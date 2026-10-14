Quando ir a jogo? O Mundial como capítulo de uma história

Do bacalhau que mudou a campanha em cima da hora à pressão para reagir a virais como o caso Stella, Continente, Sagres e Yadayada discutiram quando e como as marcas devem ir a jogo.

Quando e como é que uma marca deve ir a jogo, e quando deve mudar de jogada? Para o Continente, a resposta chegou em cima da hora, com uma mudança de estratégia criativa. “Tínhamos um conceito diferente. Apostava um bocadinho mais numa recondução da visão da anterior campanha do Europeu, que também foi bastante bem-sucedida, numa lógica de apoio à Seleção. E de repente surge esta ideia”, recorda Rita Dinis, coordenadora de comunicação do Continente. A proposta do “Bacalhau da Sorte” veio da agência criativa Fuel e “era para ser um projeto pequenino”, mas acabou por se tornar a campanha.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A aposta deu frutos. O Continente foi a segunda marca com maior branded reach entre as 12 campanhas analisadas em Portugal (24 no total, com Espanha) pelo estudo “Quem venceu o Mundial?”, promovido pela Yadayada. “Foi uma das campanhas mais bem-sucedidas da marca este ano”, garante Rita Dinis, que não esconde a dificuldade do exercício. “A associação de um supermercado ao futebol é mais óbvia do que, se calhar, a de um banco, mas é também difícil, porque é um setor muito competitivo e escrutinado. Podia ser o bacalhau, mas também podia ter sido a maçã, outro produto, outra coisa qualquer.”

A história foi contada no painel “O Mundial como capítulo, não como história” , no evento de apresentação do estudo. Ao lado do Continente estiveram Filipa Magalhães, marketing manager da Sagres — marca patrocinadora da Seleção há 33 anos — e Margarida Costa, CEO da Yadayada. Entre a pressão das redes para reagir e a construção de marca a longo prazo, o painel lembrou que a decisão de ir a jogo tem de partir da estratégia, mesmo quando se muda de jogada em cima da hora.

Um mar de cachecóis

Ir a jogo envolve que o público saiba quem está em campo. Depois de analisar as campanhas do Mundial, Margarida Costa identifica dois tipos de anúncio. Há “os anúncios em que houve um esforço por colocar a categoria, o produto, a marca, o que seja, no centro do momento”. E há “anúncios que abdicam totalmente dessa parte, e ficamos com códigos muito parecidos”. Um dos casos que mais se destacaram pela positiva foi a aposta da Domino’s, em Espanha, que “salta muito à vista num mar de fãs com cachecóis, de imagens muito genéricas sobre o Mundial”.

É precisamente esse risco de confusão que a Sagres tenta evitar. “Muitas vezes somos confundidos com a nossa concorrência. Viu-se ali no estudo, e estamos super a par disso”, admite Filipa Magalhães. Para o patrocinador mais antigo da Seleção, a responsabilidade é “muito grande”, e o objetivo é ter “uma relação cada vez mais autêntica” com os consumidores e os adeptos. Filipa Magalhães afirma que mais de metade de quem vê um jogo de futebol consome cerveja, o que ajuda a explicar a intenção da marca de querer “estar junto destas emoções e junto dos portugueses”.

A estratégia assentou num storytelling que arrancou em maio e durou até à eliminação da Seleção. Começou com “as memórias que já estão gravadas nos consumidores portugueses”, em vídeos de momentos da Seleção. Seguiu-se a campanha “Vivemos a Seleção de Copo e Alma”, apoiada numa “estratégia de influenciadores muito rica”. Pelo meio, a parceria com a LiveModeTV, em que a Sagres foi “um dos primeiros parceiros” a agarrar. E, por fim, a fan zone no Terreiro do Paço. “É um ecossistema que conta sempre a mesma história, mas de formas diferentes, porque os consumidores estão despertos de forma diferente para receber a mensagem em momentos diferentes”, explica.

“Não é de todo a marca que mais se associa ao futebol em Portugal e, contudo, é uma das empresas que mais investe nesse universo” Rita Dinis coordenadora de comunicação do Continente,

Trazer o Mundial para a marca

Para o Continente, ir a jogo no futebol envolve abordar um desafio de reconhecimento. O futebol poderá ser o segundo território onde o Continente mais investe, só atrás da alimentação, mas a associação ainda não acompanha esse esforço. “Não é de todo a marca que mais se associa ao futebol em Portugal e, contudo, é uma das empresas que mais investe nesse universo“, admite. Os indicadores anuais mostram, no entanto, que essa distância está a diminuir.

