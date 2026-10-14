Mais de 27 mil processos pendentes há mais de quatro anos nos tribunais. CSM aponta falhas no Citius

⚡ ECO Fast Mais de 27 mil processos judiciais estavam pendentes há mais de quatro anos nos tribunais de primeira instância em Portugal, segundo o Conselho Superior da Magistratura.

O relatório revela que 10,64% dos processos em tribunal estão nesta situação, com Lisboa a concentrar o maior número absoluto de casos pendentes.

O CSM alerta para a necessidade de revisão das práticas processuais, uma vez que a elevada pendência pode comprometer o direito dos cidadãos a decisões em tempo razoável.

Mais de 27 mil processos estavam pendentes há mais de quatro anos nos tribunais judiciais de primeira instância, no final de 2024. O levantamento é feito pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) que identificou 27.705 processos nesta situação, num universo de 260.450, o equivalente a 10,64%. O relatório aponta ainda para quase 164 mil execuções com mais de quatro anos e identifica limitações no sistema informático CITIUS que condicionam a “fiabilidade da informação estatística”.

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A análise, com referência a 31 de dezembro de 2024, abrange os tribunais de primeira instância, os cinco Tribunais da Relação do país e o Supremo Tribunal de Justiça (STJ). O objetivo é aprofundar “o conhecimento sobre a duração dos processos e apoiar a gestão dos tribunais, tendo como referência o direito dos cidadãos a obter uma decisão em prazo razoável”, diz o CSM, no levantamento a que o ECO teve acesso.

O CSM ressalva, contudo, que a antiguidade dos processos não significa necessariamente que existam “atrasos imputáveis aos tribunais”. A duração pode depender de fatores como perícias, dificuldades de citação, cartas rogatórias, diligências externas ou incidentes processuais.

Na primeira instância, os tribunais do comércio concentravam o maior número de processos pendentes há mais de quatro anos, com 13.268, seguindo-se a área cível, com 8.193. Entre as espécies processuais com maior expressão estavam as insolvências, com 10.862 processos, as ações de processo comum, com 3.079, e os inventários, com 2.658.

Lisboa tem mais processos, mas Lisboa Norte regista a maior proporção

A Comarca de Lisboa apresentava o maior número absoluto de processos sem decisão há mais de quatro anos, com 5.578. Estes casos representavam 12,15% da pendência total da comarca.

Em termos relativos, porém, era Lisboa Norte que registava a maior proporção de processos com esta antiguidade: 23,86%. Entre as comarcas com percentagens mais baixas estavam Braga, com 6,82%, e Viana do Castelo, com 7,35%.

O relatório analisa mais detalhadamente quatro grupos de processos: insolvências, inventários, acompanhamento de maior e processos de família e menores. Em conjunto, representavam 58% dos processos com mais de quatro anos abrangidos pelo estudo na primeira instância.

As insolvências correspondiam a 39% do total, os inventários a 10%, os processos de família e menores a 7% e os de acompanhamento de maior a 2%.

No caso das insolvências, o CSM sublinha a necessidade de distinguir a decisão inicial que declara a insolvência da tramitação posterior, que pode envolver a liquidação do património, a reclamação de créditos e outros apensos. Embora a declaração de insolvência determine que o processo passe a constar como estatisticamente findo no CITIUS, a satisfação dos credores pode continuar a exigir intervenção judicial.

Por esse motivo, o levantamento adotou um critério específico para esta área: desconsiderou a decisão inicial de declaração de insolvência e analisou a pendência de secretaria associada ao encerramento do processo, em vez da pendência estatística oficial.

CSM considera excessivo número de execuções pendentes

O levantamento identificou 163.797 processos executivos pendentes há mais de quatro anos em 31 de dezembro de 2024. Destes, 157.494, correspondentes a 96,15%, estavam a cargo de agentes de execução. Os restantes 6.303, ou 3,85%, eram tramitados por oficiais de justiça.

O CSM considera “excessivo” o número de execuções sem intervenção do juiz que permanecem pendentes há mais de quatro anos, tendo em conta as disposições legais que determinam a extinção da instância em diversas situações.

O organismo defende, por isso, a revisão das boas práticas processuais dos agentes de execução, em particular no que respeita à extinção das execuções.

