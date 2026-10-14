Portugal produz mais resíduos em 2025 e maioria vai para aterro

Portugal produziu mais resíduos em 2025 e continua a enviar a maioria para aterro, informa o Relatório Anual de Resíduos Urbanos 2025, divulgado esta semana pela Agência Portuguesa do Ambiente. O país fica, desta forma, afastado das metas europeias.

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A produção de resíduos urbanos em Portugal aumentou 2% em 2025 face ao ano anterior, depois de em 2024 ter dado um salto de quase 4%. Foram produzidas 5,7 milhões de toneladas, o que corresponde a 509 quilos por habitante.

A APA conclui que existiram “progressos limitados” em 2025, “ainda longe das metas nacionais e europeias”, lê-se num boletim partilhado pela agência, esta quarta-feira.

A recolha seletiva é tida como “insuficiente” pela agência, já que representa apenas 24% do total, enquanto a recolha de 75% dos resíduos é feita de forma indiferenciada. Os resíduos indiferenciados são constituídos sobretudo por biorresíduos – 37,4% – mas o plástico, papel e vidro também estão representados em percentagens relevantes, de 10,4%, 9% e 6,7%, respetivamente.

A agência olha para o copo meio cheio e aponta que existe um “potencial significativo na fração indiferenciada”, sobretudo no que diz respeito a biorresíduos e materiais recicláveis. Apenas 15% dos biorresíduos são capturados, face ao potencial existente.

No final de contas, a maioria destes resíduos, 55%, vai parar a aterro – mais do que os 54% verificados em 2024. Do total de resíduos produzido, apenas 14% é reciclado, 15% destina-se a valorização energética e 9% é usado para valorização orgânica. “A deposição em aterro continua elevada, muito acima da meta de 10% em 2025”, frisa a APA.

Para inverter a situação atual, a APA defende uma apostar na prevenção, reduzir o desperdício, reforçar a recolha seletiva e aumentar a reciclagem e a valorização — orgânica, material e, quando adequado, energética. Faz ainda menção a incentivos económicos como o modelo “Pay As You Throw”, que prevê que a população seja taxada de acordo com o volume de resíduos que produz, mas também uma revisão das Taxas de Gestão de Resíduos e dos valores de contrapartida previstos na responsabilidade alargada do produtor.