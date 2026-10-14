Mercados

Mercado ibérico de energia lança contratos mais longos de gás e quantidades menores de eletricidade

O OMIP adaptou o tipo de contratos que disponibiliza às necessidades do mercado, permitindo negociar quantidades mais reduzidas de eletricidade e contratos de gás com maturidades mais longas.

O OMIP, a plataforma do mercado ibérico onde se negociam contratos futuros de eletricidade e gás, alargou a sua oferta: lançou um novo contrato que permite negociar volumes mais reduzidos de eletricidade e passa a englobar contratos de gás com maior maturidade, informou a entidade num comunicado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

No mercado da eletricidade, o OMIP lançará o contrato Mini SPEL Base Swap. Este novo contrato permite negociar um mínimo de 0,1 megawatt na zona de entrega espanhola, quando o limite anterior era de 1 MW. Desta forma, “responde à procura de participantes de menor dimensão, para os quais o tamanho tradicional de 1 MW poderá exceder os volumes que produzem, consomem ou comercializam”, explica a entidade.

No mercado do gás natural, o OMIP irá alargar as maturidades disponíveis dos contratos de Futuros Físicos de Gás Natural PVB (FGE) e de Futuros Financeiros de Gás Natural PVB (FGF). As maturidades mensais serão alargadas: além de contratos a seis meses, passam também a ser negociados a 12 meses. Já numa base anual, além de contratos com a maturidade de dois anos, vão passar a negociar-se também contratos a quatro anos. “A extensão das maturidades dos contratos de gás natural responde à crescente necessidade de previsibilidade num contexto de maior volatilidade dos mercados, que os recentes acontecimentos internacionais vieram amplificar”, indica o presidente do OMIP, Pedro Amaral Jorge, citado em comunicado.

Estes novos produtos têm entrada em vigor prevista para o final de outubro. “Com estas iniciativas, o OMIP reafirma o seu compromisso de desenvolver produtos alinhados com as necessidades dos diferentes participantes do setor energético”, conclui o presidente do OMIP.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Mercado ibérico de energia lança contratos mais longos de gás e quantidades menores de eletricidade

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Empresas têm de chegar a financiadores diferentes

Patrícia Abreu, Shrikesh Laxmidas,

Co-CEO da Galp destaca que "nem todo o financiamento é igual” e gestão tem de chegar a vários financiadores. Já Nuno Fernandes Thomaz, da Core Capital, destaca a importância do private equity.