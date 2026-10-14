Lufthansa aponta a 100% da TAP: “Aquisições anteriores demonstraram que uma participação maioritária gera benefícios adicionais”

A Lufthansa reagiu à vitória na privatização com a promessa de apoiar o crescimento da TAP e vê no negócio uma oportunidade para o grupo reforçar a sua posição no Atlântico Sul. Manifesta ainda a vontade de aumentar a participação na companhia aérea: “aquisições anteriores demonstraram que uma participação maioritária gera benefícios adicionais para todas as partes envolvidas”.

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“Com a aquisição inicial prevista de uma participação minoritária [44,9%], o Lufthansa Group prossegue uma agenda estratégica clara: apoiar o crescimento da TAP Air Portugal, preservando simultaneamente a sua identidade nacional, e reforçar de forma sustentável a conectividade de Portugal, em particular com a América do Norte e a América Latina”, assinala, em comunicado, a companhia que venceu a privatização da TAP com uma oferta de 1.201 milhões de euros e um plano de investimento para reforçar a frota da TAP para 130 aviões.

“Com a decisão de hoje, o Governo português abriu caminho para que a TAP Air Portugal possa continuar esta história de sucesso juntamente com o Lufthansa Group. Ao mesmo tempo, isto permite-nos prosseguir de forma consistente a nossa estratégia de internacionalização e reforçar de forma sustentável a nossa posição no mercado do Atlântico Sul“, salienta Carsten Spohr, presidente do conselho executivo e CEO da Deutsche Lufthansa.

Segundo a apresentação feita pelo Governo, com a integração da TAP o grupo Lufthansa passará de uma quota de 9% para 20% na América do Sul, beneficiando da posição de liderança da companhia portuguesa nas ligações entre a Europa e o Brasil.

“A nossa empresa mantém há muitos anos uma relação próxima e de confiança com Portugal. Há décadas que investimos no país, criámos e assegurámos postos de trabalho altamente qualificados e ligámos Portugal à Europa e ao mundo. Esperamos com entusiasmo um futuro conjunto com a TAP Air Portugal e continuar a nossa cooperação construtiva com o Governo em Lisboa“, acrescenta o CEO.

A Lufthansa manifesta ainda o desejo de ter uma participação maioritária no capital da TAP, como acontece nas outras companhias de rede do grupo: Luthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines. “Aquisições anteriores demonstraram que uma participação maioritária gera benefícios adicionais para todas as partes envolvidas”, refere o comunicado.

Tal como pedido pelo Governo, a Lufthansa entregou também um proposta para os restantes 50,1% que ficaram de fora desta fase de privatização, com o pagamento de 863 milhões e uma troca de participações que daria ao Estado português 5% do capital do grupo alemão.

Na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros, Luís Montenegro afirmou que o Governo irá desencadear o processo para a venda da totalidade até 2028.

O grupo alemão ofereceu 1.025 milhões por 44,9% da TAP, a que acrescerão 118 milhões de euros referentes à oferta de 5% aos trabalhadores, que será feita ao mesmo preço. Caso não seja totalmente subscrita os títulos serão adquiridos pela Lufthansa. Acrescem ainda 58 milhões relativos ao valor a pagar pela venda da Cateringpor e da SPdH e um mecanismo de ajuste à evolução dos resultados da empresa.

“O Lufthansa Group está agora a trabalhar com o Governo português e com a Parpública para finalizar os documentos da transação e espera concluir e assinar em breve os acordos para a aquisição da participação”, remata o comunicado da empresa alemã.

(Notícia atualizada às 16h30)