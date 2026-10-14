Meo cria rede móvel tática por satélite para o Exército português

A Meo desenvolveu para o Exército português uma rede móvel tática que combina 4G, 5G e comunicações por satélite, permitindo manter ligações no terreno mesmo quando as redes convencionais estão indisponíveis. A solução, designada “bolha tática”, pode ser instalada rapidamente e assegurar cobertura superior a dez quilómetros em campo aberto.

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“A bolha tática demonstra como uma rede móvel pode ser criada e mobilizada rapidamente onde as estruturas convencionais deixaram de estar disponíveis e as comunicações são críticas”, afirma José Pedro Nascimento, diretor de tecnologia da Meo, citado em comunicado.

A combinação de 4G, 5G, conectividade por satélite e capacidade de integração tecnológica permite “manter equipas e centros de operações ligados mesmo em cenários de elevada exigência”, refere ainda.

Apresentada pela operadora como a primeira rede móvel tática deste tipo em Portugal, a tecnologia cria uma rede privada e autónoma para disponibilizar serviços de voz, vídeo, dados e geolocalização em tempo real. A conectividade por satélite é assegurada pela Eutelsat OneWeb — com quem a operadora fechou recentemente uma parceira para a oferta de serviços de conectividade — permite ligar as equipas no terreno a outras estruturas e centros de comando.

A infraestrutura integra módulos transportáveis e uma mochila, podendo ser mobilizada em diferentes contextos operacionais. Foi concebida para cenários de emergência, catástrofe, falha de energia ou indisponibilidade das redes de telecomunicações convencionais.

Além da utilização militar, a solução poderá ser aplicada em operações de proteção civil e resposta a emergências, apoiando estruturas de comando, equipas de socorro e autoridades responsáveis pela gestão de crises quando as infraestruturas de telecomunicações estejam danificadas ou indisponíveis.