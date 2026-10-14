Local Online

Perante “inundação de droga”, Moedas faz ‘lobby’ em Bruxelas contra o Volta

Autarca, ex-comissário europeu, admite estar a usar o poder de influência adquirido com a sua passagem anterior por Bruxelas, mas nega estar a fazer pressão sobre o Governo do seu partido.

Antigo comissário europeu, Carlos Moedas está em Bruxelas a liderar a representação portuguesa no Comité das Regiões Europeias, mas na bagagem leva mais que a voz dos autarcas do país. O presidente da Câmara de Lisboa está a fazer lobby junto dos seus contactos em Bruxelas contra o sistema de recolha de embalagens instituído pelo Governo de Luís Montenegro — o Volta. Numa mensagem acutilante, o autarca social-democrata diz que há um “aumento e inundação de droga em Portugal” e defende que Volta está a desviar toxicodependentes dos tratamentos para o consumo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Moedas chegou ao Parlamento Europeu para a sessão plenária do Comité das Regiões Europeias, e fez do Volta o tema único da sua intervenção de um minuto, na terça-feira.

Já nesta quarta-feira, o autarca reuniu-se com a imprensa portuguesa ao final da manhã para dar nota dos contactos que ali desenvolveu contra o sistema que Portugal, ao contrário de outros países, tornou obrigatório. Moedas nota que, apesar de a reciclagem ser um desígnio, há países que escolheram outros caminhos. A França é um deles e o exemplo repetido pelo autarca, que reclama para os representantes do poder local a capacidade de decisão sobre as políticas implementadas no seu território. Como é o caso do Volta.

A mensagem do ex-comissário junto dos seus ex-colegas em Bruxelas é de que o Volta está a acentuar problemas sociais, retirando pessoas dos tratamentos para a toxicodependência que a Câmara e o Governo português financiam em Lisboa. E é isso que transmite aos jornalistas:

"O sistema Volta é um problema hoje naquilo que eu chamei de drama social. Foi isso que falei tanto com a comissária dos Assuntos Sociais, mas também, hoje, com a comissária do Ambiente, [com quem] estive reunido, de explicar que esses problemas sociais existem, mas que este sistema está ainda a provocar mais desses problemas sociais. Os relatórios que eu tenho, de pessoas que estavam em tratamento de droga e que agora passaram a utilizar o sistema como uma maneira de ir encontrar mais um pouco de droga, de continuar a manter o vício, a adição, isso é muito preocupante.”

Carlos Moedas foi comissário europeu de 2014 a 2019. Nesta quarta-feira, fez uso desta experiência para conseguir reuniões em Bruxelas contra o sistema Volta, à margem do Comité Europeu das Regiões, cuja delegação portuguesa chefiaAron Urb

Aos jornalistas, Carlos Moedas defendeu que “as políticas ambientais são muito importantes, elas são cruciais, mas devem olhar em primeiro lugar para a dignidade humana”. Assim, prossegue, “esta política do Volta deve ser revista”.

“Eu não tenho poder para mais do que conseguir pôr esta pressão, e no meu caso como presidente da Câmara de Lisboa, e por ter sido ex-comissário, conseguir pôr essa pressão a nível da Europa. Obviamente que, com aquilo que são os meus conhecimentos em Bruxelas, consigo fazer essa pressão a vários níveis a nível da Europa, se não, não teria sido recebido pela comissária nem ontem [terça-feira] estaria aqui no plenário do Parlamento Europeu a falar sobre o tema”.

Questionado pelo ECO/Local Online se a presença naquele palco, com aquele tema, é uma forma de impor ao Governo português, através dos poderes europeus, a revisão da implementação das máquinas de recolha de plásticos e alumínio, o autarca e vice-presidente do PSD diz que “não é pressionar”: “Temos de encontrar uma solução. Eu acho que nada na política se resolve com pressões ou ataques. Resolve-se com soluções. Pareceu-me que a comissária está muito aberta a soluções, o que me diz é que os países têm que chegar a um determinado objetivo da reciclagem, podem fazê-lo por este sistema, ou por outros sistemas. Mostrou flexibilidade. Agora, depende da flexibilidade também do Governo, mas acho que temos é que nos sentar à volta da mesa. Não estou a pôr pressão em ninguém, quero é encontrar solução para os lisboetas que estão a sofrer com esta medida”, respondeu o autarca, que explica ter levado à comissária do Ambiente vídeos e fotografias que documentam os casos de pessoas a vasculhar caixotes de lixo para recolherem garrafas.

