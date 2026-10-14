TMG Automotive espera ficar “muitos anos” nos EUA. “Donald Trump vai e vem”

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A CEO do grupo português TMG, que fabrica componentes para interiores de automóveis, explicou que as duas fábricas que a empresa tem no estrangeiro servem propósitos distintos. Se na China o objetivo da produção local é estar mais próxima do cliente final, nos Estados Unidos é tornar-se “num parceiro global por excelência para o setor automóvel”.

“Se fizesse um investimento de 55 milhões de euros devido às tarifas do Trump seria muito redutor. O Donald Trump vai e vem, e eu espero estar lá muitos mais anos. Não se investe 55 milhões por um ciclo político”, afirmou, numa intervenção durante a Fábrica 2030, uma das conferências que marcam o 10º aniversário do ECO e que decorre na sede da ANJE, no Porto.

Isabel Furtado deixou ainda alertas sobre a burocracia em Portugal e a escassez de estabilidade legislativa, laboral e fiscal. Segundo a empresária, esta demora dos processos trava os investimentos empresariais.

“Os nossos governantes têm aversão a tomar decisões. Temos uma máquina que não responde e, quando responde, fá-lo em períodos sucessivos de governação, de quatro em quatro anos. Demorei mais a pedir uma licença de laboração contínua num armazém em Portugal, um ano e três meses, do que a abrir uma fábrica nos Estados Unidos. Quem faz uma fábrica em Portugal? Só um louco”, desabafou.

“Escala compra-se ou constrói-se? Depende muito da situação e da ambição”

Numa sessão na qual participou também Miguel Farinha, country managing partner da EY Portugal, Isabel Furtado defendeu que a escala tanto se compra como se constrói, dependendo do país, setor ou objetivo da empresa.

Escala compra-se ou constrói-se? Depende muito da situação e da ambição, porque há ocasiões em que temos de crescer organicamente, porque dá consistência e perceção de longo prazo, mas as aquisições, por vezes, são a solução para crescer mais depressa.

A gestora contou que a entrada da fabricante de componentes para interiores de automóvel nas maiores economias do mundo deu-se por diferentes veículos. Enquanto na China a TMG entrou através de uma compra de posição numa empresa existente, nos Estados Unidos arranjou um parceiro local para iniciar produção local e ganhar escala.

Questionada sobre qual seria o desfecho se não investisse além-fronteiras, Isabel Furtado foi perentória: “Por muito que exportasse, não internacionalizava. Era indispensável estar onde o meu cliente está , porque abre possibilidade a outros clientes”.

“Na China também estou a ver onde cresço através das empresas que operam na China. Se não tivesse feito isso, estava pequenina. Lá estavamos nós a brincar de novo ao ‘Portugal dos Pequeninos’. O meu parceiro na China fatura 4.000 milhões”, exemplificou a CEO do grupo TMG Na sua opinião, não há uma via única ou fórmula única. “Depende de porque é que o fazemos. Temos de acompanhar o movimento dos nossos clientes”, justificou.

“Se ficar parada? A empresa dura só mais uns anos. A empresa familiar tem o objetivo de se perpetuar no tempo e eu, como sou a terceira geração, ficava mesmo com um problema, porque dizem que a terceira geração é que destrói”, brincou a CEO da TMG.

Líder da EY lamenta “individualismo” dos empresários portugueses

No painel com o tema “a escala compra-se ou constrói-se?”, Miguel Farinha, country managing partner da EY, reconheceu que “o crescimento orgânico é importante, mas [a expansão] por via das alianças tem de ser mais explorada”. Depende do setor e do negócio, claro, mas é” importante encontrar parceiros para crescer quando não conseguimos ir sozinhos”, sublinhou.

“Em Portugal não somos bons a fazer isso. Somos muito individualistas e não temos disponibilidade para ter mais alguém a fazer esse caminho connosco. Percebo que os empresários têm uma iniciativa louvável [em abordar esse tema em associações, como a BRP], mas na maior parte dos casos não trabalham juntos nas suas empresas”, diagnosticou, apontando como caso de sucesso a parceria entre a gigante automóvel BMW e a portuguesa Critical Software.

Lembrando que “o salto de crescimento traz competências de gestão”, insistiu na dificuldade em “convencer os empresários portugueses a abrir o capital”. “A maior parte nem quer ouvir falar disso. Quando chegamos junto de um empresário e lhe dizemos ‘temos este fundo que vos quer ajudar’, isso é um drama”, resumiu o responsável da EY no país.

Miguel Farinha recordou ainda o diferencial nos salários pagos nas micro ou nas grandes empresas, assim como a má pontuação do país na comparação europeia ao nível da produtividade por hora trabalhada ou do investimento em inovação em função do PIB. Avisou ainda para o tema da preparação da sucessão nas empresas e para a importância de o Estado – além de “não complicar” e corrigir os “processos de licenciamento de cortar os pulsos” – criar “mecanismos para atrair mais capital para investir na economia” nacional.