Falando neste Mundial, a campanha do bacalhau foi, nas suas palavras, “uma experiência”. “Não diria um teste, porque não é disruptiva, não é ousada dentro do universo de publicidade e campanhas do Continente.” Para Rita Dinis, um dos pontos que distinguiu foi o fit com uma ideia que a responsável destacou no estudo: “Não levar a marca para o Mundial, mas trazer o Mundial para a marca.” A escolha do produto, garante, nada teve a ver com o Natal. “Foi coincidência, mas uma coincidência feliz, porque é um produto bastante consumido em Portugal.”

A ideia mobilizou a empresa inteira. Houve uma fase de teaser com pessoas vestidas de bacalhau, conteúdos criados de propósito para as redes, uma ativação de marca no Jamor e um trabalho de PR para garantir que “os jornalistas iam atrás de saber se afinal o Cristiano Ronaldo comeu ou não bacalhau”, conta. A área comercial teve de garantir mais stock. “Vendemos bacalhau como se não houvesse amanhã. Se tivéssemos chegado ao final do Mundial, nem sei se teríamos stock.” O entusiasmo chegou à própria equipa de marketing. “Comemos todos bacalhau, juro.”

Fora dos intervalos

A estratégia de meios seguiu o mesmo espírito de risco. “Por norma, o Continente é um dos principais anunciantes em Portugal”, lembra Rita Dinis. Desta vez, por proposta da Arena Media — a sua agência de meios –, a marca decidiu não investir nos placements especiais do Mundial, mas também não apostou em parcerias com players como a LiveModeTV. “Não fomos sequer aos intervalos. Para nós é uma coisa nova, porque normalmente somos os primeiros a querer ocupar os lugares principais“. A aposta foi outra.

A decisão, acredita, terá estado relacionada com os valores de investimento e com a distribuição da verba num ano marcado por muitos outros acontecimentos. A responsável considera que a opção foi “um teste e uma prova superada” pela equipa de meios, que conseguiu gerar recordação e associar a marca ao Mundial sem estar presente nos intervalos ou nas transmissões. A responsável ressalva que o planeamento continuará a ser feito “projeto a projeto” e que não põe em causa o valor de plataformas como a LiveModeTV.

Mais reputação do que vendas

Rita Dinis afirma que o bacalhau vendeu 84% mais do que fora da época, mas põe a tónica noutro lado. “O grande ativo e o retorno estão numa lógica de reputação e de ligação da marca aos cidadãos, aos portugueses, aos consumidores.” “Gostava que o cliente se lembrasse do Continente para ir comprar um quilo de batatas, sim. Mas, ao final do dia, quero que aquela pessoa saiba que estou ao lado dela num momento importante para ela”, acrescenta.

Para a coordenadora de comunicação, a reputação deixou de ser um intangível. “Hoje em dia já é medida, já é uma coisa tangível. Antigamente não se sabia quanto valia a reputação. Hoje já é possível medir, e são valores muitíssimo interessantes ao final de um ano para uma empresa.” Questionada sobre se o CFO concordaria, “não tenho a menor dúvida. Ele não está cá, não posso falar por ele, mas se estivesse cá diria talvez o mesmo”, garante. “A continuidade e a sobrevivência da empresa, o facto de estarmos cá há mais de 40 anos, não têm a ver com um bacalhau. Têm a ver com todo um histórico de presença ao lado das comunidades e dos cidadãos”, acredita.

“Podemos claramente torrar imenso dinheiro numa oportunidade destas se não houver um pensamento estratégico por trás” Margarida Costa CEO da Yadayada

Investir muito e pensar bem

Para Margarida Costa, o Mundial é uma oportunidade rara para construir memória, tal como o Natal. “Temos ali uma abertura, uma receção de uma mensagem que podemos, de alguma forma, universalizar naquele momento. E as marcas vivem muito de mensagens universais, não tanto de mensagens segmentadas como o marketing de performance”, argumenta. A oportunidade existe para qualquer marca, “independentemente de o seu consumo fazer mais ou menos sentido naquele momento”. Mas “o tamanho da oportunidade é proporcional ao desafio”.

