Reino Unido acelera entrega de mísseis à Ucrânia

O Reino Unido vai antecipar a entrega de mísseis de defesa antiaérea à Ucrânia, incluindo munições avaliadas em 10 milhões de libras (cerca de 11,8 milhões de euros) para responder às necessidades mais urgentes antes do inverno. O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, reuniu-se esta quarta-feira em Downing Street com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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O pacote britânico inclui 45 milhões de libras (cerca de 53,4 milhões de euros) em mísseis terra-ar, dos quais 10 milhões serão entregues de forma acelerada. As munições incluem os Lightweight Multirole Missiles (LMM), que têm demonstrado eficácia contra os drones russos a jato utilizados em ataques contra Kiev e outras zonas afastadas da linha da frente. Estes drones voam mais depressa e a maior altitude do que os modelos Shahed com motor a hélice, tornando-se mais difíceis de detetar e intercetar.

O Reino Unido já se comprometeu a fornecer mais de 5.000 mísseis LMM à Ucrânia, num programa avaliado em 1,6 mil milhões de libras (aproximadamente 1,9 mil milhões de euros) ao longo dos próximos quatro anos. O Governo britânico prepara ainda novos pacotes de ajuda militar e financeira, assim como sanções adicionais contra Moscovo.

Além dos mísseis, Londres pretende reforçar a pressão económica sobre a Rússia. O Governo britânico está a promover uma proibição dos serviços marítimos associados às exportações russas de gás natural liquefeito (GNL), incluindo transporte e seguros, e quer convencer os aliados a adotar medidas semelhantes.

A iniciativa procura limitar as receitas energéticas que financiam o esforço de guerra russo, numa altura em que os ataques contra Kiev e as infraestruturas energéticas ucranianas continuam.

O reforço do apoio britânico surge num contexto de incerteza quanto à relação entre Washington e Kiev, levando os aliados europeus a reiterar o compromisso com a defesa ucraniana e a procurar garantir o fornecimento de armamento essencial para os próximos meses.

À margem do reforço militar, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou que procurará melhorar as relações entre Zelensky e o presidente norte-americano, Donald Trump, deterioradas por divergências sobre a condução da guerra.

“O que tenho de fazer no meu papel é tentar reparar as pontes para que o apoio regresse”, frisou Burnham no Parlamento britânico, antes do encontro com o presidente ucraniano, citado pelo Rapporteur.

As relações entre Kiev e Washington agravaram-se depois de Trump ter anunciado um acordo para disponibilizar gasóleo russo no mercado e ter defendido um cessar-fogo energético.