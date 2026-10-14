Transparência Internacional exige divulgação de emails entre o MAI e a Secretaria-Geral sobre SIRESP

A Transparência Internacional Portugal (TI Portugal) exige a divulgação das comunicações trocadas entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) e o gabinete do ministro sobre a fiscalização do SIRESP, na sequência da exoneração de Ricardo Carrilho e das acusações de alegadas pressões para a prática de ilegalidades. A associação considera que o caso ultrapassa “o conflito entre o antigo dirigente e a tutela” de Luís Neves e levanta questões sobre a transparência e o funcionamento das instituições públicas.

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A TI Portugal reclama assim a divulgação das comunicações entre a Secretaria-Geral e o gabinete do ministro, incluindo ofícios, despachos e correio eletrónico, com as restrições “estritamente necessárias à proteção de informação cuja divulgação possa comprometer a segurança”.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a organização sublinha que exigir a confirmação escrita de uma ordem é uma garantia constitucional e defende que o afastamento de quem invoca esse direito deve ser acompanhado de explicações documentadas.

“Quem pede uma ordem por escrito está a usar uma garantia que a Constituição lhe dá. Se esse pedido é seguido de um afastamento, cabe a quem decidiu explicar porquê, com documentos e não com declarações”, afirma Teresa Violante, presidente da direção da TI Portugal.

Pagamentos e fiscalização do SIRESP em causa

A polémica intensificou-se com o afastamento de Ricardo Carrilho do cargo de secretário-geral do MAI. O antigo responsável acusou o ministro da Administração Interna, Luís Neves, de o pressionar a avançar com procedimentos que considerava irregulares, nomeadamente um pagamento de 26 milhões de euros à SIRESP, S.A. Carrilho afirmou ter recusado por diversas vezes autorizar a operação por entender que não existia fundamento legal suficiente.

O ex-dirigente alegou ainda ter sido pressionado para tomar decisões sem o necessário registo escrito e afirmou ter solicitado que as instruções recebidas fossem formalizadas. Segundo o seu relato, algumas decisões eram discutidas em reuniões de curta duração, sem que ficasse registo do que tinha sido determinado.

O MAI rejeitou as acusações e justificou a exoneração com uma quebra de confiança, acusando o antigo secretário-geral de manter uma atitude de confronto e de prejudicar o funcionamento do SIRESP. O diferendo envolve também a gestão da empresa e a atuação de Paulo Viegas Nunes, que presidiu à sociedade entre 2022 e 2024 e regressou à liderança da estrutura.

O caso chegou ao Parlamento, onde os responsáveis têm sido chamados a prestar esclarecimentos sobre a gestão da empresa, os mecanismos de fiscalização e as decisões relativas aos pagamentos. Na terça-feira, Paulo Viegas Nunes rejeitou as críticas à falta de escrutínio, sustentando que a fiscalização é mensal e que a informação é transmitida ao Estado.

A TI Portugal considera que, perante as dúvidas levantadas, a documentação das decisões e das orientações transmitidas entre a tutela e a Secretaria-Geral é essencial para esclarecer o processo.

Constituição obriga a formalizar ordens e fundamentar decisões

A organização invoca o artigo 271.º, n.º 2, da Constituição, segundo o qual os funcionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas não são responsáveis pelas consequências do cumprimento de ordens ou instruções de superiores hierárquicos quando tenham previamente reclamado ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.

O comunicado cita também o artigo 177.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que prevê que o trabalhador que considere ilegal uma ordem ou instrução deve comunicar expressamente essa posição e apresentar as razões que a sustentam.

A TI Portugal acrescenta que o Código do Procedimento Administrativo estabelece, no artigo 150.º, os requisitos relativos à forma dos atos administrativos, e que o artigo 152.º, n.º 1, alínea c), prevê o dever de fundamentação dos atos que decidam de modo diferente da posição assumida em informação, parecer ou proposta oficial.