Miranda reforça equipa com a integração de oito advogados

No âmbito da sua estratégia de crescimento e de consolidação das suas áreas de prática, a Miranda integrou oito novos advogados nas áreas de Fiscal, Comercial & Societário, Projetos e Infraestruturas, Transportes e Aviação, Imobiliário, Europeu & Concorrência e Laboral.

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Filipe Machado e Costa integra a equipa de Fiscal. Tem cerca de 20 anos de experiência e desenvolveu a sua carreira em entidades como o Banco de Portugal, o Governo de Portugal, o Governo de Timor-Leste e a Garrigues. Destaca-se pela experiência em fiscalidade internacional, regulação financeira e cooperação internacional. É mestre em Direito Empresarial pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Finanças pela Nova School of Business and Economics.

A área conta também com Joana Morais Batalha, que está a concluir o mestrado em Direito Fiscal na Universidade Católica Portuguesa. Ao longo do seu percurso académico e profissional, colaborou em diversos projetos de investigação jurídica e realizou estágios em sociedades de advogados de referência.

A Miranda conta também com o regresso de Saul Fonseca, que vem reforçar as áreas de Comercial & Societário, Projetos e Infraestruturas e Transportes e Aviação. Tem mais de 20 anos de experiência e foi associado principal da Miranda entre 2006 e 2018. Depois disso, integrou a TAP Air Portugal e, mais recentemente, a PLMJ.

Nas áreas de Imobiliário e Comercial & Societário, a Miranda integrou Beatriz de Matos Barradas, advogada com experiência desenvolvida na Eversheds Sutherland Portugal. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. É ainda pós-graduada em Direito Imobiliário.

A área recebe igualmente João Quaresma Xavier, advogado com mais de três anos de experiência em Direito Imobiliário e Direito Aduaneiro. Antes de ingressar na Miranda, exerceu funções na Vertical Advogados. Trabalhou também no BNP Paribas, na área de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, onde concluiu também pós-graduações em Direito Aduaneiro e Direito Imobiliário.

Ana Wallis de Carvalho integra o núcleo de Direito Europeu & Concorrência. Conta com cerca de cinco anos de experiência. Anteriormente exerceu funções na DLA Piper, onde desenvolveu a sua prática em Direito da Concorrência nacional e da União Europeia, e fez um secondment na Bolt Operations OÜ. É licenciada em Direito pela NOVA School of Law e mestre em Direito da União Europeia pela Erasmus University Rotterdam School of Law. Frequenta atualmente o doutoramento em Direito e Economia na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Na área Laboral, a Miranda passou a contar com Sofia Pizarro Bravo. Antes de integrar o escritório, exerceu a sua atividade na Albuquerque & Almeida Advogados, dedicando-se sobretudo ao Direito do Trabalho. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pós-graduada em Direito do Trabalho pela mesma instituição.

A área viu ainda o regresso de Nádia Ferreira, que já tinha integrado a equipa da Miranda numa fase anterior da sua carreira. Tem mais de 15 anos de experiência em Portugal e Angola, em funções de consultoria e direção jurídica, sobretudo em Direito do Trabalho, Direito Societário e imigração. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Segundo Nuno Cabeçadas, managing partner da Miranda, “os advogados que agora se juntam a nós têm proveniências muito distintas. Vêm de reguladores, do Estado, de grandes empresas e de sociedades de advogados nacionais e internacionais. Alguns têm já uma longa carreira, outros estão a dar os primeiros passos, e é precisamente essa diversidade que queremos ter na equipa, porque nos permite olhar para os problemas dos clientes de vários ângulos e encontrar respostas e soluções mais completas”.