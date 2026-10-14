Mais produtividade e mais bem-estar. Função Pública açoriana testou e aprovou semana de quatro dias

Entre janeiro e junho, cerca de 400 funcionários públicos açorianos trabalharam apenas quatro dias por semana. Os resultados desse projeto-piloto foram agora divulgados e dão conta de que a redução do tempo trabalhado não só aumentou o bem-estar dos trabalhadores, como melhorou a produtividade e até acelerou a adoção da Inteligência Artificial (IA) na Função Pública desta região autónoma. Em declarações ao ECO, a coordenadora Rita Fontinha sublinha que os dados mostram que a continuidade é possível, mas não deve ser automática.

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“O balanço é francamente positivo. Os resultados mostram melhorias claras no bem-estar e na conciliação trabalho-vida, uma redução do absentismo e, de um modo geral, a preservação da capacidade operacional dos serviços“, sublinha a também professora universitária, que foi igualmente uma das responsáveis do projeto-piloto à semana de trabalho de quatro dias que o Governo de António Costa promoveu no setor privado de Portugal continental.

No que diz respeito ao bem-estar dos funcionários públicos açorianos, o relatório divulgado recentemente identifica uma redução da ansiedade (em 11 pontos percentuais), da fadiga (em dez pontos percentuais), das insónias e problemas de sono (oito pontos percentuais), dos estados depressivos (oito pontos percentuais), da solidão (em também oito pontos percentuais) e da tensão (cinco pontos percentuais), face ao registado antes deste teste.

Além disso, 35% dos trabalhadores abrangidos passaram a indicar ter uma saúde mental muito boa ou excelente, quando, antes do piloto, essa fatia abrangia 29% dos empregados envolvidos. Por outro lado, a proporção de funcionários públicos açorianos com má ou razoável saúde mental desceu de 41% para 30%.

Já no que diz respeito à conciliação da vida pessoal com a esfera profissional, o relatório indica que a fatia de trabalhadores com queixas relativamente à dificuldade de equilibrar o trabalho com a família caiu de 34% para 17%.

“Os resultados confirmam e reforçam o padrão observado noutros projetos: a redução do tempo de trabalho produziu melhorias no bem-estar e na conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar. Diminuíram os sintomas frequentes de ansiedade, fadiga, insónia e estados depressivos, enquanto aumentaram o tempo de sono e a prática de exercício físico“, salienta Rita Fontinha.

Diminuíram os sintomas frequentes de ansiedade, fadiga, insónia e estados depressivos, enquanto aumentaram o tempo de sono e a prática de exercício físico. Rita Fontinha Coordenadora do projeto-piloto

“Neste projeto dispomos ainda de dados muito rigorosos sobre o absentismo, sobretudo em comparação com o setor privado: os dias de ausência por trabalhador diminuíram 15%, uma evolução aproximadamente três vezes mais favorável do que a registada no grupo de controlo. Não significa que as pessoas tenham deixado de adoecer e faltar por isso, mas sugere os trabalhadores apresentaram uma maior flexibilidade e maior capacidade de articulação, fazendo trocas com base nos diferentes turnos, o que ajudou a reduzir ausências e perturbações no funcionamento dos serviços“, acrescenta a coordenadora.

Em paralelo, a produtividade da Função Pública dos Açores também aumentou com este teste à semana de quatro dias, com mais processos concluídos, melhor cumprimento de prazos, maior regularidade dos procedimentos e um reforço da capacidade de resposta.

Sobre este ponto, Rita Fontinha realça que foram recolhidas 182 métricas operacionais junto das diferentes entidades. Na comparação com o período homólogo de 2025, cerca de 63% apresentaram uma evolução favorável, 17% mantiveram-se estáveis, e apenas cerca de 20% registaram uma diminuição.

“A manutenção do mesmo nível de resultados com menos horas de trabalho representa, por si só, um aumento da produtividade por hora“, assinala a coordenadora, que adianta que “os principais desafios surgiram em equipas pequenas, sobretudo quando existiam ausências, cargas de trabalho elevadas, trabalho por turnos ou funções de atendimento que exigiam presença permanente”.

