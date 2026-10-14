TAP dá as boas vindas à Lufthansa e olha para “oportunidades concretas de crescimento”
Companhia portuguesa destaca manutenção da marca e reforço da frota. Chairman espera que parceria com alemães se traduzam em "oportunidades concretas" para crescer.
A TAP deu as boas-vindas à Lufthansa e espera que a parceria se venha a traduzir em “oportunidades concretas de crescimento” e numa companhia “mais forte e competitiva”, salientou o chairman Carlos Oliveira.
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Em comunicado divulgado após o Governo ter anunciado que os alemães venceram a corrida no processo de privatização, pagando 1.201 milhões de euros por 49,9% da TAP, Carlos Oliveira destacou a “perspetiva de futuro” que esta decisão, mais do que representar a entrada de um novo acionista, abre para a companhia aérea portuguesa.
Ainda assim, o presidente do conselho de administração espera que o negócio venha a permitir condições reais para a TAP crescer e criar valor para o país.
“Temos ainda etapas importantes pela frente. Até à conclusão da operação, continuaremos focados na nossa estratégia, nos nossos Clientes e nas responsabilidades que temos perante a companhia. Encaramos o futuro com confiança, ambição e sentido de responsabilidade”, considerou Carlos Oliveira, citado no comunicado.
A TAP destaca que a proposta selecionada contempla a preservação da marca, da sede em Portugal, do hub em Lisboa, bem como o desenvolvimento da operação no Porto, a expansão da frota e a relevância da área de Manutenção & Engenharia. Também prevê um crescimento da rede, nomeadamente no Atlântico Norte, com joint-venture com a United Airlines e a Air Canada.
A operação deverá ficar concluída apenas em 2028. “Durante este período, a TAP manterá o foco na execução do plano estratégico 2026-2035, que continuará a orientar a gestão da companhia nesta fase”, frisa a empresa portuguesa.
Air France desapontada
Já a Air France-KLM lamenta não ter sido selecionada – a proposta era de 1.038 milhões de euros para quase metade do capital da TAP.
Ainda assim, aprecia o diálogo construtivo mantido ao longo do processo e assegura que vai continuar “a ligar Portugal ao mundo através dos seus hubs e bases e avaliará todas as opções para aumentar a sua presença no país, bem como na região da América do Sul.”
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