Ativo do dia. Fantasma da Fed faz soar alarmes na operadora CoreWeave

O ativo

A CoreWeave é uma empresa norte-americana. Começou por minerar criptomoedas e transitou para a computação na nuvem, especializada em fornecer infraestrutura de alto desempenho projetada especificamente para o processamento de inteligência artificial (IA). Fundada em 2017, cresceu rapidamente com o boom da IA e entrou em bolsa no Nasdaq, sob o ticker CRWV, em março de 2025. Está atualmente avaliada em mais de 35 mil milhões de euros.

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O marco

O sell-off de cotadas do setor dos chips intensificou-se esta quinta-feira, devido a receios de que o aumento da inflação nos Estados Unidos e o endividamento subjacente ao boom da IA tornem o financiamento nesta nova tecnologia insustentável para as empresas mais alavancadas, como é o caso da CoreWeave.

Os juros da dívida da cotada dispararam, pressionando a cotação em bolsa e levando a empresa a perder 15% na quarta-feira. Esta quinta-feira, as ações chegaram a ceder 8%. As yields das obrigações da empresa que vencem em 2032 negoceiam em torno dos 16%, mais de 11 pontos percentuais acima da yield norte-americana comparável, um sinal do prémio que os investidores estão a exigir para deter dívida da cotada.

Além disso, os Credit Default Swaps da CoreWeave, instrumentos financeiros derivados que funcionam como seguro contra o risco de incumprimento de dívida, superaram os 1.000 pontos base (pb), o que implica um risco de 63% de um default em cinco anos. A empresa neocloud, que regista prejuízos e tem uma dívida de quase 50 mil milhões de dólares, segundo dados da LSEG, encontra-se assim no olho do furacão.

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A causa

O mercado já estava nervoso com as elevadas necessidades de financiamento e o endividamento das empresas expostas à IA. A gota de água foi uma leitura da inflação nos Estados Unidos acima do esperado, com os preços a acelerarem para 3,7% em setembro, que reforçou imediatamente expectativas de uma nova subida de taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana (Fed) antes do final do ano, o que deverá encarecer o custo de financiamento.

Tendo em conta a forte concentração do mercado, explica Maria Veitmane, analista da State Street ao Financial Times, “os investidores estão em alerta perante qualquer tipo de notícia negativa que possa desencadear um sell-off“.

A valorização das tecnológicas relacionadas com IA tem abrandado nos últimos meses, mas o elevado peso do setor também tem preocupado os investidores ao longo deste bull market. O S&P 500 mais do que duplicou desde mínimos atingidos em 2022, embora cinco ações (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet e Broadcom) tenham sustentado quase 40% desses ganhos.

O que esperar a seguir

O mercado parece estar a entrar numa fase em que tenta distinguir os vencedores e os vencidos da corrida à IA, tornando-se “mais exigentes relativamente a parâmetros como a rentabilidade, o financiamento e a disciplina de capital“, descreve a chief investment strategist do Saxo Bank, Charu Chanana, ao Wall Street Journal.

A analista nota ainda a diferença nos resultados de fabricantes de chips como a TSMC, Samsung e ASML, comparado com empresas com elevados níveis de dívida mais focadas em infraestrutura como a CoreWeave, a Nebius e a Oracle. Ou seja, muito está dependente dos números que estas empresas apresentarem.

Para já, o impacto imediato tem sido de fuga para ativos mais seguros, como as obrigações soberanas, que aliviaram esta sexta-feira. Os investidores tentam também perceber o que poderá a Fed fazer. Depois dos dados da inflação, as probabilidades de uma subida de juros em outubro aumentaram para mais de 50%, mas voltaram depois a cair para níveis semelhantes aos que estavam antes destes dados terem sido conhecidos.

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