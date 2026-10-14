Sindicato de técnicos de aeronaves veem Lufthansa na TAP com “expectativa positiva”

O Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA), que agrega perto de mil técnicos (na maioria trabalhadores da TAP), olha com “expectativa positiva” para a escolha da Lufthansa como futura acionista da TAP, mas quer perceber como vão ser concretizados os investimentos anunciados para a manutenção e engenharia.

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“O SITEMA encara a escolha da Lufthansa com expectativa positiva, sobretudo pelo potencial de crescimento da TAP e pelo investimento anunciado na área da Manutenção e Engenharia, onde o grupo tem uma forte presença internacional”, revela Jorge Alves, presidente do sindicato ao ECO, em reação à decisão do Conselho de Ministros de vender 44,9% da companhia ao grupo alemão.

A operação, aprovada esta quarta-feira em Conselho de Ministros, prevê a venda de 44,9% do capital, a que podem acrescer até 5% se os trabalhadores não exercerem o direito de aquisição, e o Estado fica com 50,1%. O valor total do negócio é de 1.201 milhões de euros, com o Governo a apontar que a proposta da Lufthansa pressupõe uma frota de 117 aeronaves em 2035 e de 130 depois dessa data.

Para o SITEMA, mais importante do que a nacionalidade do futuro acionista é a existência de um projeto industrial sólido, que permita criar emprego qualificado, valorizar os Técnicos de Manutenção de Aeronaves (TMA) e garantir o respeito pelos direitos laborais. Jorge Alves Presidente do SITEMA

Jorge Alves considera que “os investimentos previstos e o aumento da frota são sinais positivos”, mas sublinha que “importa perceber de que forma se vão concretizar e qual será o seu impacto na atividade de manutenção atualmente desenvolvida em Portugal”.

Na manutenção e engenharia, o comunicado do Governo refere “investimentos adicionais em Portugal”. A apresentação do Executivo detalha cerca de 300 milhões de euros e 700 postos de trabalho em Santa Maria da Feira, e a integração da TAP M&E na rede Lufthansa Technik, com mais volumes, licenças dos fabricantes e centros de excelência.

A unidade de Santa Maria da Feira, dedicada a motores e componentes, já estava em preparação com intenção de arrancar em 2028, tal como o ECO noticiou há uns meses. Jorge Alves defende que, “para o SITEMA, mais importante do que a nacionalidade do futuro acionista é a existência de um projeto industrial sólido, que permita criar emprego qualificado, valorizar os Técnicos de Manutenção de Aeronaves (TMA) e garantir o respeito pelos direitos laborais”.

O Governo diz que os dois candidatos (Lufthansa e Air-France KLM) assumiram compromissos de “respeito pelos trabalhadores e estabilidade laboral”. O processo segue agora para a assinatura dos contratos e para a avaliação da Comissão Europeia e da ANAC, com fecho esperado até ao início de 2028.

Jorge Alves afirma que o SITEMA está “disponível para contribuir de forma construtiva para esta nova fase da TAP”, mas considera “fundamental que o crescimento anunciado se traduza também em melhores condições e oportunidades para os TMA, que diariamente asseguram a segurança e operacionalidade das aeronaves”.