Manifestantes regressam à Praça D. João I para assembleia popular

Os manifestantes que desde sábado protestam a crise da habitação na Praça D. João I, no Porto, regressaram esta quinta-feira a este local após terem levado o protesto à porta da Câmara do Porto, durante a concentração após carga policial nesta madrugada.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Pelas 20h40, centenas de manifestantes saíram da Praça D. João I, onde uma acampada foi montada no sábado, para ocuparem parte da Rua Passos Manuel, seguindo pelas ruas que rodeiam a praça até à porta do edifício da autarquia, onde subiram a rampa até à porta e ocuparam os degraus junto a um letreiro turístico.

Ali manifestaram e entoaram cânticos, entre gritos de “a rua é nossa” e “o Porto é nosso”, antes de iniciarem o percurso de regresso.

A manifestação, que junta cerca de 2.500 pessoas, voltou depois à praça onde têm estado desde sábado, para uma assembleia popular onde planeiam deliberar sobre se mudam de local da acampada, permanecem, ou voltam a montar tendas.

A concentração desta quinta-feira, pelas 19h00, arrancou com “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso, um espelho da canção que os manifestantes cantavam pouco antes da carga policial da última madrugada.

As cerca de duas mil pessoas presentes empunhavam cartazes contra o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, e a reivindicar o direito à habitação, entoando palavras de ordem como “O povo unido jamais será vencido” e “Pedro Duarte, demissão”.

Petição exige demissão de Pedro Duarte da Câmara do Porto

Uma petição que ultrapassa já as 1.300 assinaturas exige a “demissão” de Pedro Duarte como presidente da Câmara do Porto, após a carga policial sobre a acampada.

Numa petição com seis exigências, a primeira é a demissão do autarca, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL, pela “gravidade dos acontecimentos e necessidade de restabelecer a confiança pública”, assumindo “a responsabilidade política pela forma como esta situação foi conduzida”.

Esclarecimentos públicos sobre a atuação da autarquia, o “apuramento rigoroso e independente dos acontecimentos”, a responsabilização de quem tenha cometido ilegalidades, o “respeito efetivo” pela manifestação pacífica e “uma resposta concreta à crise da habitação”, em diálogo com os cidadãos, são as restantes exigências.

“Esta petição não pretende substituir a investigação dos acontecimentos nem antecipar conclusões sobre responsabilidades jurídicas individuais. Pretende afirmar um princípio essencial: o poder político existe para servir os cidadãos, não para os intimidar ou ignorar quando levantam a voz perante as injustiças que sentem”, pode ler-se na conclusão do texto da petição.

A petição é dirigida ao próprio Pedro Duarte, à Assembleia Municipal do Porto e às “demais entidades competentes”, e os abaixo-assinados manifestam “profunda indignação” perante a carga policial que, esta madrugada, deixou 39 feridos entre os manifestantes, dois deles graves, tendo ainda ficado ferido um polícia.

Para os signatários, as declarações do presidente da Câmara do Porto na quarta-feira, quando prometeu ser “absolutamente implacável” com as tendas numa praça que “não é um parque de campismo”, seguidas dos “acontecimentos da madrugada”, levantam “questões legítimas sobre a abordagem política adotada pela autarquia perante este protesto”.

O movimento pela habitação que tem protestado no Porto denunciou esta quinta-feira uma carga policial, esta madrugada, que causou ferimentos em 39 dos participantes, dois dos quais ficaram em estado grave.

De acordo com o movimento, entre os feridos está uma pessoa com deficiência e vários participantes na concentração foram hospitalizados.

Os participantes voltaram a instalar tendas durante a noite, que foram retiradas pela polícia, depois de o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, ter dito na quarta-feira que seria “absolutamente implacável com qualquer tentativa de colocação de tendas” na Praça D. João I”.

O movimento apresenta seis reivindicações principais: “abaixo a lei das rendas; fim dos despejos; fim da compra de imóveis por fundos abutres; mais habitação pública; recuperação de imóveis devolutos para habitação; tetos às rendas”.

Na nota desta quinta-feira, o movimento “denuncia veementemente o uso de força extrema, desproporcional e injustificada durante a intervenção policial na acampada, que se manteve, desde o primeiro momento, pacífica, sem nunca incitar à violência”, considerando a carga “inaceitável” e pedindo responsabilidades.

A PSP confirmou entretanto um polícia ferido e a existência de feridos entre os manifestantes, sem precisar quantos, atribuindo a razão da intervenção a “comportamentos de resistência”.

O presidente da Câmara do Porto disse esta quinta-feira que a PSP se viu “forçada” a atuar, perante a atitude dos manifestantes, tendo lamentado o incidente.

Na quarta-feira, numa assembleia popular, as pessoas votaram por manter o protesto e voltar a dormir em tendas, manifestando o grupo vontade de “continuar a crescer e não só no Porto”, apelando a outras cidades, como o que já está convocado para Lisboa no sábado.

Na segunda-feira, a Polícia Municipal retirou cerca de 50 tendas que estavam armadas na praça, fundamentando a câmara que o acampamento ocupava indevidamente o espaço público, levando os manifestantes a dormir ao relento, mantendo o protesto mesmo sem isso.

(Notícia atualizada às 21h40)