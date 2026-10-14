Impostos

Em atualização Salário líquido aumenta em novembro. Retenção na fonte de IRS com “desconto” de 50%

Governo decidiu não publicar novas tabelas de retenção na fonte para refletir baixa de IRS. Em vez disso, determinou que em novembro desconto devido por trabalhadores é apenas metade do que tem sido.

O rendimento líquido dos trabalhadores e pensionistas portugueses vai aumentar em novembro. De acordo com o despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República, os salários e pensões só terão de fazer metade da retenção na fonte de IRS face ao que tem sido aplicado. Em dezembro, voltará, contudo, a ser exigido o desconto completo para a Autoridade Tributária.

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“O montante da retenção na fonte a efetuar sobre os rendimentos referidos no número anterior corresponde ao montante apurado nos termos das tabelas de retenção na fonte aprovadas pelo Despacho n.º 233-A/2026, de 6 de janeiro, sendo aplicável apenas 50% desse valor“, lê-se no diploma assinado pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

(Notícia em atualização)

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