O relatório chama também a atenção para a ausência de um indicador estatístico que permitia distinguir os processos cuja pendência é imputável à atividade dos tribunais daqueles que dependem de outros intervenientes. O critério, sugerido pelo CSM e introduzido pela Direção-Geral da Política de Justiça no Sistema de Indicadores de Gestão, deixou de estar disponível, apesar da sua utilidade para analisar a duração dos processos.

Relações: 6,77% dos processos sem decisão há mais de um ano

Nos cinco Tribunais da Relação, 378 processos sem decisão tinham dado entrada há mais de um ano, o equivalente a 6,77% da pendência total destas instâncias.

A Relação de Lisboa apresentava a percentagem mais elevada, com 10,97%, enquanto a Relação de Coimbra registava a mais baixa, com 2,50%.

As ações de revisão ou confirmação de sentenças estrangeiras assumiam particular relevância. Estes processos são tramitados pelas Relações em primeira instância e podem exigir diligências demoradas, como citações, pelo que não são diretamente comparáveis com os recursos.

O relatório indica que as revisões de sentença estrangeira representavam 69,25% dos processos considerados na análise das espécies processuais tramitadas em segunda instância.

O CSM alerta que, nos tribunais superiores, a percentagem de processos com mais de quatro anos desde a entrada na primeira instância tende a aumentar, devido ao tempo acumulado nas instâncias anteriores. Por isso, esse indicador não permite, por si só, avaliar a eficiência da resolução processual nas Relações ou no Supremo.

Para estas instâncias, o organismo considera mais relevante analisar os processos que continuam sem decisão mais de um ano depois de terem dado entrada no próprio tribunal, com exceção dos processos julgados em primeira instância, como as revisões de sentença estrangeira nas Relações e as ações administrativas no STJ.

Supremo tem 149 processos pendentes há mais de um ano

No Supremo Tribunal de Justiça, o relatório identifica 149 processos pendentes há mais de um ano, correspondentes a 10,73% do total. As revistas eram a espécie processual dominante, representando 55% deste conjunto.

Entre os processos que exigem particular atenção estão as ações administrativas julgadas pelo STJ em primeira instância. Das 21 ações administrativas pendentes, 14 tinham dado entrada há mais de um ano e duas permaneciam pendentes há mais de quatro anos.

O levantamento identifica ainda 149 processos cuja tramitação no sistema judicial se tinha iniciado há mais de quatro anos, mas apenas quatro tinham dado entrada no STJ há mais de quatro anos. Nos restantes casos, o período contabilizado inclui a tramitação em instâncias anteriores.

CITIUS não garante recuperação dos dados históricos

Uma das principais conclusões do relatório diz respeito às limitações da recolha de informação estatística através do CITIUS. Segundo o CSM, não existe uma “solução tecnológica que permita garantir cabalmente a fiabilidade dos dados recolhidos diretamente do sistema”.

O organismo explica que os resultados dependem da atividade de registo das secretarias, uma vez que o sistema associa aos registos a data do facto registado, e não a data em que esse registo foi introduzido. Assim, a recolha efetuada em momentos diferentes pode produzir resultados distintos.

Além disso, “a introdução de novos registos pode substituir os anteriores, impedindo a recuperação de dados históricos em determinadas situações. Quando um processo é reaberto ou um registo é alterado, uma decisão anteriormente contabilizada pode deixar de ser considerada para efeitos estatísticos”, diz o CSM.

O CSM identifica ainda diferenças nas práticas de registo entre tribunais e aponta situações incorretas que comprometem a fiabilidade da informação, como a alteração da data de autuação de um processo na sequência de uma redistribuição.

Por estas razões, o relatório sublinha que os dados são dinâmicos e úteis para a gestão, mas não constituem estatísticas oficiais. A informação recolhida foi enviada aos tribunais para verificação e eventual correção, tendo os contributos recebidos sido analisados e integrados quando considerados relevantes.

Entre as medidas propostas estão a uniformização dos registos das secretarias, a definição dos dados estatísticos relevantes para a gestão dos tribunais e o reforço da articulação com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

O CSM recomenda também que “a duração dos processos seja analisada por fases, de forma a identificar com maior precisão os momentos em que surgem dificuldades”. Defende ainda estudos específicos sobre insolvências e execuções e a repetição periódica do levantamento, para acompanhar a evolução da pendência e avaliar os progressos ou retrocessos registados.