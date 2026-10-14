Custo de vida

Mais de 60% dos portugueses adiaram projetos devido ao aumento do custo de vida

  • ECO
  • 9:25

O Barómetro DN/Aximage revela que 63% dos inquiridos adiaram projetos devido à subida dos preços. Entre eles, 22% adiaram tratamentos de saúde e 51% viagens de férias.

O aumento do custo de vida levou 63% dos portugueses a adiar projetos pessoais, económicos ou financeiros, segundo o Barómetro DN/Aximage, realizado junto de 501 pessoas entre 6 e 7 de outubro. Entre os projetos adiados, destacam-se as viagens de férias, referidas por 51% dos inquiridos, e as remodelações de casa, a compra de automóveis e de eletrodomésticos. O adiamento de tratamentos de saúde foi indicado por 22%, enquanto 9% adiaram a decisão de ter filhos e 6% a continuação dos estudos ou o casamento.

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A subida dos preços também levou a mudanças nos hábitos de consumo e alimentação. Cerca de 62% dos inquiridos passaram a prestar mais atenção aos preços dos alimentos, 59% privilegiam produtos em promoção e 54% recorrem mais a marcas brancas. Ainda assim, 30% deixaram de comprar determinados alimentos e 8% reduziram o número de refeições diárias. Entre os mais jovens, dos 18 aos 34 anos, a proporção dos que passaram a comer menos refeições sobe para 14%.

Os combustíveis também condicionaram a mobilidade: 59% dos inquiridos alteraram a forma como se deslocam devido à subida dos preços, sobretudo reduzindo as viagens de lazer (56%) e os passeios ao fim de semana (55%). Quase metade (48%) passou a andar mais a pé e 25% aumentaram a utilização dos transportes públicos. As mulheres reportaram mais adiamentos de projetos do que os homens (67%, contra 58%) e também mais adiamentos de tratamentos de saúde (28%, face a 14%).

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