Guerra na Europa

Putin ordena reforço imediato da cibersegurança na Rússia

  • Lusa
  • 17:18

Vladimir Putin relacionou o aumento das ameaças com a guerra na Ucrânia e o avanço da digitalização, pedindo ainda maior coordenação entre todas as forças de segurança.

O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou esta quarta-feira o reforço imediato dos mecanismos de segurança digital do país, considerando que as ameaças informáticas contra a economia russa atingiram “um novo nível”.

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Durante uma reunião sobre cibersegurança no Kremlin, Putin relacionou o aumento das ameaças com a guerra na Ucrânia e o avanço da digitalização.

Segundo o chefe de Estado, a combinação destes fatores representa um perigo para “a logística, os transportes, os serviços sociais, os sistemas de suporte vital e a administração pública”.

Putin exigiu melhorias em “todos os componentes do sistema nacional de segurança digital” e nas “ferramentas para uma resposta rápida aos ciberataques”.

O Presidente russo pediu ainda maior coordenação entre as forças de segurança, os serviços de informações, os operadores de telecomunicações, as instituições financeiras, as empresas de Internet e outras entidades.

A reunião ocorreu após uma série de ataques realizados pela Ucrânia nos últimos dias contra centros de dados da empresa tecnológica russa Yandex.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, reconheceu na terça-feira que a empresa estava a atravessar “dificuldades”, manifestando confiança de que conseguiria resolvê-las pelos seus próprios meios.

Na reunião participou também o presidente executivo do Sberbank, Herman Gref, numa altura em que o maior banco russo confirmou um novo ataque ucraniano contra um dos seus centros de dados na região de Saratov.

O vice-presidente do conselho de administração do banco, Alexander Vediakhin, afirmou à agência Interfax que, apesar do ataque, todos os sistemas funcionam “normalmente” e não foram registadas vítimas.

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