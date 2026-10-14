Leilão da fábrica da Tupperware sem sucesso

As instalações da fábrica da Tupperware em Portugal voltam a ter o seu futuro em aberto. O leilão realizado esta quarta-feira terminou sem venda, depois de ter recebido apenas uma oferta pela totalidade da unidade industrial, de 3,8 milhões de euros, abaixo do mínimo de dez milhões pedido, avança o Jornal de Negócios.

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Nas várias fases do leilão, as ofertas terão rondado apenas 25% dos preços-base. As propostas recebidas deverão ser agora reapreciadas pela comissão de credores. O passo seguinte poderá passar por uma reavaliação dos ativos, para que a fábrica regresse a leilão com um preço base mais baixo.

O leilão estava organizado em três fases. Na primeira, estava prevista a venda da unidade na íntegra por um valor mínimo de dez milhões de euros. Na segunda, os imóveis e os bens móveis eram vendidos em separado, por 5,456 milhões e 4,544 milhões de euros, respetivamente. Na terceira, estava prevista a venda lote a lote. “Não havendo interessados pelo valor base, admite-se registo de oferta para decisão no momento do leilão”, lê-se no anúncio de venda.

O preço mínimo exigido estava acima do valor atribuído ao próprio complexo, avaliado em 8,59 milhões de euros, segundo os números atualizados divulgados pela Lusa em outubro de 2025, Desse total, 4,67 milhões correspondem aos imóveis, 3,9 milhões à maquinaria e restantes bens móveis e 12 mil euros à fração rústica. A única proposta pela globalidade ficou, assim, em cerca de 44% do valor de avaliação.

Esta não é a primeira tentativa falhada de venda. Em abril, as propostas apresentadas para a compra da fábrica também não chegaram ao mínimo de dez milhões de euros.

A unidade de Montalvo, que chegou a empregar cerca de 260 trabalhadores, deixou de produzir em janeiro de 2025. A empresa detentora da unidade foi declarada insolvente no mês seguinte, após a retirada das licenças de produção e comercialização da marca Tupperware em Portugal.

A fábrica da Tupperware era controlada pela sociedade Tupperware Indústria Lusitana de Artigos Domésticos que, por sua vez, era detida em 74% pela Tupperware Portugal – Artigos Domésticos Unipessoal Lda e em 26% pela Tupperware Iberia.