Fábrica 2030

Direto Comprar no digital acelera crescimento, mas é preciso “proteger e capacitar o motor orgânico”

  • ECO
  • 9:40

Empresários, banqueiros e dirigentes associativos juntam-se esta quarta-feira na conferência Fábrica2030, no Porto, para discutir como criar empresas com dimensão internacional.

O que falta às empresas portuguesas para passarem de exportadoras competitivas a grupos com escala internacional? É esta a pergunta que orienta a Fábrica2030, conferência anual do ECO dedicada à indústria, à competitividade e ao crescimento empresarial, que acontece esta quarta-feira na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto.

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Sob o tema “Escala para competir”, o encontro que assinala também o 10º aniversário do ECO vai discutir as condições de financiamento, as decisões de gestão e as políticas públicas necessárias para ganhar dimensão e disputar mercados globais. Acompanhe aqui todas as intervenções.

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