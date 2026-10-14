Portugal é dos países da Zona Euro que mais se blindaram contra crises na última década

⚡ ECO Fast Portugal registou uma significativa redução do prémio de risco da dívida na última década, que caiu de 340 pontos base em 2016 para cerca de 30 pontos base em 2026.

O Fundo Monetário Internacional destaca que a emissão de dívida pela Comissão Europeia para o Next Generation EU foi crucial para esta melhoria, beneficiando a estabilidade financeira portuguesa.

Apesar do sucesso atual, o fim do programa PRR levanta desafios futuros, com a expectativa de que o excedente orçamental diminua devido ao pico de investimentos.

Entre 2016 e 2017, os investidores exigiam a Portugal o segundo prémio de risco mais elevado de um grupo de oito países da Zona Euro, só ultrapassado pelo da Grécia. Dez anos depois, a dívida francesa atravessa o período de maior tensão desde a crise do euro e os juros portugueses têm resistido à pressão.

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O Fundo Monetário Internacional (FMI) explica parte desta resistência com a dívida que a Comissão Europeia passou a emitir em nome da União Europeia para financiar o Next Generation EU, o programa que deu origem ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O tema ocupa uma caixa do Relatório de Estabilidade Financeira Global de outubro, divulgado esta terça-feira em Banguecoque, e Portugal é o país onde a mudança identificada pelo Fundo foi mais profunda.

O prémio de risco português chegou a rondar os 340 pontos base entre 2016 e 2017, desceu para cerca de 30 pontos base em 2026 e fica agora abaixo dos de França e da Bélgica.

Para chegar a esta conclusão, os técnicos do FMI mediram a reação do prémio de risco da dívida a 10 anos de oito países do euro aos choques no Indicador Compósito de Stress Sistémico do Banco Central Europeu (BCE). Compararam o período anterior e o posterior à aprovação do Next Generation EU, a 21 de julho de 2020 – o prémio é medido pela diferença entre a taxa swap e o juro das obrigações, o chamado asset-swap spread.

Segundo os dados do FMI, o impacto de um choque de stress no prémio português passou de cerca de 45 pontos base para perto de zero. A variação, próxima de 47 pontos base, é a maior entre os países estudados.

Em Espanha e na Grécia, a alteração rondou os 25 pontos base, mas a dívida grega continua a ser penalizada em momentos de tensão. Em Itália, França e Bélgica, a mudança ficou abaixo dos sete pontos base.

O FMI refere ainda outros resultados, que não apresenta no relatório, segundo os quais “os choques que antes desencadeavam uma fuga para as obrigações alemãs já não geram uma pressão vendedora significativa sobre as obrigações soberanas do sul da Europa”. Entre as várias razões apontadas pelo Fundo para a convergência dos juros do sul da Europa está a melhoria das contas públicas destes países e as medidas do BCE, como o Programa de Compras de Emergência Pandémica e o Instrumento de Proteção da Transmissão.

No entanto, o FMI nota que a aproximação continuou mesmo depois de o BCE ter começado a reduzir o balanço, no final de 2022, e que “a evidência sugere que os programas de financiamento da União Europeia desempenharam um papel importante neste processo”.

Bazuca ajudou a reduzir preocupações

Com a criação da “bazuca europeia” (Next Generation EU), Bruxelas tornou-se um emissor regular de dívida em vários prazos, com um stock de obrigações perto dos 800 mil milhões de euros. “Ao introduzirem o endividamento comum e as transferências para os Estados-membros, estes programas reforçaram a perceção de partilha do risco orçamental e ajudaram a reduzir as preocupações com a sustentabilidade da dívida e com o risco de redenominação”, escreve o FMI.

O risco de redenominação é o receio de que um país saia do euro e a dívida passe a ser paga noutra moeda. De acordo com dados do FMI, o prémio de risco português chegou a rondar os 340 pontos base entre 2016 e 2017, desceu para cerca de 30 pontos base em 2026 e fica agora abaixo dos de França e da Bélgica.

A análise cobre a última década até ao final de julho de 2026, pelo que não inclui a pressão sobre a dívida francesa nas últimas semanas. A 9 de outubro, o diferencial entre os juros franceses e alemães a 10 anos chegou aos 140 pontos base, o valor mais alto desde 2012. Nesse dia, a yield portuguesa a 10 anos estava nos 3,9%, com um spread de 50 pontos base face à Alemanha, contra 137 pontos base em França e 108 em Itália.

As finanças públicas portuguesas também ajudam ao resultado final. A dívida pública desceu para 89,2% do PIB em 2025, menos 3,9 pontos percentuais do que em 2024, e o saldo orçamental registou um excedente de 0,7% do PIB. A Fitch subiu o rating da República para “A+” a 4 de setembro, depois de a S&P ter confirmado a mesma nota com perspetiva positiva a 28 de agosto.

O programa europeu (PRR) que o FMI associa a esta mudança está a chegar ao fim, levantando com isso desafios pela frente. A 29 de setembro, entregou em Bruxelas o 10.º e último pedido de pagamento, no valor de 4.672 milhões de euros, e o pagamento final está previsto para o fim do ano.

O plano português soma 21.905 milhões de euros, repartidos por 16.325 milhões em subvenções e 5.580 milhões em empréstimos, que contam para a dívida pública. Segundo a Fitch, o pico do investimento financiado por estes empréstimos é uma das razões para o excedente descer para 0,1% do PIB este ano.

“Os programas de partilha de risco, quando aplicáveis em uniões monetárias, podem complementar a consolidação orçamental na mitigação das fragilidades dos mercados de obrigações”, conclui o FMI.