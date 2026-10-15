Catalã Aticco compra empresa portuguesa de escritórios partilhados Nimbler Spaces

A catalã Aticco, que opera no mercado dos espaços de trabalho flexíveis, veio às compras a Portugal. A empresa de Barcelona adquiriu a startup portuguesa Nimbler Spaces para ficar com os seus espaços de cowork em Lisboa. Os dois centros de escritórios da Nimbler Spaces, ambos no coração da capital, passarão a operar sob a marca Aticco.

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A operação permite à Aticco alargar a sua presença no mercado português, com instalações que registam uma ocupação de 99%, bem como aumentar a sua capacidade operacional e a base de clientes e acelerar o crescimento sem os prazos habituais de lançamento de novos espaços. No entanto, o valor da transação não foi divulgado.

O Aticco Marquês está localizado na Avenida Duque de Loulé, n.º 110. O edifício foi renovado em 2023 e está a poucos minutos da Avenida da Liberdade, um dos principais eixos de negócio da cidade. Por sua vez, o Aticco Picoas localiza-se no número 32 da Avenida Fontes Pereira de Melo e foi integralmente renovado há cerca de dois anos. Em conjunto, representam 7.948 m2.

“Portugal é um mercado estratégico para a Aticco e esta aquisição representa um passo decisivo na nossa expansão internacional. Queremos continuar a crescer no país, através de um operador de referência em Lisboa, com espaços em localizações prime e uma ampla comunidade de empresas. É uma oportunidade para ganhar escala desde o primeiro dia e reforçar a nossa presença no mercado internacional”, disse o cofundador e CEO da Aticco, Gabriel Espin.

Para o cofundador e CEO da Nimble Spaces, Miguel Gomes, esta transação é uma forma de garantir “o futuro do projeto”, criado em plena pandemia, e um serviço “de excelência” para as empresas instaladas naqueles coworks.

Há vários anos, criámos a Nimbler com a ideia de oferecer espaços de trabalho de excelência e uma comunidade de empresas sólida, em Lisboa. Hoje, com os nossos centros praticamente cheios, é o momento de dar o lugar a um operador com a escala e a experiência da Aticco. Miguel Gomes CEO da Nimble Spaces

Aos dois centros adquiridos juntar-se-á o espaço Aticco República, com 7.783 m2, que a empresa está a renovar no número 26 da Avenida da República, na zona do Saldanha, que abre no segundo trimestre do próximo ano. No total, a empresa catalã passará a deter 16 centros em Barcelona, Madrid e Lisboa, com 87.500 m² sob gestão.

No ano passado, a Aticco reportou um volume de negócios de 16 milhões de euros, mais 23% do que no ano anterior. Até ao final de 2026, a previsão é alcançar cerca de 25 milhões de euros e um lucro operacional (EBITDA) de quatro milhões de euros. Para 2027, o objetivo é duplicar o EBITDA para os oito milhões de euros.

Em causa está o facto de, além de Lisboa, a Aticco estar a preparar novas aberturas de espaços em Madrid e Valência e continuar à procura de proprietários de edifícios de escritórios para os explorar como espaços de coworking e escritórios flexíveis em cidades como Barcelona, Porto, Málaga, Sevilha, Valência, Palma, Saragoça, Alicante e Bilbau.