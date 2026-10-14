Marinha Portuguesa lidera Força Marítima Europeia para segurança no Mediterrâneo
A missão mobiliza mais de 170 militares portugueses, incluindo um destacamento de helicópteros, uma equipa de mergulhadores e uma equipa de abordagem.
A fragata NRP Bartolomeu Dias da Marinha Portuguesa assumiu o comando da Força Marítima Europeia (EUROMARFOR), desempenhando as funções de navio-chefe. A missão mobiliza mais de 170 militares portugueses, incluindo um destacamento de helicópteros, uma equipa de mergulhadores e uma equipa de abordagem.
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Criada em 1995 por Portugal, Espanha, França e Itália, a EUROMARFOR está vocacionada para responder a necessidades de segurança e defesa da União Europeia (UE), sobretudo no Mediterrâneo e nas regiões adjacentes.
As suas missões incluem a gestão de crises, a prevenção de conflitos, a vigilância marítima e a proteção da liberdade de navegação, das infraestruturas energéticas críticas e das linhas de comunicação marítimas.
Com o comando da EUROMARFOR, Portugal procura reforçar a sua participação em atividades multinacionais de treino e a eventual integração em operações militares da União Europeia e da NATO.
O NRP Bartolomeu Dias participa atualmente no exercício naval Mare Aperto 26, em Itália. A atividade pretende reforçar a interoperabilidade e a prontidão para o combate das unidades participantes, através de treino num cenário operacional complexo e com múltiplas ameaças.
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