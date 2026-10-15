Camiões ‘fora’ da VCI há um mês. “Nunca ganhamos tempo, mas sim mais custos”

“Nunca ganhamos tempo, mas sim mais custos com o desvio [obrigatório] da VCI para a A41”, começa por contestar Ana Águeda, responsável pela Malau, transportadora de contentores sediada na Maia. Nos serviços para o sul do país, excluindo Porto e Gaia, “o desvio acrescenta 65 quilómetros, e uma hora e 15 minutos de trabalho”. Os custos logísticos acrescidos e a menor produtividade já obrigaram a empresa a aumentar os preços cobrados aos clientes, com um impacto que poderá chegar ao consumidor final. “Vai afetar o preço nas prateleiras”, alerta.

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A completar esta quinta-feira um mês da proibição da circulação de camiões na VCI, mantém-se o descontentamento e as contestações do setor da logística e transportes. É o caso de Ana Águeda, que alerta para os custos acrescidos resultantes da medida que proíbe a circulação de pesados, entre as 7h e as 21h dos dias úteis, nos mais de 20 quilómetros da VCI. Esta via abrange os troços das autoestradas A1/IC1, A20/IC23, A28/IC1 e A44/IC23.

As transportadoras fazem contas ao aumento dos custos – especialmente em contexto de alta dos preços dos combustíveis – e estão a adaptar as operações para minimizar o impacto económico dos desvios de tráfego para vias alternativas, como é o caso da Circular Regional Externa do Porto (CREP), oficialmente denominada de A41, e a A4.

Mais custos com o combustível, maior desgaste das viaturas e menos serviços realizados por motorista são algumas das consequências que a transportadora de contentores Malau sente na operação desde que a medida entrou em vigor a 15 de setembro.

O número de serviços que cada motorista consegue fazer é menor e, como tal, a produtividade é ainda mais baixa. E se já havia falta de motoristas para dar resposta a todos os serviços, agora ainda é pior. Ana Águeda Responsável pela Malau, transportadora de contentores sediada na Maia

Embora o impacto total nas contas ainda esteja por calcular, Ana Águeda garante que a pressão sobre a produtividade e os custos já se faz sentir, e receia que não fique limitada ao setor, acabando o consumidor final por pagar a fatura. Com uma frota de 60 camiões, a Malau teve de rever os preços dos serviços prestados aos clientes, tendo em conta o tempo e custos adicionais necessário para cada operação.

Já Susana Pinho, representante da Comunidade Portuária da Figueira da Foz e da Altri, chegou a antecipar custos adicionais de 1,5 a dois milhões de euros por ano se os camiões continuarem a desviar o trajeto para vias alternativas, durante a sua recente intervenção na Conferência Porto Maritime Week.

Em declarações ao ECO/Local Online a 19 de setembro, também Luís Torres, CEO da Torrestir, considerou que esta restrição “penaliza fortemente o transporte de mercadorias, sem que esteja demonstrado que irá resolver o problema estrutural de congestionamento da VCI”. Na ocasião, o empresário afirmou não ter dúvidas de que haveria “um aumento dos custos”, já que “cada quilómetro adicional representa combustível, tempo de motorista e desgaste da viatura”, alertando que esse acréscimo poderá refletir-se nos preços dos transportes e, ao longo da cadeia de abastecimento, nos preços pagos pelo consumidor.

Estas são precisamente as queixas de Ana Águeda, uma das responsáveis pela transportadora Malau: “São mais 65 quilómetros a consumir combustível”. Ana Águeda é também ela camionista na empresa dos pais e, por isso mesmo, sabe bem que “o percurso pela A41 tem mais subidas e descidas, e é mais íngreme”, causando um maior desgaste dos pneus e manutenção dos veículos.

O consumo adicional depende do destino e da carga transportada. Numa deslocação a Espinho, a diferença pode representar mais oito, nove ou até 12 litros de combustível, consoante o peso transportado, detalha a camionista da Malau. Com cargas que podem chegar às 44 toneladas, a transportadora considera difícil estabelecer um valor único para o acréscimo de consumo.

A Malau transporta sobretudo carga contentorizada, desde produtos alimentares e farinhas a ferro e matérias perigosas, entre o Porto de Leixões, o terminal ferroviário e as instalações dos clientes. Com o desvio, queixa-se, “o número de serviços que cada motorista consegue fazer é menor e, como tal, a produtividade é ainda mais baixa. E se já havia falta de motoristas para dar resposta a todos os serviços, agora ainda é pior”.

O número de serviços que os clientes precisam de contratar mantém-se, mas a empresa passa a ter mais dificuldade em assegurar o mesmo volume de trabalho com os recursos disponíveis, nota ao ECO/Local Online.

O impacto também se entende aos horários de entrega. Ana Águeda dá o exemplo de um serviço em que “o motorista levantava um contentor no terminal às 8h00 e chegava ao cliente às 9h30. Com o percurso alternativo, a chegada passa a acontecer perto das 10h30″. Uma hora de diferença que pode condicionar as restantes operações previstas para esse dia, aponta.

Já Vítor Figueiredo, presidente do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Operadores Logísticos (APOL), entende que, apesar dos quilómetros adicionais, a circulação pela A41, sem portagens, pode compensar parte dos custos, ao permitir evitar filas de trânsito. “Todos entendemos que é desejável tirar os pesados dos centros das cidades”, sustenta.

