Portuguesa Tally faz parceria com Qonto para simplificar criação e gestão financeira das empresas

A Tally, empresa portuguesa de contabilidade de nova geração, e a Qonto, solução europeia de gestão financeira para empresas, anunciaram uma parceria com o objetivo de simplificar a criação e gestão financeira das empresas em Portugal.

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“A iniciativa junta uma conta empresarial 100% digital a serviços de contabilidade suportados por tecnologia e IA, permitindo aos empreendedores concluir o processo de criação de uma empresa em apenas dois a três dias, tornando mais simples e rápido o arranque de uma nova atividade”, indica a Qonto num comunicado divulgado esta quarta-feira. Isto numa altura em que a “criação de uma empresa em Portugal pode demorar cerca de quatro semanas, entre diferentes processos administrativos e a necessidade de articular vários serviços”.

“A colaboração entre a Qonto e a Tally procura, assim, simplificar os vários passos associados ao início de atividade, desde a criação da empresa e abertura de uma conta empresarial até à gestão da contabilidade“, refere ainda.

“A nossa ambição em Portugal é contribuir para simplificar a forma como os empreendedores gerem e fazem crescer os seus negócios. Num mercado onde há mais de 246 mil novas empresas todos os anos, é fundamental colaborar com parceiros locais que nos completem. Com a Tally, conseguimos dar resposta aos vários desafios das empresas, desde a abertura do negócio à criação de uma conta bancária e contabilidade, reduzindo o tempo e complexidade associados às tarefas financeiras”, afirma Ana Matos, country manager da Qonto em Portugal.

Já Manuel Pina, CEO e cofundador da Tally, refere que a “através desta colaboração, os empresários passam a ter uma conta bancária e um serviço de contabilidade adequados à expectativa de modernização e rapidez com que gerem os negócios”.

Foi em março que foi anunciado o lançamento da Tally pelo ex-diretor da Uber e da Otovo em Portugal, Manuel Pina, e o antigo vice-presidente de operações clínicas da Sword Health, António Marcelo. Uma tecnológica da contabilidade que utiliza inteligência artificial (IA) para completar tarefas de reconciliação bancária e lançamentos contabilísticos das empresas.

“Notámos que existiam muitas ineficiências no processo de criação de empresa e posteriormente na gestão e contabilidade das mesmas, especialmente dado o grande volume de transações destas empresas”, contou Manuel Pina ao EContas.

Debruçaram-se melhor no assunto e concluíram que “não havia grande alternativa à forma de fazer contabilidade”, sendo que, com “o surgimento da IA já é possível automatizar grande parte das tarefas manuais e repetitivas que tradicionalmente são feitas pelos próprios contabilistas”, referiu o CEO da Tally.

Apesar de ter sido fundada há relativamente pouco tempo, a startup já admitiu estar a planear a sua expansão para outro mercado na Europa. No início do verão, o cofundador disse que gostariam de ter o “primeiro mercado a abrir no espaço de 12 meses, o que significa que até lá vamos estar a melhorar o nosso produto e a afinar a nossa estratégia. Espanha é um dos mercados que está em vista. Pode acontecer não ser o mercado espanhol o primeiro, mas está, sem dúvida, entre os potenciais primeiros mercados a expandir”.