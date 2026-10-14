Valor da venda da TAP é “justo”. “Sabemos o que valemos”, diz CEO
O CEO da TAP reagiu ao vencedor do processo de privatização da companhia aérea, a Lufthansa, que ofereceu 1,2 mil milhões por 44,9% da empresa, acima das avaliações entregues ao Estado.
O CEO da TAP, Luís Rodrigues, disse esta quarta-feira que a venda de 49,9% da TAP à Lufthansa foi feita a um “valor justo” e que “ninguém pagaria por um valor que não fosse justo”. As declarações foram feitas à margem de um painel, com o CEO da Star Alliance e e o CEO da ITA, no World Aviation Festival, que decorre em Lisboa.
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“Parece haver uma noção de que o valor foi muito elevado, acima das expectativas. Foi um valor justo, ninguém pagaria por um valor que não fosse justo. Nós sabemos o que valemos e é bom ter alguém de fora a dizê-lo também. Portanto, estamos muito contentes com isso também”, afirmou o responsável, que se vai manter à frente da companhia, pelo menos até 2028.
Questionado sobre a sua manutenção no cargo, o atual CEO não comentou. “Todos os dias acordo para fazer o meu trabalho encantando e não estou preocupado com isso“, disse, acrescentando depois que este “não é um tema que me preocupe agora, sinceramente, estamos empenhados em completar o processo regulatório e depois logo se vê o que vem a seguir“.
Foi um valor justo, ninguém pagaria por um valor que não fosse justo. Nós sabemos o que valemos e é bom ter alguém de fora a dizê-lo também.
O Governo anunciou, após decisão em Conselho de Ministros, a privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa, que se tornará o parceiro industrial da companhia portuguesa. O grupo alemão, que esteve perto de adquirir a TAP antes da pandemia, levou a melhor sobre a Air France-KLM com uma oferta financeira de 1.201 milhões e a promessa de elevar para 130 o número de aviões da transportadora aérea nacional.
Numa primeira fase, até 2028, Luís Rodrigues vai manter-se como CEO e Carlos Oliveira como chairman. Os dois estão no cargo desde julho de 2025, logo no arranque da privatização, quando o Governo separou as funções de presidente do conselho de administração e de presidente executivo.
O “chairman” da TAP preferiu não fazer comentários sobre a avaliação da empresa. “Não sei se é uma sobrevalorização, é um valor que os proponentes entregaram e que decidiram ser o adequado para a companhia“, afirmou, em declarações ao lado do CEO. Carlos Oliveira garantiu que “o valor não surpreendeu“, até porque este “é um processo que tem um ano e muitos meses de trabalho”.
Novas rotas? “Temos de ter cuidado com as aventuras”
Após ter afirmado num painel na parte da manhã que a TAP pretendia ir à conquista do Oeste, o que inclui a América do Sul e do Norte, em termos de rotas, o CEO ressalvou que se vive “um contexto económico em que temos de ter cuidado com as aventuras”.
“Aventuras significa abrir uma rota nova, que é um investimento que demora três anos a pagar. Nesta altura, é melhor ter algum cuidado e reforçar bem as rotas que temos, onde estamos bem instalados, antes de nos lançarmos para novas rotas, que trazem um risco significativo“, explicou.
Nesta altura, é melhor ter algum cuidado e reforçar bem as rotas que temos, onde estamos bem instalados, antes de nos lançarmos para novas rotas, que trazem um risco significativo.
Acompanhada da proposta de compra de 44,9% da TAP pela Lufthansa, o grupo alemão superiorizou-se à Air France também no investimento. Compromete-se a aumentar a frota da TAP dos atuais 101 aviões para 117 em 2035 e para 130 após esse ano com a abertura do novo aeroporto de Lisboa, num total de investimento que pode chegar aos 4 mil milhões de euros.
Este crescimento está alinhado com o plano estratégico da companhia aérea portuguesa para os próximos 10 anos. “Temos um plano estratégico até 2035 que acautela precisamente o crescimento da frota até ao limite que tínhamos previsto, de acordo com as capacidades [atuais] da companhia”, explicou o “chairman”. Com o novo acionista “há também uma oportunidade de crescimento, ou seja, há uma proposta de plano industrial do novo acionista“, que é vista com “muito bons olhos”, esclareceu.
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