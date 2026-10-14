Juros altos ameaçam contas públicas. FMI alerta governos para impacto de adiarem ajustamentos

O atual cenário de taxas de juro soberanas mais altas está a aumentar as pressões orçamentais, numa altura em que a dívida pública está elevada a nível mundial. Mas esta não é a única conclusão de uma análise do Fundo Monetário Internacional (FMI), publicada esta quarta-feira e assinada pelos economistas Era Dabla-Norris e Rodrigo Valdés. É que a transmissão da política monetária é amplificada, complicando o objetivo dos bancos centrais de restaurar a estabilidade de preços, numa altura de inflação já elevada.

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Os economistas do FMI retratam o atual cenário. Os governos estão a refinanciar mais dívida com maturidades mais curtas, levando a que as taxas de referência dos bancos centrais, que estão em níveis elevados, passem para os custos de financiamento de forma mais rápida. Este cenário ganha nova relevância num contexto em que a inflação permanece acima do objetivo de 2% de várias instituições ocidentais, como o Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal norte-americana (Fed), e os preços da energia continuam a pressionar.

Assim, os bancos centrais podem ter de manter as taxas de juro elevadas por mais tempo, agravando as dinâmicas da dívida pública, ao mesmo tempo que as preocupações orçamentais podem, por si só, fazer subir as “yields” soberanas. “Elevado endividamento e maturidades mais curtas podem, por conseguinte, tornar a recuperação da estabilidade de preços mais difícil e mais cara para as finanças públicas. A política orçamental deve evitar agravar estas pressões”, referem os dois economistas do Fundo, numa análise.

Elevado endividamento e maturidades mais curtas podem, por conseguinte, tornar a recuperação da estabilidade de preços mais difícil e mais cara para as finanças públicas. Era Dabla-Norris e Rodrigo Valdés FMI

Quando a dívida pública é elevada, o aumento das taxas de juro de referência conduz a uma maior deterioração dos saldos orçamentais e da dívida, mas também torna as taxas de juro soberanas mais sensíveis à evolução orçamental. É neste contexto que, entre fevereiro e setembro, as “yields” a 10 anos, na maturidade de referência, do grupo das sete maiores economias do mundo (G7), aumentaram 1 ponto percentual, atingindo o valor mais elevado em quase 20 anos.

“Choque petrolífero, inflação persistente, maior procura por capital para investimento e previsões de mais crescimento ligado à inteligência artificial (IA)” justificam o agravamento, enumeram os economistas do FMI. Ou seja, os governos estão a lidar com o aumento dos custos de financiamento, numa altura em que a dívida pública já está em valores elevados. A instituição prevê mesmo que a dívida mundial supere os 100% do PIB até 2030, um nível que só foi atingido após a Segunda Guerra Mundial.

E esta pressão já está a ser sentida nos orçamentos dos países. O Fundo projeta que o custo médio efetivo com juros aumente de 2,3% em 2021 para 3,7% até 2031. A título de exemplo, nos Estados Unidos, é esperado que o custo com juros da dívida se agrave de 2,8% do PIB antes da pandemia para 5,7% em 2031, o que equivale, aproximadamente, às despesas previstas com a Segurança Social no país — o maior programa de prestações sociais do mundo. Já nos países de rendimentos mais baixos, os pagamentos de juros representam cerca de 15% das receitas com impostos, o que compara com 9% entre 2011 e 2019.

Choque petrolífero, inflação persistente, maior procura por capital para investimento e previsões de mais crescimento ligado à inteligência artificial (IA) [justificam o agravamento dos juros da dívida]. Era Dabla-Norris e Rodrigo Valdés FMI

Por outro lado, destacam os economistas do FMI, taxas de juro mais altas também alteram a “aritmética” da dívida. Isto porque, num número cada vez maior de economias, as taxas de juro pagas pela nova dívida excedem agora as taxas de crescimento do PIB esperadas. Tal leva a que “os governos precisem de saldos primários [que corresponde à diferença entre as receitas e as despesas do Estado, excluindo os encargos com juros] mais robustos para impedirem os rácios da dívida de subirem“, mas aqui há uma ressalva.

É que o défice do saldo primário global deve aumentar este ano para 3,3% do PIB, na direção oposta do que é necessário. Para estabilizar este rácio seria necessário um corte para 2,6% do PIB e, uma vez que se prevê que a dívida global continue a crescer, teria de existir um novo ajustamento de magnitude semelhante nos próximos anos.

O agravamento das condições de financiamento tem particular impacto nas economias de mercados emergentes que beneficiaram nos últimos anos de emissões de obrigações robustas, preços das matérias-primas mais elevados e prémios de risco (“spreads”) reduzidos. “Algumas chegaram mesmo a recuperar o acesso aos mercados internacionais”, recorda o FMI.

O agravamento das condições de financiamento tem particular impacto nas economias de mercados emergentes que beneficiaram nos últimos anos de emissões de obrigações robustas, preços das matérias-primas mais elevados e prémios de risco (“spreads”) reduzidos.

No entanto, é pouco habitual existir um aumento das “yields” nas economias avançadas com “spreads” reduzidos nos mercados emergentes, ou seja, é uma questão de tempo até que essa nova dinâmica passe para esses mercados. “Uma mudança no apetite pelo risco dos investidores poderia reduzir o espaço para emissões de dívida e alargar os ‘spreads’“, aumentando o prémio de risco pedido. No cenário atual, e para estas economias, o Fundo recomenda que “reduzam as vulnerabilidades orçamentais e reforcem a gestão da dívida”.

No caso das economias avançadas, com elevados níveis de endividamento, “devem avançar com medidas concretas ancoradas em planos de médio prazo credíveis e pressupostos realistas“. Adiar o ajustamento, detalham os economistas da instituição, “levaria a um aumento dos encargos com juros e das vulnerabilidades orçamentais, restringiria ainda mais as opções de política e, em última análise, exigiria um ajustamento de maior dimensão para estabilizar a dívida“. Assim, “quanto mais os países esperarem, mais doloroso se torna o ajustamento“.