalorizado a uma taxa nocional (geralmente, associada à evolução da massa salarial contributiva).

Esta proposta foi criticada por várias vezes na audição desta quarta-feira, mas Jorge Bravo defendeu-a, sublinhando que este sistema é o mais adequado ao modelo de trabalho do século XXI, que é marcado por alternância entre períodos de trabalho por conta de outrem e trabalho independente, períodos de trabalho em Portugal e lá fora.

O coordenador frisou também que este sistema tornaria mais transparente a relação do trabalhador com a sua pensão, simplificando-a e reforçando o escrutínio.

Questionado pelos deputados, Jorge Bravo adiantou também que a evidência sinaliza que o sistema de contas nocionais não tende a contribuir para a redução das pensões, mas, antes, para a sua melhoria, porque incentiva a participação no mercado de trabalho e a construção de carreiras contributivas mais completas.

Por outro lado, na audição que durou quase duas horas e meia, o professor defendeu que o atual sistema não gera proteção social adequada, disponibilizando “pensões demasiado baixas“.

“Em Portugal, 80% dos pensionistas tem uma pensão no máximo até 750 euros. Cerca de 50% não chegam sequer aos 500 euros. Entre as mulheres é ainda pior”, relatou.

“Um sistema que, na sua essência, não é capaz de gerar proteção social adequada não nos satisfaz e é por isso que as reformas que são apresentadas visam melhorar a proteção social atual e futura”, assinalou o coordenador, que rejeitou repetidamente que esteja a abrir a porta à privatização da Segurança Social.