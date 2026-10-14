Perante “inundação de droga”, Moedas faz ‘lobby’ em Bruxelas contra o Volta

Antigo comissário europeu, Carlos Moedas está em Bruxelas a liderar a representação portuguesa no Comité das Regiões Europeias, mas na bagagem leva mais que a voz dos autarcas do país. O presidente da Câmara de Lisboa está a fazer lobby junto dos seus contactos em Bruxelas contra o sistema de recolha de embalagens instituído pelo Governo de Luís Montenegro — o Volta. Numa mensagem acutilante, o autarca social-democrata diz que há um “aumento e inundação de droga em Portugal” e defende que Volta está a desviar toxicodependentes dos tratamentos para o consumo.

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Moedas chegou ao Parlamento Europeu para a sessão plenária do Comité das Regiões Europeias, e fez do Volta o tema único da sua intervenção de um minuto, na terça-feira.

Já nesta quarta-feira, o autarca reuniu-se com a imprensa portuguesa ao final da manhã para dar nota dos contactos que ali desenvolveu contra o sistema que Portugal, ao contrário de outros países, tornou obrigatório. Moedas nota que, apesar de a reciclagem ser um desígnio, há países que escolheram outros caminhos. A França é um deles e o exemplo repetido pelo autarca, que reclama para os representantes do poder local a capacidade de decisão sobre as políticas implementadas no seu território. Como é o caso do Volta.

A mensagem do ex-comissário junto dos seus ex-colegas em Bruxelas é de que o Volta está a acentuar problemas sociais, retirando pessoas dos tratamentos para a toxicodependência que a Câmara e o Governo português financiam em Lisboa. E é isso que transmite aos jornalistas:

"O sistema Volta é um problema hoje naquilo que eu chamei de drama social. Foi isso que falei tanto com a comissária dos Assuntos Sociais, mas também, hoje, com a comissária do Ambiente, [com quem] estive reunido, de explicar que esses problemas sociais existem, mas que este sistema está ainda a provocar mais desses problemas sociais. Os relatórios que eu tenho, de pessoas que estavam em tratamento de droga e que agora passaram a utilizar o sistema como uma maneira de ir encontrar mais um pouco de droga, de continuar a manter o vício, a adição, isso é muito preocupante.”

Aos jornalistas, Carlos Moedas defendeu que “as políticas ambientais são muito importantes, elas são cruciais, mas devem olhar em primeiro lugar para a dignidade humana”. Assim, prossegue, “esta política do Volta deve ser revista”.

“Eu não tenho poder para mais do que conseguir pôr esta pressão, e no meu caso como presidente da Câmara de Lisboa, e por ter sido ex-comissário, conseguir pôr essa pressão a nível da Europa. Obviamente que, com aquilo que são os meus conhecimentos em Bruxelas, consigo fazer essa pressão a vários níveis a nível da Europa, se não, não teria sido recebido pela comissária nem ontem [terça-feira] estaria aqui no plenário do Parlamento Europeu a falar sobre o tema”.

Questionado pelo ECO/Local Online se a presença naquele palco, com aquele tema, é uma forma de impor ao Governo português, através dos poderes europeus, a revisão da implementação das máquinas de recolha de plásticos e alumínio, o autarca e vice-presidente do PSD diz que “não é pressionar”: “Temos de encontrar uma solução. Eu acho que nada na política se resolve com pressões ou ataques. Resolve-se com soluções. Pareceu-me que a comissária está muito aberta a soluções, o que me diz é que os países têm que chegar a um determinado objetivo da reciclagem, podem fazê-lo por este sistema, ou por outros sistemas. Mostrou flexibilidade. Agora, depende da flexibilidade também do Governo, mas acho que temos é que nos sentar à volta da mesa. Não estou a pôr pressão em ninguém, quero é encontrar solução para os lisboetas que estão a sofrer com esta medida”, respondeu o autarca, que explica ter levado à comissária do Ambiente vídeos e fotografias que documentam os casos de pessoas a vasculhar caixotes de lixo para recolherem garrafas.

