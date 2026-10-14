Valor da venda da TAP é “justo”. “Sabemos o que valemos”, diz CEO

O CEO da TAP, Luís Rodrigues, disse esta quarta-feira que a venda de 49,9% da TAP à Lufthansa foi feita a um “valor justo” e que “ninguém pagaria por um valor que não fosse justo”. As declarações foram feitas à margem de um painel, com o CEO da Star Alliance e e o CEO da ITA, no World Aviation Festival, que decorre em Lisboa.

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“Parece haver uma noção de que o valor foi muito elevado, acima das expectativas. Foi um valor justo, ninguém pagaria por um valor que não fosse justo. Nós sabemos o que valemos e é bom ter alguém de fora a dizê-lo também. Portanto, estamos muito contentes com isso também”, afirmou o responsável, que se vai manter à frente da companhia, pelo menos até 2028.

Questionado sobre a sua manutenção no cargo, o atual CEO não comentou. “Todos os dias acordo para fazer o meu trabalho encantando e não estou preocupado com isso“, disse, acrescentando depois que este “não é um tema que me preocupe agora, sinceramente, estamos empenhados em completar o processo regulatório e depois logo se vê o que vem a seguir“.

Foi um valor justo, ninguém pagaria por um valor que não fosse justo. Nós sabemos o que valemos e é bom ter alguém de fora a dizê-lo também. Luís Rodrigues CEO da TAP

O Governo anunciou, após decisão em Conselho de Ministros, a privatização de 49,9% da TAP à Lufthansa, que se tornará o parceiro industrial da companhia portuguesa. O grupo alemão, que esteve perto de adquirir a TAP antes da pandemia, levou a melhor sobre a Air France-KLM com uma oferta financeira de 1.201 milhões e a promessa de elevar para 130 o número de aviões da transportadora aérea nacional.

Numa primeira fase, até 2028, Luís Rodrigues vai manter-se como CEO e Carlos Oliveira como chairman. Os dois estão no cargo desde julho de 2025, logo no arranque da privatização, quando o Governo separou as funções de presidente do conselho de administração e de presidente executivo.

O “chairman” da TAP preferiu não fazer comentários sobre a avaliação da empresa. “Não sei se é uma sobrevalorização, é um valor que os proponentes entregaram e que decidiram ser o adequado para a companhia“, afirmou, em declarações ao lado do CEO. Carlos Oliveira garantiu que “o valor não surpreendeu“, até porque este “é um processo que tem um ano e muitos meses de trabalho”.

Novas rotas? “Temos de ter cuidado com as aventuras”

Após ter afirmado num painel na parte da manhã que a TAP pretendia ir à conquista do Oeste, o que inclui a América do Sul e do Norte, em termos de rotas, o CEO ressalvou que se vive “um contexto económico em que temos de ter cuidado com as aventuras”.

“Aventuras significa abrir uma rota nova, que é um investimento que demora três anos a pagar. Nesta altura, é melhor ter algum cuidado e reforçar bem as rotas que temos, onde estamos bem instalados, antes de nos lançarmos para novas rotas, que trazem um risco significativo“, explicou.

Nesta altura, é melhor ter algum cuidado e reforçar bem as rotas que temos, onde estamos bem instalados, antes de nos lançarmos para novas rotas, que trazem um risco significativo. Luís Rodrigues CEO da TAP

Acompanhada da proposta de compra de 44,9% da TAP pela Lufthansa, o grupo alemão superiorizou-se à Air France também no investimento. Compromete-se a aumentar a frota da TAP dos atuais 101 aviões para 117 em 2035 e para 130 após esse ano com a abertura do novo aeroporto de Lisboa, num total de investimento que pode chegar aos 4 mil milhões de euros.

Este crescimento está alinhado com o plano estratégico da companhia aérea portuguesa para os próximos 10 anos. “Temos um plano estratégico até 2035 que acautela precisamente o crescimento da frota até ao limite que tínhamos previsto, de acordo com as capacidades [atuais] da companhia”, explicou o “chairman”. Com o novo acionista “há também uma oportunidade de crescimento, ou seja, há uma proposta de plano industrial do novo acionista“, que é vista com “muito bons olhos”, esclareceu.