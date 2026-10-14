Jovens empresários pedem concursos públicos que não “barrem” start-ups

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Carlos Carvalho, presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), defende que é “urgente que o Estado, que é um dos maiores compradores, aposte em inovação nacional”, criticando concursos públicos que “barram a inovação nacional e deixam as start-ups de fora por critérios que as impedem [de participar], ou que não têm um mínimo de risco, favorecendo soluções obsoletas ou datadas no tempo”.

Numa intervenção durante a Fábrica2030, conferência que marca o 10º aniversário do ECO e que decorre na sede da ANJE, no Porto, o anfitrião sublinhou que o debate em torno da importância de potenciar os ganhos de escala das empresas portuguesas não se pode limitar a discutir em outubro “se há ou não mais 1%”, numa referência aos incentivos na proposta de Orçamento do Estado.

Perante uma plateia de empresários e gestores, Carlos Carvalho aproveitou para pedir mais colaboração entre as grandes empresas e os negócios que estão ainda numa fase inicial. Em particular, apontou, que “olhem para as start-ups inovadoras que vão aparecendo e, em parceria, até serem os seus primeiros clientes”. “Não vamos a lado nenhum se estivermos numa guerra de gerações”, sublinhou.

Insistindo na oportunidade de as empresas de maior dimensão incentivarem um “tecido económico tão relevante” quando o das start-ups – “não serem apenas mentores, mas o seu principal impulsionador” –, o líder dos jovens empresários lembrou que muitas destas novas empresas têm produtos com capacidade para serem internacionalizados. E se precisam de “músculo e conhecimento”, completou, podem ser ajudadas pelo “histórico e capacidade” das grandes empresas na internacionalização.