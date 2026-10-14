SpaceX limita Starlink na Ucrânia e perturba missões militares com drones

A SpaceX introduziu restrições em alguns serviços Starlink na Ucrânia, perturbando operações militares com drones e obrigando unidades ucranianas a cancelar missões. As limitações afetam uma tecnologia considerada essencial para as comunicações no campo de batalha e para ataques de longo alcance.

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“As nossas forças de defesa não receberam um aviso sobre esta limitação, e isso levou à interrupção de várias missões”, escreveu o conselheiro presidencial Serhiy Beskrestnov no Telegram, citado pela Reuters. Segundo o responsável, a SpaceX deixou de permitir o funcionamento da versão militar do serviço acima dos 160 quilómetros por hora.

O 7.º Corpo de Reação Rápida da Ucrânia, destacado no sudeste, acrescentou que as unidades militares foram forçadas a cancelar algumas missões. “De acordo com as nossas observações, durante os voos, a ligação podia cair por 10 a 20 segundos a velocidades de apenas 110 a 120 km/h. Os drones continuavam a mover-se, mas estas interrupções tornavam-nos mais difíceis de controlar”, afirmou num comunicado enviado à agência noticiosa.

Uma fonte do Ministério da Defesa da Ucrânia acrescentou que as limitações complicam significativamente a logística e algumas operações com drones. A SpaceX não respondeu de imediato ao pedido de comentário da Reuters.

A medida surge numa altura em que Washington está a pressionar Kiev para suspender os ataques às refinarias de petróleo russas. Donald Trump criticou este sábado Volodymyr Zelensky, afirmando que é “hora da Ucrânia ter um novo presidente” para acabar a guerra com a Rússia, sublinhando que o Presidente russo, Vladimir Putin, quer a “resolução” do conflito.

A rede de internet por satélite da empresa de Elon Musk tem sido fundamental para manter as comunicações militares ucranianas. As unidades utilizam a Starlink para comunicar entre si, enquanto a resistência do sistema à interferência eletrónica também o tornou importante para o controlo de drones de ataque de longo alcance utilizados para transportar abastecimentos para a linha da frente.

Contudo, em agosto, o presidente ucraniano terá pedido ao seu homólogo norte-americano que falasse com Musk sobre a possibilidade de permitir o uso do Starlink em drones de longo alcance até 200 quilómetros dentro da Rússia. Em vez de tentar intercetar todos os mísseis depois de lançados, Kiev ambiciona destruir os próprios lançadores, sistemas de comando e outras infraestruturas que permitem os ataques.