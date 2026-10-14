Lufthansa e Air France cedem em bolsa antes de Portugal anunciar comprador da TAP

A Lufthansa e a Air France-KLM estão a ceder terreno em bolsa esta quarta-feira, no dia em que o Governo português vai aprovar e anunciar o vencedor do processo de privatização de 49,9% da TAP.

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As ações da companhia aérea alemã cedem mais: recuam 1,58% para 7,082 dólares. Já a companhia franco-neerlandesa deprecia apenas 0,14% para 10,57%.

O setor da aviação está sob pressão nesta sessão. O Citigroup e o JPMorgan cortaram as avaliações para as companhias aéreas europeias devido ao aumento dos preços do jet fuel, que vai penalizar os resultados no próximo ano.

O JPMorgan cortou o preço-alvo da Lufthansa de 7,5 euros para ste euros e da Air France-KLM de 16 euros para 14,5 euros.

“Esperamos novos cortes de capacidade se o preço do combustível se mantiver elevado, especialmente no segmento médio-baixo do mercado de voos de curta distância”, dizem os analistas do JPMorgan.

No entanto, as companhias aéreas de longo curso são as que estão em melhor posição para suportar novos aumentos dos preços da energia, acrescentaram na nota citada pela Reuters.