O presidente da APOL considera positiva a restrição à circulação de pesados na VCI, mas critica a burocracia exigida para registar os camiões que precisam de entrar na via, referindo-se ao regime de exceção previsto para os pesados que efetuam cargas e descargas nos concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Para esta exceção em vigor, as empresas transportadoras têm de requerer uma habilitação prévia de circulação, na plataforma de registo de matrículas, disponibilizada pelas duas autarquias, à qual a PSP tem depois acesso.

“É uma burocracia que vemos como desnecessária”, aponta o responsável, defendendo que existem outros meios para fiscalizar se os veículos têm justificação para circular naquele percurso. Entretanto, a associação já expôs o problema ao Governo, que, segundo Vítor Figueiredo, admite a preocupação, mas prefere aguardar por um histórico dos impactos antes de rever o procedimento.

A proibição da circulação de camiões na VCI está a prejudicar o Porto de Leixões, porque muita da carga, principalmente a contentorizada, está a ser desviada para sul do país. Marcília Montenegro Presidente da Comunidade Portuária de Leixões

A burocracia foi também uma das críticas de André Almeida, porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), em declarações ao ECO/Local Online, um dia antes de a restrição entrar em vigor. “A nossa posição é de uma enorme apreensão em relação a esta proibição de circulação, e temos poucas dúvidas de que teremos o caos burocrático com esta plataforma”, contestou na ocasião.

Igualmente, a operadora Luís Simões já anteriormente apontou ao ECO/Local Online dificuldades na adaptação ao novo regime, sobretudo no que diz respeito aos pedidos de autorização especial. “Nem todas as empresas de transporte estão preparadas tecnicamente para gerir este processo; até porque não foi testado entre as diferentes entidades até ao dia 14 de setembro”, véspera da entrada em vigor da proibição de circulação na VCI, alertou, na ocasião, Tiago Garcia, country manager da Luís Simões.

Face aos “elevados” custos logísticos, a presidente da Comunidade Portuária de Leixões, Marcília Montenegro, continua a defender que seja aplicado aos camiões com origem ou destino no Porto de Leixões o mesmo regime de exceção previsto para os pesados que efetuam cargas e descargas nos concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Esta quarta-feira, a presidente da Comunidade Portuária de Leixões reiterou ao ECO/Local Online que “a proibição da circulação de camiões na VCI está a prejudicar a competitividade do Porto de Leixões, porque muita da carga, principalmente a contentorizada, está a ser desviada para o sul do país”. Ou seja, explicou, “em vez das empresas trazerem ou buscarem a carga ao Porto de Leixões, vão entregar a Lisboa e Sines.

Mas o presidente da Câmara do Porto rejeitou a criação de uma exceção para os camiões com origem ou destino no Porto de Leixões na restrição à circulação de pesados VCI. “Não podemos começar a abrir exceções porque todas elas são legítimas”, defendeu Pedro Duarte, considerando que a medida responde ao “interesse público” de retirar do centro da cidade um tráfego que, diz, “não existe em nenhuma cidade evoluída do mundo”.

Apesar das contestações do setor da logística e transportes, o presidente do município da Invicta já assinalou que o balanço inicial da medida “excedeu muito” as suas expectativas, qualificando-o de “extraordinariamente positivo”, uma vez que a circulação na VCI “melhorou substancialmente”. A avaliação definitiva deverá ser depois feita pela Infraestruturas de Portugal (IP), entidade que dispõe dos dados de tráfego necessários para medir o impacto da restrição, e que previa uma redução de 4.450 dos 7.544 camiões que circulam diariamente naquela via.

Ainda assim, Pedro Duarte admitiu que a limitação à circulação de pesados não é “uma bala de prata” para resolver os problemas de trânsito na VCI, alertando para o risco de até acabar por ter o efeito inverso. Ou seja, uma eventual melhoria das condições de circulação poderá, segundo o autarca, gerar também uma maior procura da parte dos automobilistas.

Mesmo que um camião possa circular antes das 7h00 ou depois das 21h00, isso não significa que consiga carregar ou descarregar mercadoria nessas horas. Ana Águeda Responsável pela Malau, transportadora de contentores sediada na Maia.

Uma das alternativas para contornar as restrições até poderia passar por fazer o transporte nos períodos em que a circulação de pesados não está condicionada. Mas, para Ana Águeda, da transportadora Malau, esta solução é inviável, uma vez que o Porto de Leixões só abre às 8h00 e as fábricas e instalações dos clientes também funcionam durante o dia. “Mesmo que um camião possa circular antes das 7h00 ou depois das 21h00, isso não significa que consiga carregar ou descarregar mercadoria nessas horas”, alerta a camionista, argumentando com o facto de os serviços dependerem das janelas de carga e descarga marcadas pelos clientes, que nem sempre podem ser alteradas.

Além disso, vinca, a operação noturna implicaria custos laborais adicionais e “é preciso respeitar os horários dos motoristas, as regras de condução e de descanso”.

“Não há o melhor de dois mundos, não há milagres”, resume Ana Águeda que considera “uma enorme falácia” o argumento ambiental invocado para justificar a medida. A redução das emissões de dióxido de carbono é um dos objetivos apontados pelas autoridades, mas a responsável contesta essa justificação, alegando que o desvio pela A41 aumenta a distância percorrida e o consumo de combustível.