“Ela diz que vai fomentar uma reunião técnica com a Comissão, com o Governo português e com a cidade de Lisboa”, explica, acentuando que a Câmara já tem o seu programa de reciclagem. “Este sistema veio trazer algo que está a ser um problema humano, de dignidade humano”, repete Carlos Moedas, que além de autarca em Lisboa, lidera a Área Metropolitana de Lisboa, na qual, assegurou aos jornalistas em Bruxelas, apenas a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, considera que o Volta não é um problema.

Para o primeiro-ministro e para a ministra do Ambiente, fica a mensagem:

"Aquilo que eu acho que foi positivo nesta reunião com a comissária europeia foi que ela mostrou muita vontade de sentar os técnicos dela, porque estas soluções não são definidas por políticos, nós temos de ver tecnicamente como é que podemos resolver a situação, sentar os técnicos dela com os técnicos do Governo português e com os técnicos da Câmara Municipal de Lisboa e discutirmos possíveis soluções”

Moedas, “alarmado”, alerta que problema da droga pode repetir situação dos anos 1980

O problema do consumo de estupefacientes em Lisboa está a aumentar, lamenta Carlos Moedas, e isso deve-se, alega, à crescente entrada de drogas em Portugal, com reflexo na queda dos preços.

Respondendo a uma pergunta dos jornalistas sobre o aumento visível do consumo, o autarca diz que “os dramas já lá estavam, mas estavam a ser cuidados. Quando nós temos uma pessoa que está num programa de adições e deixa esse programa para ir coletar dez cêntimos em 200 ou 300 garrafas para voltar para a droga, então nós estamos a fazer com que esse problema que já existia, estava a ser tratado, aumente. Nós estamos aqui com uma medida que era ambiental, mas que está a aumentar um problema social que existia, mas estava a ser acompanhado pelas nossas equipas, pela Santa Casa, pelos muitos programas que temos, por aquilo que tem sido o investimento que nós temos nos programas de ajuda nestas áreas”.

Sobre as dependências, diz que “agora não é só estarem visíveis, é que há pessoas que estão a voltar a cair no vício. Repito, para ficar bem claro: os dramas sociais da droga têm vindo a aumentar, por várias razões. Uma delas é a quantidade de droga que começou a entrar em Portugal. A droga entrava pelos portos de Roterdão e outros portos do norte”. Hoje, prossegue, “está a entrar mais em Portugal. Os preços caíram muito e, portanto, há de facto uma inundação, seja de cocaína e de crack, e isso causa esses problemas sociais”.

É por isso que, alega, tal como antes falou da insegurança, hoje alerta para a droga. E daqui regressa ao Volta.

“Com estes dez cêntimos, que acumulados, quando as drogas já estão muito baratas – as pessoas, com 100 garrafas, conseguem voltar a entrar no mundo da droga –, esse relatos, que têm a ver com a dignidade humana, eu tenho que os ouvir, foi isso que disse à comissária dos Assuntos Sociais. As medidas de ambiente têm que cruzar com os assuntos sociais. Temos que ver a dignidade das pessoas. Eu não estou contra o objetivo da medida, porque esse é o objetivo de todos, reciclar mais, agora, não podemos ter uma medida que está a chocar com a dignidade humana e a expor e a levar a que mais problemas surjam. Problemas esses que existem na sociedade, mas eles estavam a ser tratados”.

Para o presidente da Câmara de Lisboa, “é notório” que há “aumento e inundação de droga em Portugal”. “Temos visto a ação da polícia, que tem conseguido atacar e tem conseguido apreender muito mais droga, mas a quantidade é de tal ordem grande – eu já dei esse aviso e vou voltar a repeti-lo: da mesma maneira que eu como Presidente da Câmara avisei sobre o problema da segurança que vinha aí, e fui muito criticado, volto aqui a dizer como me sinto alarmado com o problema da droga que virá aí. Já avisei, o Governo está avisado, precisamos de mais programas, de mais investimento, para evitar aquilo que se passou nos anos 80″, apela Moedas, dizendo-se “alarmado”.

Moedas deixa já o seu veredicto para o Volta: “eu, neste momento, suspendia o sistema, porque ele não está a funcionar. Se dependesse de mim.”