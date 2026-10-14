UE paga tranche de 2,86 mil milhões do empréstimo à Ucrânia para drones e mísseis

A Comissão Europeia desembolsou esta quarta-feira 2,86 mil milhões de euros à Ucrânia para a compra de drones, sistemas de defesa aérea, mísseis, radares, sistemas de guerra eletrónica e munições. O pagamento é feito ao abrigo da componente de defesa do Empréstimo de Apoio à Ucrânia, no valor de 90 mil milhões de euros.

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“Enquanto a Rússia estagna na linha da frente, continua a intensificar os ataques aéreos, visando cruelmente civis e infraestruturas ucranianas. O apoio inabalável da Europa é mais importante do que nunca para ajudar a Ucrânia a proteger o seu espaço aéreo e a salvar vidas. Com o desembolso de hoje, no valor de 2,86 mil milhões de euros, continuamos a responder às necessidades operacionais mais urgentes da Ucrânia, incluindo drones e mísseis essenciais para a sua defesa”, diz Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, citada em comunicado.

A entrar no quarto inverno desde a invasão russa em grande escala, a “entrega urgente de equipamento de defesa garante que as Forças Armadas ucranianas possam proteger a população civil e as cidades dos ataques russos”, refere a Comissão Europeia em comunicado.

Os 90 mil milhões de empréstimo à Ucrânia prevê uma componente de 60 milhões para defesa, com o remanescente 30 mil milhões para assistência orçamental, ao longo de 2026 e 2027.

“Só em 2026, está previsto o desembolso de 28,3 mil milhões de euros para apoiar a capacidade industrial de defesa da Ucrânia. Os desembolsos adicionais ao abrigo da componente de defesa deste instrumento, relativos a 2026, prosseguirão nas próximas semanas”, refere a Comissão Europeia.

Ainda este mês, Bruxelas já tinha libertado 1,24 mil milhões de euros para a compra de drones e mísseis. Até final de 2026, a Ucrânia dispõe ainda de 29,64 mil milhões de euros em apoio financeiro, dos quais 25,24 mil milhões de euros a desembolsar ao abrigo do Empréstimo de Apoio à Ucrânia: 12,54 mil milhões para defesa e 12,7 mil milhões para apoio orçamental, a que se junta 4,4 mil milhões de euros — ao abrigo do mecanismo inicial de apoio à Ucrânia (Ukraine Facility) —, elevando para mais de 17 mil milhões de euros o montante previsto para apoio orçamental.

“Todas as decisões de financiamento têm em conta a evolução das necessidades da Ucrânia e estão sujeitas às condições acordadas e a mecanismos de acompanhamento”, refere a Comissão Europeia.

Desde a invasão russa, em 2022, a UE e os Estados-membros disponibilizaram 231,5 mil milhões de euros em apoio global à Ucrânia, incluindo 3,8 mil milhões provenientes dos rendimentos gerados pelos ativos russos imobilizados.