O que falta às empresas portuguesas para ganhar escala? As ‘lições’ da Fábrica 2030

O que falta às empresas portuguesas para passarem de exportadoras competitivas a grupos com escala internacional? Foi esta a pergunta que orientou a Fábrica 2030, conferência anual do ECO dedicada à indústria, à competitividade e ao crescimento empresarial, que aconteceu na sede da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), no Porto.

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Sob o tema “Escala para competir”, o encontro desta quarta-feira, que assinalou também o 10º aniversário do ECO e que coincidiu com a aprovação da venda de 49,9% da TAP aos alemães da Lufthansa, discutiu igualmente as condições de financiamento, as decisões de gestão e as políticas públicas necessárias para ganhar dimensão e disputar mercados globais.

Logo na abertura, o anfitrião Carlos Carvalho defendeu que é “urgente que o Estado, que é um dos maiores compradores, aposte em inovação nacional”, criticando concursos públicos que “barram a inovação nacional e deixam as start-ups de fora por critérios que as impedem [de participar], ou que não têm um mínimo de risco, favorecendo soluções obsoletas ou datadas no tempo”.

Aproveitando a presença de vários empresários e gestores na plateia, o presidente da ANJE reclamou que as grandes empresas devem ajudar os negócios que estão numa fase inicial, seja como “primeiros clientes”, seja com o seu “músculo e conhecimento” para as auxiliar no impulso da internacionalização. “Não vamos a lado nenhum se estivermos numa guerra de gerações”, vaticinou.

Também a ‘jogar em casa’, Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, afirmou o “propósito e objetivo” da cidade em “ser uma rede fértil para a inovação e competitividade”, mostrando-se “empenhado” em criar essas condições no território local e até no plano regional. O autarca deixou três exemplos de iniciativas que o município nortenho já tem no terreno, incluindo a transformação da zona industrial em Ramalde num “espaço de inovação empresarial propício à atração de talento e novos negócios”.

“Não basta exportar mais. É preciso crescer em produtividade e valor”, advertiu o economista Óscar Afonso. O professor catedrático e diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto (FEP) apontou que a escala das empresas se consegue com mais qualificação na área da gestão, sofisticação setorial, capitalização e internacionalização, ao passo que os legisladores devem tornar a fiscalidade mais competitiva, reduzir a morosidade da justiça e reformular também a lógica dos fundos europeus.

Pouco dias após o Estado reforçar para 19% na REN com a compra da posição da Fidelidade, já depois de ter adquirido a participação da Pontegadea de Amancio Ortega, o empresário e investidor Carlos Moreira da Silva considerou “inadmissível” esta entrada no capital da gestora da rede elétrica nacional, assim como a ideia do fundo soberano lançada pelo primeiro-ministro. No painel com o tema “crescer sem perder o controlo”, recordou igualmente que o Estado português “não tem um grande historial de sucesso na gestão”.

Durante a mesma intervenção, o presidente executivo da Teak Capital alertou que é preciso “rejuvenescer e requalificar os dirigentes empresariais para permitir perceber que não ter a maioria do capital não é perder valor”. A propósito, referiu que a “geração que fez empresas modernas portuguesas está a sair de cena” e há agora no país “uma oportunidade de mudança geracional. E advogou que “está na altura de fazer um choque de gestão profundo”.

E o Estado sabe criar condições para a escala? Foi esta a pergunta de entrada que levou o CEO do Banco Português do Fomento (BPF) a considerar que será possível atingir 10 mil milhões de euros de impacto na economia portuguesa no próximo ano. Para “dar o passo” para uma economia mais rentável e com capacidade de multiplicação de riqueza, Gonçalo Regalado apontou aos instrumentos de capital e aos seguros de crédito como motor para as exportações.

Na área das fusões e aquisições, o responsável máximo pelo BPF mencionou o programa de garantias que permite apoiar negócios até 25 milhões de euros através de protocolos. Numa intervenção em que lamentou que as empresas portuguesas estejam a perder o comboio da adoção da inteligência artificial (IA), adiantou ainda que ainda em outubro deverá ficar finalizada a integração da Sofid – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento.

