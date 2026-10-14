Parlamento alivia fim do visto prévio e mantém controlo do TdC sobre empresas públicas

O Parlamento aprovou esta terça-feira, na votação na especialidade, alterações à reforma do Tribunal de Contas (TdC), reduzindo de dez para 7,5 milhões de euros o limite até ao qual os contratos públicos ficam dispensados de visto prévio, e restringindo o controlo exercido sobre determinadas empresas do setor empresarial do Estado. As mudanças foram introduzidas por propostas do PSD, enquanto o PS conseguiu introduzir uma obrigação de comunicação ao TdC de contratos de valor superior a 950 mil euros, mesmo quando isentos de visto prévio.

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A proposta inicial do Governo previa dispensar de fiscalização prévia do TdC os contratos públicos até dez milhões de euros, quando, atualmente, a isenção se aplica, no geral, aos contratos até 750 mil euros. “É possível fazer grandes reformas negociando e chegando a resultados equilibrados. O Governo sempre se mostrou disponível para negociar e o que foi aprovado é o resultado dessa vontade e trará um resultado equilibrado que cumpre os objetivos da reforma”, reagiu fonte oficial do Ministério da Reforma do Estado, liderado por Gonçalo Matias.

A proposta de alteração para os 7,5 milhões de euros foi aprovada pelo PSD e CDS, contando com o voto contra do Chega. PS, JPP e Iniciativa Liberal abstiveram-se.

O visto prévio é o ato de dar ‘luz verde’ a um contrato, após ter sido analisado no âmbito do processo de fiscalização prévia. Segundo a Lei de Organização e Processo do TdC, cabe ao órgão “fiscalizar previamente a legalidade e o cabimento orçamental dos atos e contratos de qualquer natureza que sejam geradores de despesa ou representativos de quaisquer encargos e responsabilidades, diretos ou indiretos”, para entidades públicas.

Com a nova redação, os contratos até este limiar ficam dispensados de obter visto prévio do TdC para avançar, alterando-se assim o âmbito da fiscalização preventiva exercida pelo tribunal sobre a contratação pública.

A isenção não elimina, contudo, todas as obrigações de comunicação ao órgão de controlo financeiro. Por iniciativa do PS, os atos ou contratos de valor superior a 950 mil euros, ainda que dispensados de visto prévio, terão de ser comunicados ao TdC antes do início da execução, para efeitos de acompanhamento.

A solução introduz, assim, uma distinção entre a necessidade de obter autorização prévia do tribunal e a obrigação de lhe transmitir informação sobre contratos de valor elevado. Embora estes possam avançar sem visto, o TdC deverá ser informado antes da respetiva execução nos casos abrangidos pela norma.

Empresas públicas ficam sujeitas a “auditorias de legalidade”

Outra alteração relevante face à proposta inicial do Governo diz respeito às empresas do setor empresarial do Estado que operam em mercados de concorrência internacional.

O executivo pretendia retirar da jurisdição e do controlo financeiro deste tribunal as empresas que atuassem nesses mercados e nas quais se verificasse uma de duas condições: a participação maioritária de um acionista privado ou a existência de direitos de gestão atribuídos a um acionista privado, mesmo que minoritário.

A redação aprovada, por proposta do PSD, estabelece que estas empresas ficam “sujeitas apenas à realização de auditorias de legalidade”.

A alteração mantém, assim, a possibilidade de fiscalização por parte do TdC, mas circunscreve-a, para estas entidades, à realização de auditorias destinadas a verificar a conformidade legal da sua atuação. A solução difere da proposta inicial do Governo, que previa afastá-las da jurisdição e do controlo financeiro do tribunal.

“É possível fazer grandes reformas negociando e chegando a resultados equilibrados. O Governo sempre se mostrou disponível para negociar e o que foi aprovado é o resultado dessa vontade e trará um resultado equilibrado que cumpre os objetivos da reforma”. Fonte do Ministério da Reforma do Estado

Durante o processo de discussão do diploma, o TdC considerou que a redução do controlo prévio tem de ser “acompanhada por mecanismos alternativos suficientemente robustos e levantou reservas sobre o impacto da reforma na sua independência e no controlo externo da aplicação dos fundos europeus”

Também o Conselho das Finanças Públicas defendeu que a reforma deveria ser articulada com a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, para garantir que a alteração do TdC se integra num sistema coerente de controlo das finanças públicas.

Balanço do Tribunal de Contas

Segundo o relatório de atividades do TdC, divulgado em julho, ao longo de 2025 deram entrada no tribunal 4.245 processos de fiscalização prévia e prévia especial, mais 21% do que no ano anterior, abrangendo um volume financeiro superior a 13,6 mil milhões de euros. Foram devolvidos 2.541 processos para correção de irregularidades, emitidas 1.552 recomendações e recusados 21 vistos, além de uma decisão de improcedência em processos relacionados com fundos europeus.

As principais irregularidades detetadas pelo TdC em 2025 prenderam-se com falhas na contratação pública, insuficiência de estudos custo-benefício, ausência de declarações sobre conflitos de interesses, problemas no financiamento da despesa e incumprimento das regras de endividamento.

No controlo concomitante e sucessivo, o tribunal fiscalizou quase 24,7 mil milhões de euros, realizou 55 auditorias e verificações externas e analisou 1.160 contratos adicionais, no valor de 253,3 milhões de euros. Foram ainda verificadas 697 contas públicas, correspondentes a 18,3 mil milhões de euros.

O relatório evidencia também que 51% das 2.156 recomendações emitidas entre 2021 e 2023 foram total ou parcialmente implementadas pelas entidades visadas. Entre os efeitos concretos identificados estão melhorias na Conta Geral do Estado, na gestão do património público, no acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e no controlo dos benefícios fiscais.