Manifestações na praça D. João I? “Não vai ser parque de campismo”, garante Pedro Duarte

O presidente da Câmara do Municipal do Porto, Pedro Duarte, afirmou esta quarta-feira que a autarquia respeita manifestações como as que estão decorrer na Praça D. João I pelo direito à habitação, desde que cumpram regras. Mas garante que o local onde os manifestantes montaram tendas não se vai tornar num “parque de campismo”.

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“Não vai ser um parque de campismo, disso não tenho qualquer dúvida”, disse Pedro Duarte à margem conferência Fábrica2030, organizada pelo ECO na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto.

“Agora, todo o tipo de manifestação que queira ser feita dentro de regras, essas são muito bem vindas“, adiantou. “Acho que é um sinal de facto de que vivemos em democracia, em liberdade, e isso é excelente para todos nós“, acrescentou.

Cerca de 50 pessoas passaram a noite de segunda-feira para terça-feira ao relento na Praça D. João I, em protesto contra os preços da habitação, depois de na segunda-feira a autarquia ter mandado retirar as tendas, por falta de autorização.

“Não quero acicatar ânimos, mas… Desde há algumas horas há informações que vão ser retiradas as tendas na hora seguinte, e depois já é na noite seguinte, e depois já é na manhã a seguir, e depois não vão ser retiradas”, criticou.

“Acho que é mais ou menos evidente que um dos objetivos de quem – ou, pelo menos, de uma parte de quem – organiza este tipo de eventos, é tentar provocar e acicatar problemas e distúrbios”, vincou.

Para Pedro Duarte, “o direito à manifestação não pode chocar com a liberdade de todos os outros na cidade”.

“Temos de permitir que as pessoas digam aquilo que pensam, manifestem-se, mas dentro de algumas regras que não perturbem aquilo que é a vida na cidade. É o único objetivo que temos como ação, que estamos a assumir”, salientou.

Questionado pelo ECO sobre os sintomas que são expressos nestas manifestações, o autarca reconheceu que “há uma crise de habitação generalizada na Europa, mas que se sente no país e que se sente também no Porto”.

“Sentimos todos os dias”, adiantou. “Todos os dias trabalhamos, particularmente os serviços da Câmara, de forma muito intensa para resolvermos os reais problemas de habitação. São muito diferentes daqueles que ouvimos em alguns clipes e em algumas declarações de quem está no Praça do João I”, acrescentou.

“Pior sítio do país para fazer a manifestação”

O autarca disse ainda que “se de facto a motivação for o problema da habitação, talvez tenham escolhido o pior sítio do país para fazer a manifestação“. Isto porque, justificou, o Porto é “de longe, de longe, o concelho do país onde há mais oferta de habitação pública”.

“Temos 13% da nossa população em habitação municipal da Câmara, em que são todos os portuenses que no fundo estão a contribuir para ajudar aqueles que necessitam e isso não acontece sequer parecido em mais nenhum ponto do país”, disse o autarca.

“Em paralelo, temos hoje em dia, por exemplo, os dois maiores projetos de habitação acessível desenvolvidos no país, do chamado build to rent, portanto, a habitação que está a ser construída numa parceria pública ou privada, para depois ser disponibilizado a preços abaixo do mercado, para a classe média, para as classes mais jovens”, frisou.

“Portanto, nós estamos a trabalhar”, concluiu. “Há muita gente na Câmara que está a trabalhar todos os dias, enquanto outros estão a manifestar.“