Os dados mostram que foi possível reduzir o horário sem comprometer globalmente a continuidade ou a capacidade de resposta dos serviços. As entidades mantiveram-se abertas durante cinco dias por semana, sem contratação de trabalhadores adicionais e sem custos acrescidos. Rita Fontinha Coordenadora do projeto-piloto

Este é um ponto particularmente relevante, visto que o diretor regional da Organização, Planeamento e Emprego Público, Délio Borges, tinha deixado claro, em conversa com o ECO no início do ano, que a redução da semana de trabalho nunca poderia pôr em causa a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e às empresas, respondendo, assim, à principal crítica que tinha sido endereçada pela oposição.

“Os dados mostram que foi possível reduzir o horário sem comprometer globalmente a continuidade ou a capacidade de resposta dos serviços. As entidades mantiveram-se abertas durante cinco dias por semana, sem contratação de trabalhadores adicionais e sem custos acrescidos”, assegura agora Rita Fontinha, em resposta ao ECO.

“O caso da RIAC é particularmente esclarecedor“, identifica a mesma. “Envolve atendimento direto ao público em várias ilhas. Durante o piloto, os atendimentos presenciais aumentaram em todas as ilhas e as horas de encerramento forçado das lojas por motivos de absentismo diminuíram mais de 40%. Isto não significa que não tenham existido dificuldades, mas demonstra que, com planeamento, rotação das equipas e reorganização dos processos, o modelo pode ser aplicado também em serviços de contacto permanente com os cidadãos”, argumenta a professora.

Semana de quatro dias acelera adoção de IA

O relatório agora divulgado sobre o teste à semana de trabalho de quatro dias nos Açores traz também conclusões pertinentes sobre o impacto desse modelo inovador na adoção da Inteligência Artificial.

Entre os participantes, 68% usavam IA generativa antes do piloto, fatia que passou para 82% com este teste. É uma subida de 14,4 pontos percentuais. Com a utilização mais frequente dessa tecnologia, uma proporção crescente de trabalhadores estimou poupar mais de duas horas de trabalho por semana.

“Quando comparamos os dois grupos [piloto e controlo], calculamos que a utilização da IA compensou aproximadamente 7% da redução total das horas de trabalho no grupo de tratamento. Os dados sugerem, portanto, que a redução do horário funcionou como um catalisador da adoção de IA”, sublinha a coordenadora Rita Fontinha.

Funcionários aprovam e querem continuar com modelo inovador

De forma global, os participantes deste projeto-piloto avaliaram em 8,56 de dez a sua experiência com a semana de trabalho de quatro dias, com quase nove em cada dez a mostrar interesse em continuar com este modelo inovador.

Aliás, entre os funcionários públicos que participaram, a semana de quatro dias equivale a 36% do salário, sendo a valorização “particularmente elevada entre as mulheres e os trabalhadores mais velhos”.

“Os resultados mostram que a continuidade é possível em muitas das entidades, mas não recomendam uma aplicação automática e uniforme a toda a Administração Pública“, comenta Rita Fontinha, em declarações ao ECO.

Os resultados mostram que a continuidade é possível em muitas das entidades, mas não recomendam uma aplicação automática e uniforme a toda a Administração Pública. Rita Fontinha Coordenadora do projeto-piloto

“Neste projeto-piloto, a redução do horário foi implementada sem contratação de trabalhadores adicionais. Contudo, noutras áreas da Administração Pública, nomeadamente na saúde, na educação ou em serviços que envolvam presença permanente, poderá ser necessário algum reforço das equipas“, continua a professora universitária.

Na visão desta especialista, será, portanto, necessário avaliar cada situação individualmente. “A viabilidade depende das características de cada serviço, não existindo uma solução única que possa ser aplicada da mesma forma a todas as entidades“, salienta.

No continente, depois do projeto-piloto no setor privado, chegou a ser equacionada ainda pelo Governo de António Costa a possibilidade de testar esse modelo no setor público, mas tal acabou por não acontecer. E o Executivo de Luís Montenegro não tem dado sinais de estar interessado nesse potencial teste.