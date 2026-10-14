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Netflix vai despedir cerca de mil trabalhadores

A maioria das posições afetadas serão nas equipas de produto, tecnologia, jurídica e recursos humanos da Netflix. O anúncio surge seis dias antes de a empresa apresentar os resultado do trimestre.

A Netflix vai despedir cerca de mil trabalhadores, o equivalente a cerca de 6% da sua força de trabalho. Este é o maior despedimento feito pela plataforma de streaming desde 2022, de acordo com a informação veiculada internacionalmente.

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Os cortes vão atingir sobretudo as equipas de produto, tecnologia, jurídica e recursos humanos da gigante do streaming, segundo o email que os co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters enviaram aos trabalhadores. O anúncio surge seis dias antes de a empresa apresentar os resultados do terceiro trimestre, na terça-feira, 20 de outubro.

“A nossa missão — entreter o mundo — é ambiciosa, e cumpri-la exige que sejamos disciplinados sobre onde priorizamos as nossas pessoas e recursos. O nosso negócio está forte e a crescer, e continuamos no bom caminho para cumprir a nossa previsão para o ano inteiro. Continuaremos a investir agressivamente em áreas de elevado impacto para melhorar o nosso serviço e impulsionar ainda mais o crescimento e a inovação. Fazer isso significa fazer escolhas focadas em todo o negócio”, pode ler-se no email.

No final de 2025, a Netflix tinha cerca de 16 mil trabalhadores a tempo inteiro. Os últimos grandes despedimentos aconteceram em 2022. Na altura, a gigante do streaming despediu cerca de 450 colaboradores, num contexto de abrandamento do crescimento das receitas e depois de perder 200 mil assinantes no primeiro trimestre desse ano.

A decisão chega num momento de despedimentos no setor e depois de, em fevereiro a Netflix ter desistido da corrida à compra dos estúdios e do negócio de streaming da Warner Bros. Discovery. A Disney preparou-se para eliminar até mil postos de trabalho em abril e realizou novos cortes em julho e no final de setembro, quando dispensou cerca de 300 trabalhadores. A NBCUniversal anunciou cortes na equipa tecnológica de streaming, numa reestruturação que abrange a operação portuguesa da Sky.

A Skydance, o grupo resultante da fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery, prevê poupanças de seis mil milhões de dólares até ao final de 2028. Ynon Kreiz, co-CEO da empresa, confirmou recentemente que o plano envolverá uma redução de postos de trabalho, embora tenha afirmado que esta não representará a maioria das poupanças previstas.

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