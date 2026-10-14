TAP quer ser a empresa mais “lucrativa” do grupo que ganhar privatização

O CEO da TAP, Luís Rodrigues, afirmou esta quarta-feira que, independentemente de quem vencer a corrida à privatização da TAP, a companhia aérea quer ser “a empresa mais lucrativa” do grupo Air France ou Lufthansa. O responsável falou esta manhã no World Aviation Festival, que se realiza em Lisboa.

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O Conselho de Ministros decide esta quarta-feira o vencedor da privatização de 49,9% do capital da TAP, dos quais 5% serão destinados preferencialmente aos trabalhadores. Além do preço oferecido pelas ações, deverá ser conhecido o plano industrial proposto para o desenvolvimento da transportadora portuguesa.

Luís Rodrigues garantiu não saber quem o Governo vai escolher para ser o novo acionista da companhia aérea nacional, com 44,9% do capital. “Honestamente, não sabemos quem o Governo vai escolher, mas o processo foi bem avaliado, sabemos isso porque demorou quase um ano e meio“.

O CEO da TAP garantiu ainda que os dois concorrentes “concordaram com o nosso plano para os próximos 10 anos”. Apesar de avaliar de forma positiva as interações com o Estado português, o maior acionista da empresa, Luís Rodrigues espera que “a interação com o acionista seja mais profunda do que era até agora”.

Para o responsável, o foco não está no grupo que será escolhido, mas antes na execução do plano estratégico para a próxima década. Questionado ainda sobre o que muda com a privatização, o CEO da TAP, espera ter acesso a uma “maior quantidade de recursos, é essencialmente o que vamos ter, juntamente com sinergias, mas é mais sobre melhorar o que temos feito do que fazer coisas novas“, disse.

“Sem surpresas”, detalhou Luís Rodrigues, o foco da companhia aérea está nos voos de longo curso para o continente americano, bem como o “hub” em Lisboa, beneficiando da posição geográfica, da manutenção e engenharia, ao mesmo tempo que “lidamos com os constrangimentos que temos em Portugal“.

E o que tem de mudar nos aeroportos? “Um novo aeroporto“, atira o CEO da TAP. “Este aeroporto [de Lisboa] foi desenhado para 10 a 12 milhões de pessoas, no ano passado teve 36 milhões de passageiros“, explica. “O Governo finalmente decidiu após vários anos que um novo aeroporto era necessário, temos de sobreviver a esses 10 anos“, disse.

Relativamente às melhorias que podem ser feitas no aeroporto de Lisboa, Luís Rodrigues explica que não se trata apenas de “infraestrutura, mas também de controlo aéreo, Lisboa esta rodeada de bases militares, estamos limitados pela infraestrutura, mas também pela capacidade terrestre”.

“Não há fórmula magica para o aeroporto, temos de melhorar pouco a pouco”, defendeu.