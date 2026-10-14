Mercado ibérico de energia lança contratos mais longos de gás e quantidades menores de eletricidade

O OMIP, a plataforma do mercado ibérico onde se negociam contratos futuros de eletricidade e gás, alargou a sua oferta: lançou um novo contrato que permite negociar volumes mais reduzidos de eletricidade e passa a englobar contratos de gás com maior maturidade, informou a entidade num comunicado.

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No mercado da eletricidade, o OMIP lançará o contrato Mini SPEL Base Swap. Este novo contrato permite negociar um mínimo de 0,1 megawatt na zona de entrega espanhola, quando o limite anterior era de 1 MW. Desta forma, “responde à procura de participantes de menor dimensão, para os quais o tamanho tradicional de 1 MW poderá exceder os volumes que produzem, consomem ou comercializam”, explica a entidade.

No mercado do gás natural, o OMIP irá alargar as maturidades disponíveis dos contratos de Futuros Físicos de Gás Natural PVB (FGE) e de Futuros Financeiros de Gás Natural PVB (FGF). As maturidades mensais serão alargadas: além de contratos a seis meses, passam também a ser negociados a 12 meses. Já numa base anual, além de contratos com a maturidade de dois anos, vão passar a negociar-se também contratos a quatro anos. “A extensão das maturidades dos contratos de gás natural responde à crescente necessidade de previsibilidade num contexto de maior volatilidade dos mercados, que os recentes acontecimentos internacionais vieram amplificar”, indica o presidente do OMIP, Pedro Amaral Jorge, citado em comunicado.

Estes novos produtos têm entrada em vigor prevista para o final de outubro. “Com estas iniciativas, o OMIP reafirma o seu compromisso de desenvolver produtos alinhados com as necessidades dos diferentes participantes do setor energético”, conclui o presidente do OMIP.