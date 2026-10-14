“Não basta exportar mais. É preciso crescer em produtividade e valor”, diz economista Óscar Afonso

O economista Óscar Afonso considera que as empresas portuguesas podem ganhar escala com mais investimento em qualificação na área da gestão, sofisticação setorial e internacionalização, enquanto os legisladores devem tornar a fiscalidade mais competitiva, reduzir a morosidade da justiça e reformular a lógica dos fundos europeus.

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“Portugal tem de apostar nas exportações para escalar, aumentar o potencial de crescimento económico e o nível de vida. Porque é que Portugal exporta menos do que seria de esperar? Existem poucas grandes empresas no país, o que contribui para o défice de produtividade”, afirmou Óscar Afonso, numa intervenção durante a Fábrica 2030, uma das conferências que marcam o 10º aniversário do ECO, que decorre esta quarta-feira na sede da ANJE, no Porto.

O professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) alertou que Portugal tem poucas grandes empresas, o que limita o seu contributo para o emprego, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) e as exportações. “São precisas mais grandes empresas para reforçar a produtividade, o emprego qualificado, a criação de VAB e as exportações”, defendeu. Segundo os dados do Eurostat cruzados com os cálculos do economista, as grandes empresas são significativamente mais produtivas (1,8 vezes superior às PME em Portugal em 2023).

Em 2024, o peso das grandes empresas no tecido empresarial português era de apenas 0,09%, o segundo mais baixo da UE (0,16%). No emprego, a percentagem era de 23,1%, a quinta mais baixa da dos 27, onde a média é de 36,3%. O mesmo se passa no VAB, no qual representa cerca de um terço (35,2%) e está significativamente abaixo do dos países de Leste (39,6%) e da Europa (49,1%).

Óscar Afonso advertiu ainda para o facto de Portugal ter poucas grandes empresas exportadoras de bens: o seu peso no valor das exportações de bens é de apenas metade (49,8%) face à maioria (64,3%) na UE. O mesmo se passa na proporção de grandes empresas exportadoras, que é só 1,4%, contra 2,2% na UE.

“As exportações portuguesas estão excessivamente fragmentadas. O Top 5 de exportadores representam apenas 15% das exportações de bens, contra 21% na UE e 19% nos países de Leste. O Top 1000 exportadores concentra 75% das exportações, significativamente abaixo dos 84% registados na UE e nos países de Leste. Uma parcela elevada das exportações está dispersa por empresas pequenas, com fraco volume exportado”, lia-se na sua apresentação.

No setor terciário, esse fenómeno ainda é mais notório, porque há mais especialização em serviços turísticos de menor VAB e com estruturas empresariais fragmentadas, que travam a presença de grandes empresas exportadoras. “Ganhar escala nas exportações de serviços exige uma especialização mais sofisticada”, sugere o académico.

Portugal exporta. Por que não escala?

Escassez de grandes empresas

Fiscalidade pouco competitiva

Desafio do financiamento à expansão

Chegada a mercados externos insuficientes para o nível que se pretende atingir

Pouca inovação e qualificação dos empregadores, o que reduz a qualidade da gestão e a competitividade

Orientação do investimento financiado pela UE não favorece a produtividade

Morosidade e incerteza da justiça travam o investimento, a produtividade e a concorrência, desde logo porque a perceção das empresas sobre a independência judicial e a proteção do investimento está entre as piores da UE

Quais as soluções?

É preciso exportar mais valor, não apenas volume

Portugal precisa de uma estrutura produtiva mais diversificada e sofisticada, com maior incorporação de conhecimento e tecnologia, para aumentar o VAB, a produtividade e a escala internacional das empresas para ganhar complexidade económica

IDE precisa de reforçar a transformação produtiva, porque apesar de o stock ser relativamente alto face ao PIB é baixo na indústria, e encaminhar-se para indústria e serviços avançados

São precisas mais empresas capazes de diversificar mercados e consolidar presença internacional com escala (chegar a mais mercados)

Melhorar acesso das empresas exportadoras ao financiamento e diversificar as fontes de capital, nomeadamente através do mercado de capitais e de investidores de longo prazo.

Apoios europeu devem premiar produtividade e valor

Atenção ao IRC e aos fundos, alerta economista

O economista e professor da FEP explicou que a fiscalidade é um dos entraves ao aumento das exportações e à obtenção de escala por parte das empresas portuguesas. Apesar da redução de um ponto percentual, a taxa de IRC continua a ser a terceira mais alta da União Europeia. “A derrama estadual progressiva prejudica as empresas. O imposto que mais penaliza o crescimento é o IRC. O IRC tem de ser olhado com muito mais atenção”, sublinhou, perante um auditório lotado.

Óscar Afonso lembrou que Portugal ocupa a 33ª posição – entre 38 países da OCDE – no ranking de competitividade fiscal global, segundo o Tax Foundation de 2025, sobretudo por causa da tributação das empresas (taxa máxima de IRC considerada elevada, agravada pela particularidade da derrama estadual progressiva) e regras fiscais internacionais (complexidade, instabilidade legislativa e obstáculos ao investimento transfronteiriço).

Óscar Afonso defende que é necessário “atrair investimento direto estrangeiro para a indústria transformadora”, como está a acontecer nos países de Leste. Ademais, os fundos europeus deviam ser reorientados para “privilegiar o impacto económico, a produtividade e a criação de valor acrescentado, em vez da execução financeira, contribuindo para a inovação e escala de empresas”.

Em causa está o facto de, entre 2014 e 2020, os fundos de coesão terem financiado o equivalente a 90% do investimento público português, o maior peso da UE, mas a maioria dos apoios foi para entidades públicas, em detrimento do investimento empresarial, contribuindo para adiar reformas estruturais.

Na sua opinião, “os critérios na alocação de fundos estão insuficientemente orientados para a criação de valor”. Por exemplo, no PT2020 e PT2030, a metodologia de seleção dos projetos empresariais atribui reduzida importância à geração de VAB. A produtividade não surge como critério explícito de mérito (ex ante) nem de avaliação de resultados (ex post) nas tipologias analisadas.