Ela diz que vai fomentar uma reunião técnica com a Comissão, com o Governo português e com a cidade de Lisboa”, explica, acentuando que a Câmara já tem o seu programa de reciclagem. “Este sistema veio trazer algo que está a ser um problema humano, de dignidade humano”, repete Carlos Moedas, que além de autarca em Lisboa, lidera a Área Metropolitana de Lisboa, na qual, assegurou aos jornalistas em Bruxelas, apenas a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, considera que o Volta não é um problema.

Para o primeiro-ministro e para a ministra do Ambiente, fica a mensagem:

"Aquilo que eu acho que foi positivo nesta reunião com a comissária europeia foi que ela mostrou muita vontade de sentar os técnicos dela, porque estas soluções não são definidas por políticos, nós temos de ver tecnicamente como é que podemos resolver a situação, sentar os técnicos dela com os técnicos do Governo português e com os técnicos da Câmara Municipal de Lisboa e discutirmos possíveis soluções”

Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia, na apresentação do sistema VoltaHugo Amaral/ECO

Moedas, “alarmado”, alerta que problema da droga pode repetir situação dos anos 1980

O problema do consumo de estupefacientes em Lisboa está a aumentar, lamenta Carlos Moedas, e isso deve-se, alega, à crescente entrada de drogas em Portugal, com reflexo na queda dos preços.

Respondendo a uma pergunta dos jornalistas sobre o aumento visível do consumo, o autarca diz que “os dramas já lá estavam, mas estavam a ser cuidados. Quando nós temos uma pessoa que está num programa de adições e deixa esse programa para ir coletar dez cêntimos em 200 ou 300 garrafas para voltar para a droga, então nós estamos a fazer com que esse problema que já existia, estava a ser tratado, aumente. Nós estamos aqui com uma medida que era ambiental, mas que está a aumentar um problema social que existia, mas estava a ser acompanhado pelas nossas equipas, pela Santa Casa, pelos muitos programas que temos, por aquilo que tem sido o investimento que nós temos nos programas de ajuda nestas áreas”.

Sobre as dependências, diz que “agora não é só estarem visíveis, é que há pessoas que estão a voltar a cair no vício. Repito, para ficar bem claro: os dramas sociais da droga têm vindo a aumentar, por várias razões. Uma delas é a quantidade de droga que começou a entrar em Portugal. A droga entrava pelos portos de Roterdão e outros portos do norte”. Hoje, prossegue, “está a entrar mais em Portugal. Os preços caíram muito e, portanto, há de facto uma inundação, seja de cocaína e de crack, e isso causa esses problemas sociais”.

É por isso que, alega, tal como antes falou da insegurança, hoje alerta para a droga. E daqui regressa ao Volta.

Com estes dez cêntimos, que acumulados, quando as drogas já estão muito baratas – as pessoas, com 100 garrafas, conseguem voltar a entrar no mundo da droga –, esse relatos, que têm a ver com a dignidade humana, eu tenho que os ouvir, foi isso que disse à comissária dos Assuntos Sociais. As medidas de ambiente têm que cruzar com os assuntos sociais. Temos que ver a dignidade das pessoas. Eu não estou contra o objetivo da medida, porque esse é o objetivo de todos, reciclar mais, agora, não podemos ter uma medida que está a chocar com a dignidade humana e a expor e a levar a que mais problemas surjam. Problemas esses que existem na sociedade, mas eles estavam a ser tratados”.

Para o presidente da Câmara de Lisboa, “é notório” que há “aumento e inundação de droga em Portugal”. “Temos visto a ação da polícia, que tem conseguido atacar e tem conseguido apreender muito mais droga, mas a quantidade é de tal ordem grande – eu já dei esse aviso e vou voltar a repeti-lo: da mesma maneira que eu como Presidente da Câmara avisei sobre o problema da segurança que vinha aí, e fui muito criticado, volto aqui a dizer como me sinto alarmado com o problema da droga que virá aí. Já avisei, o Governo está avisado, precisamos de mais programas, de mais investimento, para evitar aquilo que se passou nos anos 80″, apela Moedas, dizendo-se “alarmado”.

Moedas deixa já o seu veredicto para o Volta: “eu, neste momento, suspendia o sistema, porque ele não está a funcionar. Se dependesse de mim.”

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Perante “inundação de droga”, Moedas faz ‘lobby’ em Bruxelas contra o Volta

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Estado fica com o conselho da TAP e Lufthansa com a gestão

Luís Leitão, André Veríssimo,

Após a concretização da venda à Lufthansa, o Estado mantém cinco dos nove administradores da TAP e a gestão corrente passa para as mãos do grupo alemão.