Ao seu lado, o presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal fez questão de notar que o Banco de Fomento é “uma instituição à parte” na administração pública, sendo “hábito o exercício do pequeno poder [que] é dizer ‘não’ – é mais fácil e, sobretudo, não se compromete com nada”. Crítico da litigância judicial do Estado que “desespera” as empresas e agrava a morosidade da justiça administrativa e fiscal, Armindo Monteiro apelou ao “sobressalto” dos empresários.

Apontando os empresários como “uma maioria silenciosa”, desafiou-os a “sair deste silêncio” e a liderar aquilo a que chamou o “sobressalto de uma nação empreendedora, que acredita em mais prosperidade” e na “sentença terrível [de] saber que estamos a crescer abaixo do potencial”. “Não nos manifestamos, não fazemos posts a dizer mal de tudo e todos, não andamos a fazer TikTok’s sobre nano e micro acontecimentos. Acreditamos que há uma virtude no trabalho e que primeiro é preciso produzir e só depois distribuir, e não o contrário”, resumiu.

Se as empresas portuguesas precisam de ganhar escala, é preciso terem acesso a capital. A co-CEO da Galp Energia, defendeu que “quando as empresas crescem, o perfil de risco de financiamento também muda e os gestores têm de conhecer bem essa alteração”, procurando vários tipos de financiadores. “Nem todo o financiamento é igual”, salientou Maria João Carioca, que foi também administradora da CGD entre 2017 e 2023. “Se a gestão não perceber que vai ter de chegar a financiadores diferentes, seja em dívida ou capital… O primeiro requisito do ‘salto’ é perceber que ele não é feito necessariamente com o que está para trás”, apontou a gestora.

No mesmo painel, que questionava “quem financia o salto”, Nuno Fernandes Thomaz, senior partner da Core Capital, argumentou ser fundamental aumentar o private equity em Portugal, sublinhando que “há negócios extraordinários de empresários portugueses que merecem ser escalados”. O gestor desafiou, por outro lado, que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), a chamada ‘almofada das pensões’, canalize 1% para investir em empresas portuguesas, o que traria 480 milhões de euros para aplicar, calculou.

E a escala compra-se ou constrói-se? Depende do país, do setor ou do objetivo. A CEO da TMG Automotive, socorreu-se da experiência distinta da entrada da fabricante de componentes para interiores de automóvel em dois países. Enquanto na China entrou através de uma compra de posição, nos EUA arranjou um parceiro local para iniciar produção local e ganhar escala. E, a propósito desse investimento do outro lado do Atlântico, garantiu que “seria redutor” fazê-lo apenas devido às tarifas. “O Donald Trump vai e vem, e eu espero estar lá muitos mais anos. Não se investe 55 milhões por um ciclo político”, resumiu.

Já Miguel Farinha, country managing partner da EY, aconselhou o crescimento por via de alianças a ser “mais explorado”, pois importa “encontrar parceiros para crescer quando não conseguimos ir sozinhos”. “Em Portugal não somos bons a fazer isso. Somos muito individualistas”, diagnosticou, insistindo na dificuldade em “convencer os empresários portugueses a abrir o capital”. “A maior parte nem quer ouvir falar disso. Quando chegamos junto de um empresário e lhe dizemos ‘temos este fundo que vos quer ajudar’, isso é um drama”, relatou.

Como porta-voz do Governo, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, defendeu que “o crescimento da economia portuguesa depende fortemente da sua abertura ao exterior” e é preciso “empresas capazes de produzir mais valor, de aumentar a produtividade e de chegar cada vez mais longe nos mercados internacionais”. Numa mensagem em vídeo que encerrou a Fábrica 2030, destacou três dimensões “decisivas para esse caminho”. Desde logo, a aposta nas energias renováveis e na inteligência artificial que “pode melhorar os processos, reduzir erros, apoiar decisões e libertar tempo para tarefas de maior valor”.

Outra dimensão é a reindustrialização, pois “estar na linha da frente da transformação digital não significa virar costas ao chão de fábrica”. “Portugal precisa de indústria. De uma indústria mais tecnológica, mais produtiva e mais exportadora. É com esse objetivo que estamos a preparar sete novos médios e grandes parques empresariais, com dimensão, acesso, energia e condições para receber investimento”, adiantou, acrescentando que com vários países a disputarem o mesmo projeto industrial, “não podemos começar a preparar o terreno depois do investidor chegar”.