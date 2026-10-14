Lufthansa quer chegar a 100% da TAP por mais 1.351 milhões. Governo vê recuperação da injeção do Estado

O desejo de Luís Montenegro sempre foi privatizar a totalidade da TAP, mas a oposição do PS e Chega só permitiu avançar com a venda de 49,9%. Porém, o Governo não desistiu e pediu aos concorrentes da TAP que apresentassem uma proposta para adquirir o restante capital.

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Respondendo ao desafio, a Lufthansa e a Air France-KLM apresentaram propostas para os restantes 50,1% da TAP. O grupo alemão superiorizou-se com uma oferta de 1.351 milhões de euros e acena com a devolução integral do montante injetado pelo Estado na companhia aérea, segundo a apresentação feita esta quarta-feira no briefing do Conselho de Ministros.

O vencedor da privatização propõe pagar 863 milhões de euros pelas ações e oferece uma participação de 5% no grupo Lufthansa, avaliada em 488 milhões de euros, a realizar através de emissão de novas ações. O Estado português tornar-se-ia o segundo maior acionista de referência, atrás da fundação Kühne, que controla 20%. Somando o encaixe da primeira fase, de 1.201 milhões, com o da segunda fase, o Estado receberia o equivalente a 2.552 milhões de euros.

O Governo considera que a proposta “permite a recuperação do valor injetado pelo Estado na TAP” até 2040, mas é uma conta com alguns “ses”. A projeção feita pelos assessores financeiros assume que entre dividendos a distribuir pelo grupo alemão e a valorização da participação de 5%, o Estado terá mais cerca de 1.400 milhões de euros. Somando a este valor o encaixe direto com a venda das ações chega-se a 3.464 milhões.

Ora o Estado português injetou 3.344 milhões de euros na companhia aérea na sequência da pandemia. Em 2020, o Governo de António Costa começou por avançar com um empréstimo de emergência de 1.200 milhões de euros. Valor que, em conjunto com juros de 59 milhões, acabaria por ser convertido em capital da companhia aérea. No âmbito do programa de reestruturação da TAP acordado com Bruxelas, há ainda que somar os 569 milhões em compensações pagas pelo Estado à TAP devido aos danos provocados pela Covid-19 e 1.516 milhões em aumentos de capital. A TAP devolveu entretanto 25 milhões das ajudas, por não ter concluído o Plano de Reestruturação até ao final de 2025.

O vencedor da privatização propõe pagar 863 milhões de euros pelas ações e oferece uma participação de 5% no grupo Lufthansa, avaliada em 488 milhões de euros, a realizar através de emissão de novas ações. O Estado português tornar-se-ia o segundo maior acionista de referência, atrás da fundação Kühne, que controla 20%.

A Air France-KLM apresentou uma proposta semelhante para chegar aos 100%, que incluía também uma troca de ações que levaria o Estado português a tornar-se o segundo maior acionista do grupo, e uma componente em dinheiro a determinar em função da evolução dos múltiplos do setor e do desempenho operacional da TAP. A apresentação do Governo não refere, no entanto, quais os valores apresentados pelo grupo franco-neerlandês, mas assinala que a “Lufthansa tinha uma proposta global superior” e “com maior grau de certeza.

A Lufthansa apresentou ainda uma proposta de modelo de governance para os 100%, com a atribuição de um lugar na administração do grupo e da TAP ao Estado português.

O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira a privatização da TAP à Lufthansa, por 1.201 milhões de euros. A companhia compromete-se ainda a investir no aumento da frota da transportadora portuguesa e em construir em Portugal uma escola de pilotos militar e civil na Base de Tancos.