Por isso, uma aposta destas “não pode ser a meio gás”. Exige um investimento “muito grande e muito bem pensado”, incluindo em equipas, nas marcas e nas agências, que façam “esse dinheiro reverter para a marca”. A CEO da Yadayada propõe medir esse retorno, por exemplo, pela disponibilidade mental, ou seja, a probabilidade de a marca ser pensada numa situação de compra. “Não é só a minha marca ser lembrada, ser querida, ter uma boa reputação. Vou vender mais se apostar em marca”, argumenta. “Podemos claramente torrar imenso dinheiro numa oportunidade destas se não houver um pensamento estratégico por trás“, alerta.

Medir bem é também resistir às métricas que as redes sociais oferecem. Margarida Costa critica a tendência das marcas, nos últimos anos, para “privilegiar um pouco demais métricas de plataforma”. “São métricas que parecem hard metrics, mas na verdade não têm correlação nenhuma com aquilo que estamos a acrescentar ao negócio”, defende. Ainda assim, nota um comeback das métricas de marca, “que não são novas”.

A Sagres separa as duas. As visualizações e os likes servem para perceber, no curto prazo, “se determinados conteúdos resultam ou não”. A orientação estratégica vem do tracking de marca, feito trimestralmente. A Sagres conta ainda com indicadores internos, produzidos por empresas externas certificadas, para medir a disponibilidade mental da marca no curto e no longo prazo.

“O nosso CEO e o nosso CFO perguntam-nos muitas vezes que investimentos fazemos e porquê, e estes indicadores de médio e longo prazo ajudam-nos muito a justificar estes investimentos, por vezes tão avultados”, explica Filipa Magalhães. Os resultados são partilhados com todas as agências, sejam criativas, de meios ou de influencer marketing. “Eles são as nossas mãos, as nossas pernas”, sublinha.

O Continente partilha com as agências principais até os dados de vendas, incluindo o que corre mal. “O bacalhau podia ter corrido muito mal. Se não tivesse corrido tão bem, obviamente teríamos de partilhar e mostrar onde é que correu mal e porquê. É completamente transparente.”

Rita Dinis concorda que as métricas de visualização não devem ser os principais indicadores da orientação estratégica de marketing e marca, embora continuem a ser relevantes para avaliar o desempenho e o aproveitamento de cada canal.

A responsável concorda que as visualizações não devem guiar o investimento, mas descreve uma tensão diária. “Às vezes o desafio é: ‘Isto é o melhor para o meu canal, mas não é o melhor para a marca’. Às vezes o melhor para a marca não é o melhor para o meu canal”. “Essa é a grande luta diária: ‘Isto era ótimo para pôr no Instagram, mas não está a contribuir para o projeto.’ Ou o contrário. ‘Querem que eu comunique este dióspiro com sabor a pistácio neste meu canal, mas para o meu PR não tem interesse nenhum.’ Estou a inventar, mas este é o grande desafio. Quando é que vamos a jogo e quando é que não vamos?”, pergunta.

Ir a jogo ou ficar em silêncio

A pressão para as marcas estarem sempre a falar foi um dos últimos temas do painel. Até que ponto atropela a construção de uma mensagem consistente? O exemplo estava à mão: o caso Stella, a mulher que subiu ao palco de um concerto de Bluay e improvisou um refrão sobre o Pingo Doce. O vídeo tornou-se viral e a marca entrou na conversa primeiro com um vídeo dos gatos (entretanto apagado) até chegar ao ponto de agradecer a Stella por colocar “o país a cantar”.

Rita Dinis preferiu não dar opinião sobre o caso e “deixar passar um bocadinho mais de tempo “. Mas arrumou-o numa categoria própria — a do conteúdo que “se torna viral muito depressa e que depois pode ou não ser aproveitado pelas marcas”. “Coloco isso no lado do imprevisível. A questão é aproveitar ou não uma oportunidade, e considerar aquilo ou não uma oportunidade. Isso é muito discutível.”

É diferente, sublinha, de um incidente da própria marca, como o “Teste Mariana” do Continente em 2021, quando um SMS foi enviado por engano a toda a lista de contactos. “A marca optava por falar ou não falar, falou, e correu-lhe bem.” Aí, diz, “o timing é realmente tudo”. O caso dessa semana fica noutro sítio, o “do bizarro, do insólito”. “É só uma pessoa que invadiu um palco e de repente aquilo ganhou uma tração incrível. Mas é o mundo em que vivemos, e temos de estar atentos”, apontou.

