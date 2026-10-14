Preço do gás sobe a máximos com reservas da UE em mínimos

Os preços do contrato de gás que é referência na Europa, o Title Transfer Facility (TTF), estão em trajetória ascendente há seis sessões consecutivas e colocam-se em níveis preocupantes, concordam os especialistas em mercados consultados pelo ECO/Capital Verde, olhando ao potencial impacto económico dos preços do gás. A pressão sobre os preços verifica-se numa altura em que a concorrência por gás natural com a Ásia se intensifica, na sequência da escassez criada pelo conflito no Irão e, ao mesmo tempo, as reservas europeias estão em níveis mais baixos do que seria normal por esta altura.

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Esta terça-feira, os preços de gás subiam 2,9% para os 87,22 euros por megawatt-hora (MWh), tendo chegado a tocar os 87,43 euros por MWh. Após seis sessões consecutivas em alta, o gás TTF acumula uma subida de quase 20%. Estas cotações já não subiam tão alto desde dezembro de 2022, e estão a cotar quase no triplo dos valores com que abriram o ano, em torno dos 30 euros.

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As subidas verificam-se sobretudo deste lado do Atlântico. O economista sénior do Banco Carregosa, Paulo Rosa, indica que, nos Estados Unidos, o gás natural Henry Hub continua a cotar à volta dos três dólares por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBtu), mantendo-se praticamente ao mesmo nível desde o início do ano.

“A abundância de gás [nos EUA], sobretudo de xisto, explica esta estabilidade”, justifica — enquanto os EUA beneficiam de uma produção interna abundante, a Europa continua dependente dos fornecedores externos.

A principal razão para a recente subida dos preços na referência europeia é a redução do abastecimento de gás natural liquefeito proveniente do Médio Oriente, dadas as perturbações no transporte marítimo associadas ao conflito na região e à situação no Estreito de Ormuz, identifica Gonçalo Caeiro, analista da XTB. Com o Estreito de Ormuz praticamente encerrado, cerca de 20% das exportações mundiais de GNL são afetadas, sobretudo as do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos, evidencia Paulo Rosa.

Ao mesmo tempo, a situação é agravada pelos baixos níveis de armazenamento na Europa e pela concorrência dos países asiáticos na compra de gás natural, indica o economista.

Reservas de gás na Europa estão abaixo da média

As reservas de gás no Velho Continente estão em níveis baixos para a época. De acordo com a plataforma da Gas Infrastructure Europe, as reservas europeias situam-se atualmente nos 73,75%, abaixo da média dos últimos cinco anos em cerca de 15 pontos percentuais. O objetivo de Bruxelas é que, até 1 de novembro, as reservas se situem nos 90% mas, segundo a análise publicada pela XTB, os armazenamentos europeus poderão estar preenchidos entre 75% e 78% no início de novembro, cerca de 10 pontos percentuais abaixo da média dos últimos cinco anos.

Outros dados, apontados pelo espanhol Expansión, indicam que o atual preenchimento das reservas, em torno de 73%, é o mais baixo desde 2011, e entre o primeiro dia de novembro e o primeiro dia de março de cada ano a Europa costuma consumir 50% das suas reservas.

A situação é ainda algo díspar entre os países: com as reservas mais baixas estão a Letónia (49,61%), Eslováquia (55,87%) e Alemanha (59,96%). Portugal está num patamar mais confortável, os 95,51%, sendo ultrapassado apenas pela Polónia, que tem as respetivas reservas quase cheias.

‘Termómetro’ dos preços oscila com temperaturas e abastecimento

“É provável que os preços continuem elevados e sujeitos a oscilações nas próximas semanas”, afere Gonçalo Caeiro. O analista da XTB entende que a evolução dependerá sobretudo da recuperação dos fornecimentos de GNL, das temperaturas durante o inverno e da capacidade da Europa para reforçar as suas reservas.

Nos próximos meses, os preços deverão manter-se elevados ou agravarem-se, sobretudo se o conflito persistir e o inverno for mais rigoroso do que o esperado. Não está excluída uma subida do TTF até aos 100 euros por MWh. Paulo Rosa Economista sénior do Banco Carregosa

“Nos próximos meses, os preços deverão manter-se elevados ou agravarem-se, sobretudo se o conflito persistir e o inverno for mais rigoroso do que o esperado. Não está excluída uma subida do TTF até aos 100 euros por MWh“, alerta, por seu lado, Paulo Rosa.

Mesmo que uma resolução do conflito ou uma normalização do abastecimento ditassem um alívio dos preços, a necessidade de repor as reservas europeias e os prejuízos nas infraestruturas de produção de gás natural no Qatar “poderão manter os preços relativamente elevados durante algum tempo”, continua, para depois rematar: “[os preços do TTF] dificilmente regressarão aos níveis anteriores à guerra, à volta dos 30 euros por MWh, nos próximos meses, sobretudo antes da primavera”.

O risco principal, entende o analista da XTB, não é o de a Europa ficar sem gás. “A principal preocupação é a combinação de reservas reduzidas, concorrência internacional pelo GNL e possíveis perturbações no abastecimento, que poderá aumentar os custos da energia e criar pressão adicional sobre a indústria e os consumidores”, indica.

Níveis são considerados “preocupantes”

Os níveis de preços atuais são considerados preocupantes pelo economista do Banco Carregosa e pelo analista da XTB. “O impacto pode fazer-se sentir tanto nas famílias como nas empresas, em particular na indústria”, afirma Gonçalo Caeiro. O analista destaca ente os mais afetados setores como os da produção química, dos fertilizantes, do vidro e da cerâmica, pois dependem do gás natural nos seus processos produtivos.

Ao mesmo tempo, as empresas intensivas em energia podem sentir o impacto através, também, dos preços da eletricidade, que podem ser contagiados pelos do gás e já o estão a ser, assinala Paulo Rosa.

“Se os preços se mantiverem elevados durante um período prolongado, os custos de produção poderão aumentar, pressionando as margens das empresas e, em alguns casos, os preços finais dos produtos”, pontua Caeiro. Ao mesmo tempo, pode sair afetada a competitividade de algumas indústrias europeias face a regiões onde os custos energéticos sejam inferiores. No caso das famílias, o impacto mais direto nos preços do gás que utilizam depende do contrato que detenham com o respetivo fornecedor.

Se os preços se mantiverem elevados durante um período prolongado, os custos de produção poderão aumentar, pressionando as margens das empresas e, em alguns casos, os preços finais dos produtos. Gonçalo Caeiro Analista da XTB

“Os efeitos poderão estender-se a 2027, dependendo da evolução dos preços e das necessidades de reposição das reservas após o inverno”, ressalva, ainda, Caeiro.