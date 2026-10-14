TAP. Empresários aplaudem vitória da “preferida” Lufthansa, mas queriam venda de 100% agora

⚡ ECO Fast A privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa foi aprovada pelo Conselho de Ministros, com a expectativa de venda total até 2028.

Os empresários consideram positiva a escolha da Lufthansa, mas preferiam uma venda integral da companhia, destacando a necessidade de uma intervenção estatal criteriosa.

A associação com a Lufthansa pode fortalecer a TAP, mas há dúvidas sobre a eficácia de uma privatização minoritária em termos de competitividade.

É um desejo que se poderá concretizar, mas não para já, apenas em 2028. Empresários presentes na conferência Fábrica 2030, organizada pelo ECO esta quarta-feira sede da ANJE no Porto, veem a venda de 44,9% da TAP e a escolha da Lufthansa como compradora como positivas, mas sublinham que preferiam que os 100% da empresa tivessem sido vendidos de uma só vez.

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O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira a privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa, que se tornará o parceiro industrial da companhia portuguesa. O grupo alemão, que esteve perto de adquirir a TAP antes da pandemia, levou a melhor sobre a Air France-KLM com uma oferta financeira de 1.201 milhões e a promessa de elevar para 130 o número de aviões da transportadora aérea nacional.

O grupo alemão ofereceu 1.025 milhões por 44,9% da TAP, a que acrescerão 118 milhões de euros referentes à oferta de 5% aos trabalhadores, que será feita ao mesmo preço. O primeiro-ministro, Luís Montenegro defendeu que se avance para uma segunda fase de privatização da companhia aérea com a venda dos restantes 50,1% à Lufthansa até 2028.

Armindo Monteiro, presidente da CIP, disse que “defendemos que a intervenção do Estado tem de ser muito criteriosa e o Estado deve entrar áreas onde manifestamente cumpre uma função social, porque o Estado não é suposto ser um um player empresarial”.

“É um player para cumprir falhas de mercado e para cumprir funções onde elas não existem”, adiantou. “Ora, o trânsito aéreo, seja ele de mercadorias ou seja de passageiros não é uma função que está propriamente mal preenchida pela economia, está bem desenvolvida, ela existe”, adiantou o representante dos patrões “Agora, gostaríamos que, naturalmente, pudesse ser feita com bandeira portuguesa, mas para ser feita por bandeira portuguesa, não tem que ser pelo Estado acionista”.

“Por isso, parece-nos que foi um erro a nova nacionalização, agora a ser corrigida na privatização, com esta venda“, frisou Monteiro.

Quanto à decisão entre os dois potenciais compradores, acredita que Portugal conseguiu diversificar os parceiros. “Tivemos recentemente a entrada de um grupo francês na banca nacional, o que trouxe mais competitividade”, disse, referindo-se à venda do novobanco ao Groupe BPCE.

“Trabalho bem feito”

“Eu não quero fazer à publicidade à Lufthansa, mas é a minha companhia europeia preferida“, confidenciou ao ECO, Carlos Moreira da Silva, CEO da Teak Capital.

“Espero que eles façam um trabalho bem feito, como têm feito noutros sítios“, adiantou. “Eu relembro que a Lufthansa comprou ou refez a Swissair, que agora chama-se Swiss e continua a um serviço fantástico à Suíça”.

José Alexandre Oliveira, presidente da têxtil Riopele, desconfiava há muito tempo que iria ganhar a Lufthansa. “É normal, acho que o investimento que o grupo fez em Portugal [em Santa Maria da Feira] foi um sinal muito forte e estou de acordo que a Lufthansa tem um poder global eventualmente superior ao outro concorrente [Air France-KLM]”.

“Creio que será relevante para o hub de Lisboa“, adiantou o industrial. “E será relevante também para Portugal ter uma associação com uma grande empresa como é a Lufthansa”.

“Ouvimos aqui [na Fábrica 2030] que é preciso ganhar escala e esta é uma forma de a TAP ganhar escala, faz todo o sentido, pois quando vou para o Ocidente vou pela TAP; quando vou para a Ásia tenho de ir com a Lufthansa“, vincou, “Penso que [este negócio] faz a conjugação, espero que seja o casamento certo”.

Carlos Carvalho, presidente da ANJE – Associação Nacional dos Jovens Empresários, afirma que “numa lógica de consumidor, faz algum sentido a opção Lufthansa por já ser um parceiro Star Alliance e portanto já tem um histórico de ligação por essa via onde ambos estão. Imagino que, operacionalmente, fosse mais complexo outra opção e imagino que tenha tido algum peso na decisão”.

Carvalho entende os argumentos de quem defende que o Estado deve ter ou manter uma posição preponderante na TAP. “Mas, até no meu papel de jovem empresário, tenho muitas dificuldades em entender que, à data de hoje, em 2026, há necessidade de os estados terem maiorias de capital ou posições preponderantes nas empresas que funcionam melhor se forem privadas”.

Carlos Moreira da Silva defende “há anos, a privatização a 100%, sempre deixando espaço que os trabalhadores da empresa e, portanto, uma privatização minoritária parece-me uma tontice e uma perda“, adiantou, ainda antes de se saber a intenção de vender o capital a 100% daqui a dois anos.

Armindo Monteiro, da CIP, tem dúvidas que este modelo tenha sido o melhor, em termos de vender uma posição minoritária. “Seguramente que o interessado teria [uma oferta] diferente se estivesse a comprar uma posição acionista maioritária, menos limitações, mas achamos que é uma boa decisão, a decisão de venda desta companhia, que já deu a nós contribuintes portugueses, um prejuízo e um custo muito elevado”.