Margarida Costa também evita pronunciar-se sobre o caso concreto, que diz conhecer apenas pelos memes. Chocam-na mais os comentários que pediam e castigavam a falta de uma resposta da marca. “Não se percebe qual é o papel das marcas e do marketing nas empresas. Não é, de todo, responder a coisas que acontecem.” Não que a reação seja proibida. “É óbvio que temos de reagir às coisas, mas isso não é mais importante do que termos um papel proativo.” Para a CEO da Yadayada, o marketing ocupou nos últimos anos “o lugar do reativo, do ‘eu sou a equipa que responde a coisas que acontecem’”, quando devia dar à marca uma direção para crescer. “Vou fazer isto. Daqui a quatro anos vou falar sobre isto”, nota. Sem essa arquitetura, conclui, “é só tático e não vai acrescentar valor”.

Rita Dinis percebe a tentação contrária. “As redes sociais criam a ilusão de que a marca está ali a responder àquela pessoa naquele momento, de que há toda uma estrutura por trás: ‘Por favor, respondam.’” O Continente, garante, não tem “uma cultura de resposta”, o que não quer dizer que não aproveite momentos quando fazem sentido.

“Nem todos os territórios são para criar um filme de televisão e espalhar outdoors a nível nacional” Filipa Magalhães marketing manager da Sagres

Sobre o que falar, e com que intensidade

Para Margarida Costa, a questão começa no orçamento. “Se alguém pode estar em todo o lado, se calhar é o Continente.” As marcas mais pequenas não conseguem, argumenta. “Se temos um orçamento pequeno, vamos ter uma mensagem num território.”

A Sagres resolve-o com prioridades. Tem vários territórios, da Seleção e dos clubes à música e aos Santos Populares, mas nem todos têm o mesmo peso. “Nem todos os territórios são para criar um filme de televisão e espalhar outdoors a nível nacional”, explica Filipa Magalhães. “Contribuem todos para o posicionamento da marca, que é a alma portuguesa” e falam “a uma só voz”.

O Continente, que decidiu ser “de toda a gente”, tem um problema de abundância. “Tão depressa estou a falar de alimentação saudável como de indulgência, de açúcar, de alimentação vegan, de objetos de decoração”, enumera Rita Dinis. A marca está a tentar construir um caminho. “O que estamos a tentar fazer é encontrar o método perfeito: o que vai para o Instagram em termos de tópicos, afinado por target, tópico e projeto. É uma matriz impossível, mas que estamos a tentar construir”, revela.

“Não é a mesma coisa falar de um tema no Instagram e falar desse mesmo tema em televisão”, acrescenta ainda. A sustentabilidade, por exemplo, “não pega” nas redes sociais do Continente, estando a ser explorados outros caminhos. “Mais do que decidir se vamos a jogo ou não, porque vai ser difícil não ir a jogo, é a intensidade com que vamos a jogo e em que canais.”

Há, no entanto, uma exigência que Rita Dinis vê com bons olhos: a de não reagir a cada caso, mas a de as marcas terem posição. “É muito difícil para as marcas — quanto mais antigas, conservadoras, sólidas ou líderes, mais difícil é, porque estão muito escrutinadas. Mas é sinal de envolvimento.” Antecipa que as marcas vão ter de escolher territórios e assumi-los “com consequência”, porque “há marcas que já fizeram esse caminho e correu mal”. Sobre todos os temas? “Claro que não. Mas, em relação aos que estejam próximos da sua atividade, provavelmente sim. Ficar no silêncio já não é uma opção.”

O caminho até 2030

Sobre o Mundial 2030, nenhuma das marcas tem ainda uma estratégia estruturada. Filipa Magalhães fala em “responsabilidade”. “Receber bem, criar impacto, criar a melhor experiência para toda a gente que venha a Portugal assistir aos jogos.” Rita Dinis prefere “oportunidade”. Do bacalhau, o Continente leva o humor, um sítio “por onde não vagueia muitas vezes”, e quer usar a “capilaridade” das lojas para captar o turismo do desporto.

Margarida Costa deixou um pedido, o de começar a pensar no Mundial em 2028. “Vimos o efeito do Euro 2004. Toda a gente se lembra das marcas que lá estiveram e daquilo que proporcionaram. É preciso pensar as coisas com tempo, não deixar para a última hora”. Mesmo que, como mostrou o bacalhau, às vezes a melhor jogada chegue em cima da hora.

Assista aqui ao painel: