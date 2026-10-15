Caso EDP. Supremo reduz pena de Pinho de dez para oito anos e seis meses de prisão

⚡ ECO Fast O Supremo Tribunal de Justiça reduziu a pena do antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, de dez anos para oito anos e seis meses de prisão após recurso.

O STJ considerou a inexistência de antecedentes criminais e a idade do arguido como fatores que justificaram a diminuição da pena, apesar da gravidade dos crimes.

A decisão pode impactar a percepção pública sobre a corrupção em cargos governamentais, ao permitir uma pena inferior à inicialmente aplicada.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena do antigo ministro da Economia Manuel Pinho de dez anos para oito anos e seis meses de prisão. Esta decisão surge depois de Manuel Pinho ter interposto um recurso.

“O STJ concluiu ter apenas competência para conhecimento da pena única aplicada ao concurso de crimes pelos quais o arguido foi condenado”, lê-se no comunicado do Supremo.

Apesar da “acentuada gravidade dos crimes praticados” e considerando a “imagem global dos factos e da personalidade”, o STJ justificou a decisão face à inexistência de antecedentes criminais e de novos comportamentos criminosos, à idade atual do arguido, à sua integração familiar e social, ao afastamento das funções públicas em cujo contexto ocorreu a atividade criminosa e a redução das exigências atuais de prevenção especial.

“Assim, concluiu que prevenção geral positiva, embora especialmente exigente, pode ser satisfeita mediante uma pena inferior à aplicada, que continue a representar uma censura penal severa e inequívoca dos comportamentos criminosos e a assegurar a reafirmação da validade das normas violadas”, referem.

Manuel Pinho recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça da condenação, em 2024, a 10 anos de prisão por ter sido alegadamente corrompido pelo ex-banqueiro Ricardo Salgado. O antigo ministro da Economia (2005-2009) invocava vários vícios e eventuais prescrições para pedir a absolvição dos crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal por que foi condenado, em junho de 2024, pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa.

A pena de 10 anos de prisão foi confirmada em abril de 2025 pelo Tribunal da Relação de Lisboa, o que motivou o recurso decidido agora pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Em causa está o alegado recebimento pelo ex-governante de cerca de 4,9 milhões de euros, incluindo uma mensalidade de cerca de 15 mil euros enquanto integrou o primeiro Governo de José Sócrates (PS), para favorecer os interesses do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo (GES), nomeadamente em projetos imobiliários.

O então presidente do BES, Ricardo Salgado, foi punido com seis anos e três meses de prisão, e a mulher de Manuel Pinho, com uma pena suspensa de quatro anos e oito meses, igualmente confirmadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa em abril de 2025.