Banco de Fomento com aumento de 50% nas garantias do Estado em 2027

O limite máximo para a concessão de garantias do Estado no próximo ano vai ascender a 18,95 mil milhões de euros, um aumento de 19% face aos 15,9 mil milhões inscrito no Orçamento de 2026. De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2027, o Banco de Fomento é novamente o principal responsável por este aumento.

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Com o acréscimo de competências, a instituição liderada por Gonçalo Regalado viu aumentar em 50% a concessão de garantias para fazer face a eventuais acionamentos. Em causa estão cerca de 13 mil milhões de euros que têm “em consideração o histórico e a previsão da taxa de sinistralidade” dos vários produtos sob gestão do banco promocional português.

Todos os anos são publicados no Orçamento os limites máximos para a concessão de garantias, seja para o Governo, o Instituto de Gestão Financeira ou outras entidades, que podem ou não ser usados na totalidade. No Orçamento de Estado para 2026, o montante das garantias emitidas a favor do Fundo de Contragarantia Mútuo e por outras pessoas coletivas de direito público quase quadruplicou, por responsabilidade do Banco de Fomento, tal como o ECO escreveu há um ano.

Quando as garantias são acionadas penalizam o défice orçamental, embora a contabilização possa ser feito no ano em que a garantia é acionada ou, caso o INE considere que existe um elevado risco de execução, no ano da própria emissão.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2027, as garantias a favor do Fundo de Contragarantia Mútuo, gerido pelo Banco Português de Fomento, persistem nos mil milhões de euros – passaram de 250 milhões de euros em 2025 para mil milhões em 2026. Já o limite máximo para a concessão de garantias por outras pessoas coletivas de direito público baixou de oito mil milhões de euros para 6,6 mil milhões.

Contudo, foi aberta mais uma janela de autorizações de concessão de garantias por outras pessoas coletivas de direito público até ao limite de 1,4 mil milhões de euros para os casos em que “o risco associado às operações garantidas seja total ou parcialmente suportado por instrumentos da União Europeia, incluindo o InvestEU ou instrumentos que o sucedam”.

Recorde-se que Portugal é o país com o maior member state compartment da Europa com sete mil milhões de euros a serem mobilizados entre 2026 e 2029. E nesse âmbito foram lançadas três linhas de garantias BPF InvestEU: uma de 2,56 mil milhões de euros, para PME e Small Mid-Caps para as ajudar a realizar investimentos sustentáveis e com uma pequena parcela para fundo de maneio (640 milhões); uma de 711 milhões para apoiar a investigação, inovação e digitalização e ainda 284 milhões para as empresas de transportes que operem ao nível da mobilidade urbana sustentável.

A manutenção do montante das garantias a favor do Fundo de Contragarantia Mútuo é justificado pelo nível de atividade do banco que tem multiplicado as garantias para as empresas. São as sociedades de garantia mútua que respondem perante os bancos em caso de incumprimento dos créditos concedidos às empresas através dos vários produtos da instituição. Caso as garantias sejam acionadas o Fundo de Contragarantia Mútuo é chamado a cobrir esse default. De acordo com a proposta de OE2027, até maio deste ano, já tinham as responsabilidade garantidas pelo fundo ascendiam a 895,7 milhões de euros que comparam com os 962,3 milhões no conjunto do ano de 2025.

Por outro lado, o Banco de Fomento passou a assumir a função de Agência de Crédito à Exportação, que era da Cosec, a 1 de setembro, passando assim a disponibilizar seguros de crédito à exportação e garantias de Estado em operações internacionais. Com esta alteração o Executivo espera potenciar as exportações, reduzindo o risco das empresas e facilitando o acesso ao financiamento, já que este era um instrumento com um desempenho claramente abaixo das suas possibilidades. Em virtude da mudança a autorização de concessão de “garantias pelo Estado a operações de seguros ou outras de idêntica natureza e finalidade, a operações de créditos à exportação, créditos financeiros, caução e investimento português no estrangeiro e demais instrumentos de apoio à internacionalização e à exportação”, passou do limite de 2,6 mil milhões de euros, este ano, para quatro mil milhões no próximo ano.

E o outro grande aumento (66%) foi ao nível das garantias do Estado à SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, que passou a integrar o universo institucional do Banco de Fomento. O limite máximo passou a ser até 25 milhões de euros, contra os anteriores 15 milhões, para cobertura de “responsabilidades assumidas junto de instituições financeiras multilaterais e de desenvolvimento europeias”.