Movimento de passageiros nos aeroportos sobe 2% em agosto

Os aeroportos nacionais movimentaram 7,9 milhões de passageiros em agosto, um aumento de 2% face ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No mesmo período, o movimento de carga e correio cresceu 7,2%, para 22 mil toneladas, enquanto o número de aeronaves aterradas aumentou 1,4%, para 26,7 mil. O Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos com passageiros.

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O movimento de passageiros voltou a crescer, depois de ter registado uma aceleração de 2% no mês anterior, segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo divulgadas esta segunda-feira pelo INE.

Entre janeiro e agosto, os aeroportos nacionais movimentaram 51 milhões de passageiros, mais 2,4% do que no mesmo período de 2025. Segundo o INE, foram registados “máximos mensais históricos no número de passageiros movimentados” em sete dos primeiros oito meses do ano, com exceção de junho.

“Nos primeiros oito meses de 2026 registaram-se máximos mensais históricos no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção de junho. Em agosto desembarcaram, em média, 124,9 mil passageiros por dia, mais 2,1% do que no mesmo mês de 2025“, de acordo com o INE.

O aeroporto de Lisboa concentrou quase metade do tráfego de passageiros nos primeiros oito meses do ano, com 24,3 milhões de pessoas, o equivalente a 47,7% do total. Ainda assim, o crescimento homólogo foi de apenas 0,8%. Já o aeroporto do Porto registou um desempenho mais expressivo, com 12,1 milhões de passageiros, representando 23,8% do total e uma subida de 7,1%. Em Faro, foram movimentados 7,6 milhões de passageiros, mais 4% do que no período homólogo.

O tráfego internacional continuou a dominar o movimento nos aeroportos nacionais. Em agosto, representou 81,4% dos passageiros desembarcados, num total de 3,2 milhões, mais 3,1% face ao mesmo mês de 2025. A Europa manteve-se como a principal origem, concentrando 66,4% destes passageiros, enquanto o continente americano representou 9,8%.

Do lado das partidas, 82,3% dos passageiros embarcados corresponderam a tráfego internacional, num total de 3,3 milhões, uma subida homóloga de 3%. A Europa foi também o principal destino, com uma quota de 68,1%, seguindo-se o continente americano, com 9,6%.

O Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e destino dos voos internacionais entre janeiro e agosto. Neste período, os passageiros desembarcados provenientes daquele país aumentaram 5,2%, enquanto os embarcados com destino ao Reino Unido cresceram 5,5%. Espanha ultrapassou França e passou a ocupar a segunda posição entre os principais países de origem e destino.

No transporte de mercadorias, os aeroportos nacionais movimentaram 171,7 mil toneladas de carga e correio entre janeiro e agosto, mais 1,7% do que no período homólogo. Lisboa concentrou 77,3% do total, com 132,8 mil toneladas, um aumento de 0,8%. Nos restantes aeroportos, em conjunto, o movimento cresceu 5,2%.