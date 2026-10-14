Mediação

Rede de crédito da Fidelidade recruta mediadores mas não vende seguros

  • Carolina Neves Carvalho
  • 15:33

A FinEasy recruta os seus franqueados na rede de mediação da Fidelidade, mas assegura que a mediação de seguros não faz parte da atividade. Quer crescer para os 40 pontos de venda e 85 franqueados.

A FinEasy, empresa de intermediação de crédito do Grupo Fidelidade, está a expandir a sua rede comercial recorrendo exclusivamente a mediadores de seguros da seguradora, mas afasta qualquer entrada na comercialização de apólices. Fonte oficial da empresa garante que a FinEasy “dedica-se exclusivamente à intermediação de crédito” e que “não existe qualquer objetivo” comercial no que respeita à mediação de seguros.

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João Raposo, CEO da FinEasy. “A resposta do mercado superou as nossas expectativas”.

Apesar da forte ligação à casa-mãe, a atividade (regulada e supervisionada pelo Banco de Portugal) mantém-se separada do negócio segurador. De acordo com fonte oficial, a integração dos parceiros na rede FinEasy tem seguido dois modelos: a criação de uma empresa dedicada exclusivamente à intermediação de crédito, com a participação de um sócio da mediação de seguros, ou a inclusão desta atividade numa empresa de mediação já existente.

Um ano após o início de atividade, em outubro de 2025, a rede conta com 24 lojas e 42 franqueados, com forte expressão nas regiões Norte e Centro e presença nos Açores. A FinEasy quer agora atingir os 40 pontos de venda e 85 franqueados até ao final de 2026.

A partir de 2027, a FinEasy prevê complementar o modelo atual com lojas multimarca e entrar no segmento do crédito ao consumo, alargando a oferta de soluções de financiamento.

“A resposta do mercado superou as nossas expectativas”, afirma o CEO da FinEasy, João Raposo, em comunicado, perspetivando o alargamento geográfico e a diversificação da oferta de financiamento como prioridades para a próxima fase.

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