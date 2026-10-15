BCE autoriza UniCredit a assumir o controlo do Commerzbank

O UniCredit anunciou esta quinta-feira que o Banco Central Europeu (BCE) autorizou a instituição a assumir o controlo do Commerzbank, depois da oferta pública de aquisição (OPA) hostil ter elevado a sua participação no banco alemão para 48%.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O segundo maior banco de Itália, UniCredit, precisava da autorização da instituição liderada por Christine Lagarde, para receber as ações do Commerzbank compradas no âmbito da OPA concluída em julho, no valor de 45 mil milhões de euros. Deste modo, o BCE autorizou a instituição a ultrapassar o limiar de 30% do capital da instituição alemã e a “aumentar ainda mais a sua participação, sem qualquer limite máximo”.

Na mesma comunicação ao mercado, o banco italiano informou esperar conseguir assumir o controlo do Commerzbank até ao final do ano, com cerca de 50% dos direitos de voto.