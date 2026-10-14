Polícia Nacional concede um reconhecimento à LALIGA pela implementação do Protocolo Violeta nos estádios
O sistema, ativado duas vezes nesta época, conta com 42 delegados de proteção, 42 Salas Violeta e simulações obrigatórias em caso de agressões sexuais.
A Unidade de Apoio à Família e à Mulher (UFAM) da Polícia Nacional homenageou, esta quarta-feira, o departamento de Emergências da LALIGA pela sua colaboração no desenvolvimento do Protocolo-Guia Violeta, um modelo de prevenção e intervenção em situações de discriminação, violência de género, violência sexual, abuso ou assédio que já se encontra implementado nos estádios de futebol profissional.
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O reconhecimento, entregue pelo comissário-geral da Polícia Judicial no Complexo Policial de Canillas, valoriza o trabalho conjunto entre a LALIGA e a Polícia Nacional para implementar um sistema comum de intervenção nos 42 clubes da LALIGA EA SPORTS e da LALIGA HYPERMOTION.
Desde o início da época, o protocolo já foi ativado em duas ocasiões, refletindo a sua aplicação efetiva no âmbito do futebol profissional.
O sistema conta com 42 delegados de proteção, um por clube, responsáveis por coordenar a sua aplicação nos respetivos estádios. Estes profissionais receberam formação específica, dispõem de uma braçadeira identificativa do «Ponto Violeta» e têm, entre as suas funções, zelar pela proteção das pessoas e coordenar a resposta a possíveis incidentes.
Além disso, foram criadas 42 Salas Violeta, destinadas a prestar assistência e acompanhamento sempre que for necessário ativar o protocolo. A sua implementação é complementada por simulações obrigatórias sobre agressões sexuais em todos os clubes, para que os profissionais envolvidos conheçam as suas responsabilidades e os procedimentos a seguir.
MODELO PIONEIRO
O Protocolo Violeta constitui o primeiro modelo integral destas características impulsionado por uma liga de futebol profissional na Europa. Embora alguns clubes europeus disponham de medidas semelhantes a título individual, a LALIGA apostou num sistema global e obrigatório para todos os seus membros, com critérios comuns de prevenção, assistência e resposta.
O projeto foi apresentado oficialmente no passado dia 26 de março, durante o II Congresso de Emergências em Estádios, realizado no Riyadh Air Metropolitano, onde contou com o apoio do ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Para além das duas ativações registadas nesta época, algumas Salas Violeta permitiram prestar assistência a mulheres que necessitavam de apoio por outras circunstâncias. Estes casos evidenciam a utilidade de dispor de espaços específicos e de pessoal preparado para oferecer assistência e acompanhamento.
A experiência e os conhecimentos especializados da UFAM contribuíram para o desenvolvimento deste modelo, que integra procedimentos de prevenção, assistência e resposta no funcionamento habitual dos estádios. Com a sua implementação nos 42 clubes, a LALIGA estabelece uma estrutura comum de proteção que combina formação, recursos específicos e coordenação para responder a situações que exigem uma assistência especializada.
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