CDS. A sigla que espelha como a inflação e juros alarmam os investidores em IA

CDS. A sigla por cá normalmente faz pensar num partido político, mas nos mercados simboliza custo da segurança. Os Credit Default Swaps são instrumentos financeiros derivados que funcionam como seguro contra o risco de incumprimento de dívida, permitindo ao comprador pagar um prémio em troca de proteção caso o devedor não cumpra as obrigações.

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Quando esse risco sobe, o custo do CDS sobe, e é o que está acontecer agora com algumas das empresas que são centrais na infraestrutura e do equipamento para a inteligência artificial (IA), que estão sob pressão devido à perspetivas de juros mais altos com a subida da inflação, ao mesmo tempo que os investidores questionam se essas empresas conseguirão tornar os investimentos massivo em retornos a tempo de pagar as dívidas contraídas.

Segundo dados da S&P LSEG, os CDS da CoreWeave, uma operadora de data centers que está muito alavancada financeiramente, superou os 1.000 pontos base (pb), o que implica um risco de 63% de um default em cinco anos. A empresa neocloud, que regista prejuízos e tem uma dívida de quase 50 mil milhões de dólares, segundo dados da LSEG, encontra-se no olho do furacão.

Os CDS da CoreWeave, uma operadora de data centers que está muito alavancada financeiramente, superou os 1.000 pontos base (pb), o que implica um risco de 63% de um default em cinco anos. A empresa neocloud, que regista prejuízos e tem uma dívida de quase 50 mil milhões de dólares, segundo dados da LSEG, encontra-se no olho do furacão.

Os preços da dívida da CoreWeave estão a descer drasticamente, com o título de 2032 a ser negociado a cerca de 78 cêntimos por dólar, o que corresponde a um rendimento de pouco mais de 16%, na plataforma Tradeweb.

“A CoreWeave está rapidamente a tornar-se o ‘canário na mina de carvão’ do setor da IA”, afirmou Kathleen Brooks, diretora de research da XTB, à Reuters. “As obrigações sofreram uma forte correção… isto é um sinal de que os investidores poderão estar a afastar-se da narrativa de investimento na IA, que tem incluído emissões massivas de dívida para financiar as ambições neste domínio”.

Mas a empresa não está sozinha sob pressão. No caso da mais conhecida Oracle, o CDS a cinco anos negociava nos 288 pb, face a 260 pb há uma semana, e no da Softbank, um dos maiores investidores na IA a nível mundial, alargou 24 pb para 424 pb.

As ações não ficaram incólumes, naturalmente. Esta quinta-feira, as da CoreWeave tombam 8,5%, depois de terem afundado 15% na véspera, enquanto as da Oracle mostram uma ligeira descida depois do trambolhão de quase 9% na quarta-feira. Os títulos das fabricantes de chips também negoceiam no ‘vermelho’ com a Nvidia a recuar 3,3%, a Micron 5% e a AMD 6,4%, levando o índice tecnológico Nasdaq a perder 0,5% e a destoar dos ganhos do S&P e do Dow Jones.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi desabou mais de 7%, arrastado pela Samsung Electronics e pela SK Hynix, dois dos maiores fornecedores globais de chips de memória. No Japão, o Nikkei recuou mais de 4%, num movimento de aversão ao risco que castiga as cotadas de semicondutores.

“Problema de juros, disfarçado de crédito”

Os analistas apontam para elementos macroeconómicos na pressão a estas empresas. “Tudo isto foi agravado pelos dados sólidos do índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA divulgados na quarta-feira , o que levou a expectativas crescentes quanto a subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal, aumentando a pressão sobre algumas destas empresas”, escreveu Jim Reid, global head of macro research no Deutsche Bank, numa nota matinal.

A inflação ficou em linha com as expectativas em cadeia, nos 0,6%, mas acima em termos homólogos nos 3,7%, comparado com 3,6% no consenso de analistas compilado pela Reuters.

“Além disso, os detalhes também não parecem promissores, uma vez que o IPC subjacente situou-se em +0,335% no mês (contra os +0,2% esperados), elevando o valor homólogo para +2,6% (contra os +2,5% esperados)”, explicou Reid. “Portanto, não se tratou apenas de um aumento dos preços da energia a impulsionar os preços para cima, uma vez que se verificaram variações generalizadas em todo o cabaz de consumo”.

“Para os mercados, o impacto mais evidente foi nas expectativas relativas à política monetária da Reserva Federal, uma vez que suscitou imediatamente novas especulações sobre um aumento das taxas de juro em outubro”, concluiu.

Nos mercados de futuros, segundo a ferramenta CME Fedwatch, a probabilidade do banco central dos EUA aumentar as taxas de juro em 25 pontos base para 4%-4,25% na reunião de 28 de outubro subiu para 29,3%, de 17,7% há uma semana. Para o encontro de 9 de dezembro há uma chance de 64,6% para uma subida de 25 pontos base.

“Acreditamos que se trata de um episódio relacionado com as taxas de juro, disfarçado de problema de crédito, desencadeado por um valor elevado do IPC, e a CoreWeave é simplesmente a manifestação mais alavancada e de maior duração desse fenómeno, em vez de ser a primeira indicação de que a procura de IA está a abrandar”, explicou Parth Talsania, CEO da Equisights Research.

“As empresas que recebem pagamentos em dinheiro estão protegidas, e a exposição recai sobre quem contrai empréstimos garantidos por ativos cujo valor residual é determinado por um ciclo do setor dos semicondutores que não controlam”, adiantou.