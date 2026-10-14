PJ faz buscas aos bancos Carregosa e Banco Angolano de Investimentos

O Banco Carregosa e o Banco Angolano de Investimentos estão a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária esta quarta-feira, avançou à Lusa fonte daquele órgão criminal e avança o Correio da Manhã. Em causa estão factos suscetíveis de configurar a prática de crimes de burla tributária qualificada. Estima-se que, entre 2017 e 2025, o prejuízo causado ao Estado ascenda a mais de 66 milhões de euros.

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Em comunicado, a PJ confirmou as buscas e explicou que a operação decorreu de três inquéritos titulados pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e na qual foram executadas 53 buscas em domicílios, sociedades comerciais, instituições bancárias e escritório de advogados, nas áreas de Lisboa, Porto e Setúbal.

“Em causa estão factos suscetíveis de configurar a prática de crimes de burla tributária qualificada, relacionados com a obtenção indevida da isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT). Estima-se que, entre 2017 e 2025, o prejuízo causado ao Estado ascenda a mais de 66 milhões de euros“, lê-se no comunicado.

A PJ explica ainda que a investigação permitiu indiciar a existência de esquemas organizados de constituição, em série, de sociedades comerciais, “formalmente destinadas à compra e revenda de imóveis, mas sem qualquer atividade económica real – designadas de “empresas de prateleira”.

“De forma a simular o exercício habitual daquela atividade, os suspeitos promoviam sucessivas transmissões de imóveis, por valores irrisórios, entre sociedades por si controladas, sem qualquer fluxo financeiro associado. Com base nessas operações, a Autoridade Tributária era induzida a reconhecer às sociedades o direito à isenção de pagamento de IMT”, notam.

As sociedades em questão eram depois comercializadas junto de investidores nacionais e estrangeiros e, posteriormente, utilizadas como “veículos para a aquisição de imóveis”, incluindo carteiras de ativos de elevado valor, nomeadamente de portefólios bancários, sem liquidação do imposto devido.

Ao ECO, o Banco Carregosa confirmou que as buscas nas suas instalações. “O Banco Carregosa está, como é de lei, inteiramente disponível para colaborar com as autoridades para apurar a verdade dos factos”, referiram.

A operação em curso envolveu 103 inspetores e 29 especialistas de polícia científica da Polícia Judiciária e contou ainda com a participação de 13 magistrados do Ministério Público, 3 juízes de Instrução Criminal, sete inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira e um técnico consultor do Banco de Portugal.

No decurso das diligências foram apreendidos diversos documentos e objetos com elevada relevância probatória.

(Notícia atualizada às 10h50)